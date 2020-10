Разочарованият Моуриньо разкритикува Тотнъм в Инстаграм

Мениджърът на Тотнъм Жозе Моуриньо използва профила си в Инстаграм, за да изрази своето голямо разочарование от изненадващата загуба на отбора му с 0:1 при гостуването на Антверпен в Лига Европа.

Специалния публикува снимка в Инстаграм, на която е в клубния автобус веднага след мача. "Лошите изяви заслужават лоши резултати. Надявам се всички в този автобус да са също толкова разочаровани колкото съм аз. Утре в 11 часа на тренировка", написа той като коментар към снимката.

Запитан след края на двубоя защо извърши цели четири смени на почивката, Моуриньо отговори по следния начин: "Иска ми се да можех да направя 11 смени".

Four subs wasn't enough for Jose pic.twitter.com/vqz3KVt7MW