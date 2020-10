Селтик профука аванс от два гола срещу Лил (видео)

Отборите на Лил и Селтик завършиха наравно 2:2 на "Пиер-Мороа" в двубой от група Н на Лига Европа.

"Детелините" взеха аванс от два гола, благодарение на Мохамед Елиунуси. В 28-ата минута норвежкият национал се разписа с чудесен далечен изстрел, а само пет по-късно той отново беше точен, този път с удар по земя. В 40-ата "песовете" си спечелиха дузпа за фаул на Шейн Дъфи срещу Жонатан Давид. Именно нападателят се зае с изпълнението, но Скот Бейн спаси с крак неговия удар от бялата точка. Французите обаче изиграха много силна втора част и стигнаха до равенството. В 67-ата минута Мехмет Зеки Челик намали тяхното изоставане след центриране от корнер, а в 75-ата Джонатан Иконе оформи крайното 2:2.

The #UEL Group H table after two games. #LOSCCEL pic.twitter.com/4Nbzu2PLhp