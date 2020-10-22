Лудогорец 0:0 Антверпен (гледайте на живо!)

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Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Антверпен. Двата тима стартират борбата в група J на Лига Европа. Срещата между българския шампион и носителя на Купата на Белгия започва в 22:00 часа. "Орлите" никога не са се изправяли срещу белгийски отбор в евротурнирите. В своя актив пък Антверпен има победа над Левски от 1989 година, за която се говори и до днес.



ЛУДОГОРЕЦ 0:0 АНТВЕРПЕН



Стартовите състави:



Лудогорец: 23. Илиев, 4. Сисиньо, 5. Терзиев, 24. Вердон, 5. Недялков, 25. Баджи, 7. Сантана, 64. Янков, 95. Каули, 9. Марин, 11. Десподов



Антверпен: 46. Бутез, 2. Де Лает, 26. Гелин, 21. Батубинсика, 19. Млиоши, 16. Геркенс, 38. Хароун, 18. Хонгла, 6. Юклерод, 24. Бенавенте, 11. Рефаелов