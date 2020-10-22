Лудогорец0:0АнтверпенЛудогорец 0:0 Антверпен (гледайте на живо!)

22 октомври 2020 | 22:00 - Обновена
Прочетена 6030
Лудогорец 0:0 Антверпен (гледайте на живо!)
Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Антверпен. Двата тима стартират борбата в група J на Лига Европа. Срещата между българския шампион и носителя на Купата на Белгия започва в 22:00 часа. "Орлите" никога не са се изправяли срещу белгийски отбор в евротурнирите. В своя актив пък Антверпен има победа над Левски от 1989 година, за която се говори и до днес.

ЛУДОГОРЕЦ 0:0 АНТВЕРПЕН

Стартовите състави:

Лудогорец: 23. Илиев, 4. Сисиньо, 5. Терзиев, 24. Вердон, 5. Недялков, 25. Баджи, 7. Сантана, 64. Янков, 95. Каули, 9. Марин, 11. Десподов

Антверпен: 46. Бутез, 2. Де Лает, 26. Гелин, 21. Батубинсика, 19. Млиоши, 16. Геркенс, 38. Хароун, 18. Хонгла, 6. Юклерод, 24. Бенавенте, 11. Рефаелов
Лига Европа
1 кръг, четвъртък 22 октомври
Лудогорец
0:05 минута
Антверпен
Bet365
2.3 3.4 3
1 x 2
Стадион: Лудогорец Арена
Съдия:
23
5
3
4
24
7
25
64
95
11
9
46
2
18
26
21
11
24
16
19
6
38
Павел Върба
4-2-3-1
3-5-2
Титуляри
Пламен Илиев Пламен Илиев23 Жан Бюте46 Жан Бюте
Сисиньо Сисиньо4 Ричи де Лает2 Ричи де Лает
Георги Терзиев Георги Терзиев5 Жереми Гелен26 Жереми Гелен
Оливие Вердон Оливие Вердон24 Dylan Batubinsika21 Dylan Batubinsika
Антон Недялков Антон Недялков3 Koji Miyoshi19 Koji Miyoshi
Стефан Баджи Стефан Баджи25 Pieter Gerkens16 Pieter Gerkens
Алекс Сантана Алекс Сантана7 Faris Haroun38 Faris Haroun
Каули Каули95 Martin Hongla18 Martin Hongla
Доминик Янков Доминик Янков64 Simen Kristiansen Jukleroed6 Simen Kristiansen Jukleroed
Кирил Десподов Кирил Десподов11 Кристиан Бенавенте24 Кристиан Бенавенте
Ихиньо Марин Ихиньо Марин9 Лиор Рефаелов11 Лиор Рефаелов
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Тотнъм Тотнъм
1
0
1
0
0:0 (0)
1
2 Лудогорец Лудогорец
1
0
1
0
0:0 (0)
1
3 ЛАСК Линц ЛАСК Линц
1
0
1
0
0:0 (0)
1
4 Антверп Антверп
1
0
1
0
0:0 (0)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
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Спортни новини		 Прочетена 6030

Добави коментар ›› Коментари (20)

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звИздата
(Гост) 20
отговор
22 октомври 2020 | 22:06

хайде Антверпен зарадвайте цяла България както преди години Рейтинг: 0 0

ot dobrite
(Гост) 19
отговор
22 октомври 2020 | 22:01

...ще помолим упоените фенове на месодайниягрух и млекодайниямууу отбори да не коментират този истински мач...ЛУДОГОРЕЦ ОЛЕ... Рейтинг: 0 0

Бойко курвъ на Доагн
(Гост) 18
отговор
22 октомври 2020 | 22:01

Домусите са другия Евроидиот след Етрополе , този са и те жив тестис като селяците Рейтинг: 1 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
зелен
(Гост) 16
отговор
22 октомври 2020 | 21:56

Време е шампиона да отсрами България!! Айде Лудоо!!! Рейтинг: 2 0

1913
(Гост) 15
отговор
22 октомври 2020 | 21:55

Петима българи, а в Литекс двама :D :D Рейтинг: 0 0

Джери 28
(Гост) 14
отговор
22 октомври 2020 | 21:55

5 Българи много хубаво Рейтинг: 0 0

Щата Монтана
(Гост) 13
отговор
22 октомври 2020 | 21:50

Да видим дали тези от Разград са достойни да се изправят срещу великия тим на Славата на Огоста..... Рейтинг: 0 0

щат
(Гост)
22 октомври 2020 | 22:03

тоя Спасов каза че ще се поправят ама дали си вярва заплатата да върви колкото може по дълго опитен е но само в тая посока като му видиш държането на тъча и речника !!?? Рейтинг: 0 0

Iliyan iliyev
(Гост) 12
отговор
22 октомври 2020 | 21:50

Победа. Рейтинг: 0 0

asd
(Гост) 11
отговор
22 октомври 2020 | 21:50

дайте някъв линк ... Рейтинг: 0 0

De la Madrid
(Гост) 10
отговор
22 октомври 2020 | 21:50

С 5 българи титуляри после казвайте квото искате Рейтинг: 1 0

Ммм
(Гост)
22 октомври 2020 | 21:52

Като сложиш и Сиссиньо, че е българин стават 6. Рейтинг: 2 0

...
(Гост) 9
отговор
22 октомври 2020 | 21:42

Уау... "Деспоодов титуляр". Така сте го написали все едно не знам кой играе. Не разбрахте ли, че тоя е пълен смешник. Не знам защо е това медийно внимание към него. Рейтинг: 1 0

само Лудогорец
(Гост) 8
отговор
22 октомври 2020 | 21:28

3.0 Рейтинг: 1 1

само Лудогорец
(Гост) 7
отговор
22 октомври 2020 | 21:28

3.1 Рейтинг: 0 1

Футбол
(Гост) 6
отговор
22 октомври 2020 | 21:20

Ричи Де Лает юноша на Манчестър Юнайтед. Но остана вечния талант Рейтинг: 1 0

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