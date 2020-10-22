Лудогорец 0:0 Антверпен (гледайте на живо!)

|Група A
|ЦСКА-София
|0:2КР
|ЧФР Клуж
|Група B
|Рапид Виена
|1:2КР
|Арсенал
|Група C
|Байер Леверкузен
|6:2КР
|Ница
|Група C
|Апоел Беер Шева
|3:1КР
|Славия Прага
|Група D
|Стандарт Лиеж
|0:2КР
|Рейнджърс
|Група D
|Лех Познан
|2:4КР
|Бенфика
|Група E
|ПСВ Айндховен
|1:2КР
|Гранада
|Група F
|Наполи
|0:1КР
|АЗ Алкмаар
|Група F
|Риека
|0:1КР
|Реал Сосиедад
|Група G
|Лестър Сити
|0:06'
|Заря Луганск
|Група H
|Спарта Прага
|0:05'
|Лил
|Група I
|Макаби Тел-Авив
|0:06'
|ФК Карабах
|Група K
|Динамо Загреб
|0:05'
|Фейенорд
|Група K
|Волфсбергер
|0:06'
|ЦСКА Москва
|Група L
|Хофенхайм
|0:06'
|Цървена звезда
|Група L
|Слован Либерец
|0:06'
|Гент
|Група G
|АЕК
|29.1019:55
|Лестър Сити
|Група G
|Заря Луганск
|29.1019:55
|Брага
|Група H
|Милан
|29.1019:55
|Спарта Прага
|Група I
|ФК Карабах
|29.1019:55
|Виляреал
|Група I
|Сиваспор
|29.1019:55
|Макаби Тел-Авив
|Група K
|ЦСКА Москва
|29.1019:55
|Динамо Загреб
|Група K
|Фейенорд
|29.1019:55
|Волфсбергер
|Група L
|Цървена звезда
|29.1019:55
|Слован Либерец
|Група A
|Рома
|29.1022:00
|ЦСКА-София
|Група B
|Молде
|29.1022:00
|Рапид Виена
|Група C
|Славия Прага
|29.1022:00
|Байер Леверкузен
|Група C
|Ница
|29.1022:00
|Апоел Беер Шева
|Група D
|Бенфика
|29.1022:00
|Стандарт Лиеж
|Група D
|Рейнджърс
|29.1022:00
|Лех Познан
|Група E
|Омония
|29.1022:00
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Реал Сосиедад
|29.1022:00
|Наполи
|Група F
|АЗ Алкмаар
|29.1022:00
|Риека
|Група B
|Рапид Виена
|05.1119:55
|Дъндолк
|Група C
|Славия Прага
|05.1119:55
|Ница
|Група C
|Апоел Беер Шева
|05.1119:55
|Байер Леверкузен
|Група D
|Лех Познан
|05.1119:55
|Стандарт Лиеж
|Група E
|ПАОК
|05.1119:55
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Реал Сосиедад
|05.1119:55
|АЗ Алкмаар
|Група I
|Сиваспор
|05.1119:55
|ФК Карабах
|Група A
|Йънг Бойс
|05.1122:00
|ЦСКА-София
|Група G
|Лестър Сити
|05.1122:00
|Брага
|Група G
|Заря Луганск
|05.1122:00
|АЕК
|Група H
|Селтик
|05.1122:00
|Спарта Прага
|Група I
|Виляреал
|05.1122:00
|Макаби Тел-Авив
|Група K
|Динамо Загреб
|05.1122:00
|Волфсбергер
|Група K
|Фейенорд
|05.1122:00
|ЦСКА Москва
|Група L
|Цървена звезда
|05.1122:00
|Гент
|Група L
|Хофенхайм
|05.1122:00
|Слован Либерец
|Група A
|ЦСКА-София
|26.1119:55
|Йънг Бойс
|Група G
|Брага
|26.1119:55
|Лестър Сити
|Група G
|АЕК
|26.1119:55
|Заря Луганск
|Група H
|Спарта Прага
|26.1119:55
|Селтик
|Група I
|Макаби Тел-Авив
|26.1119:55
|Виляреал
|Група I
|ФК Карабах
|26.1119:55
|Сиваспор
|Група K
|ЦСКА Москва
|26.1119:55
|Фейенорд
|Група K
|Волфсбергер
|26.1119:55
|Динамо Загреб
|Група L
|Гент
|26.1119:55
|Цървена звезда
|Група L
|Слован Либерец
|26.1119:55
|Хофенхайм
|Група B
|Дъндолк
|26.1122:00
|Рапид Виена
|Група C
|Байер Леверкузен
|26.1122:00
|Апоел Беер Шева
|Група C
|Ница
|26.1122:00
|Славия Прага
|Група D
|Стандарт Лиеж
|26.1122:00
|Лех Познан
|Група E
|ПСВ Айндховен
|26.1122:00
|ПАОК
|Група F
|АЗ Алкмаар
|26.1122:00
|Реал Сосиедад
|Група G
|Заря Луганск
|03.1219:55
|Лестър Сити
|Група H
|Лил
|03.1219:55
|Спарта Прага
|Група I
|ФК Карабах
|03.1219:55
|Макаби Тел-Авив
|Група K
|ЦСКА Москва
|03.1219:55
|Волфсбергер
|Група K
|Фейенорд
|03.1219:55
|Динамо Загреб
|Група L
|Гент
|03.1219:55
|Слован Либерец
|Група L
|Цървена звезда
|03.1219:55
|Хофенхайм
|Група A
|ЧФР Клуж
|03.1222:00
|ЦСКА-София
|Група B
|Арсенал
|03.1222:00
|Рапид Виена
|Група C
|Славия Прага
|03.1222:00
|Апоел Беер Шева
|Група C
|Ница
|03.1222:00
|Байер Леверкузен
|Група D
|Бенфика
|03.1222:00
|Лех Познан
|Група D
|Рейнджърс
|03.1222:00
|Стандарт Лиеж
|Група E
|Гранада
|03.1222:00
|ПСВ Айндховен
|Група F
|АЗ Алкмаар
|03.1222:00
|Наполи
|Група F
|Реал Сосиедад
|03.1222:00
|Риека
|Група A
|ЦСКА-София
|10.1219:55
|Рома
|Група B
|Рапид Виена
|10.1219:55
|Молде
|Група C
|Байер Леверкузен
|10.1219:55
|Славия Прага
|Група C
|Апоел Беер Шева
|10.1219:55
|Ница
|Група D
|Стандарт Лиеж
|10.1219:55
|Бенфика
|Група D
|Лех Познан
|10.1219:55
|Рейнджърс
|Група E
|ПСВ Айндховен
|10.1219:55
|Омония
|Група F
|Наполи
|10.1219:55
|Реал Сосиедад
|Група F
|Риека
|10.1219:55
|АЗ Алкмаар
|Група G
|Брага
|10.1222:00
|Заря Луганск
|Група G
|Лестър Сити
|10.1222:00
|АЕК
|Група H
|Спарта Прага
|10.1222:00
|Милан
|Група I
|Виляреал
|10.1222:00
|ФК Карабах
|Група I
|Макаби Тел-Авив
|10.1222:00
|Сиваспор
|Група K
|Динамо Загреб
|10.1222:00
|ЦСКА Москва
|Група K
|Волфсбергер
|10.1222:00
|Фейенорд
|Група L
|Слован Либерец
|10.1222:00
|Цървена звезда
|
Лудогорец0:0АнтверпенЛудогорец 0:0 Антверпен (гледайте на живо!)22 октомври 2020 | 22:00 - Обновена
|Титуляри
|Пламен Илиев
|23
|46
|Жан Бюте
|Сисиньо
|4
|2
|Ричи де Лает
|Георги Терзиев
|5
|26
|Жереми Гелен
|Оливие Вердон
|24
|21
|Dylan Batubinsika
|Антон Недялков
|3
|19
|Koji Miyoshi
|Стефан Баджи
|25
|16
|Pieter Gerkens
|Алекс Сантана
|7
|38
|Faris Haroun
|Каули
|95
|18
|Martin Hongla
|Доминик Янков
|64
|6
|Simen Kristiansen Jukleroed
|Кирил Десподов
|11
|24
|Кристиан Бенавенте
|Ихиньо Марин
|9
|11
|Лиор Рефаелов
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 6030
(Гост) 20
отговор
хайде Антверпен зарадвайте цяла България както преди години Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
отговор
...ще помолим упоените фенове на месодайниягрух и млекодайниямууу отбори да не коментират този истински мач...ЛУДОГОРЕЦ ОЛЕ... Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
отговор
Домусите са другия Евроидиот след Етрополе , този са и те жив тестис като селяците Рейтинг: 1 0
(Гост) 16
отговор
Време е шампиона да отсрами България!! Айде Лудоо!!! Рейтинг: 2 0
(Гост) 15
отговор
Петима българи, а в Литекс двама :D :D Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
отговор
5 Българи много хубаво Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
Да видим дали тези от Разград са достойни да се изправят срещу великия тим на Славата на Огоста..... Рейтинг: 0 0
(Гост)
тоя Спасов каза че ще се поправят ама дали си вярва заплатата да върви колкото може по дълго опитен е но само в тая посока като му видиш държането на тъча и речника !!?? Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
Победа. Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
дайте някъв линк ... Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
С 5 българи титуляри после казвайте квото искате Рейтинг: 1 0
(Гост)
Като сложиш и Сиссиньо, че е българин стават 6. Рейтинг: 2 0
(Гост) 9
отговор
Уау... "Деспоодов титуляр". Така сте го написали все едно не знам кой играе. Не разбрахте ли, че тоя е пълен смешник. Не знам защо е това медийно внимание към него. Рейтинг: 1 0
(Гост) 8
отговор
3.0 Рейтинг: 1 1
(Гост) 7
отговор
3.1 Рейтинг: 0 1
(Гост) 6
отговор
Ричи Де Лает юноша на Манчестър Юнайтед. Но остана вечния талант Рейтинг: 1 0