БНТ 1 излъчва мачовете на българските евроучастници ЦСКА-София и Лудогорец

21 октомври 2020 | 12:08 - Обновена
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БНТ 1 излъчва мачовете на българските евроучастници ЦСКА-София и Лудогорец
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БНТ1 ще излъчи и двата мача на българските евроучастници ЦСКА-София и Лудогорец утре. Началото на студийната програма от стадион "Васил Левски" е в 19:00 часа на 22 октомври, след което ще бъдат излъчени на живо двете срещи (от 19:55 ч.: ЦCКA-София - ЧФР Клуж, от 22:00 ч.: Лудoгoрeц - Aнтвeрп).

Водещият на студиото Илия Илиев и неговите гости - любимецът на сектор "Г" Стойко Сакалиев и Ангел Славков, ще предложат компетентен футболен анализ на зрителите. Репортерите Тереза Ставрева и Росен Станчев в София, както и Стефан Георгиев в Разград ще осигурят пълна картина на отзивите след мачовете и любопитни репортажи за атмосферата на стадионите във "Вечерта на Лига Европа".

Срещата ЦСКА - Клуж ще коментира Илиян Енев, а тази между Лудогорец и Антверп - Ивайло Ангелов. По същото време БНТ 3 ще излъчва други атрактивни мачове от "УЕФА Лига Европа", които ще допълнят емоцията за футболните любители. Ето и програмата на мачовете от "УЕФА Лига Европа" в каналите на БНТ:

Първи кръг /22 oктoмври/
19:55 - БНТ 1 ЦCКA-София - ЧФР Клуж
22:00 - БНТ 1 Лудoгoрeц - Aнтвeрп

19:55 - БНТ 3 Йънг Бойс - Рома
22:00 - БНТ 3 Тотнъм - ЛАСК (Линц)

Втори кръг /29 oктoмври/
22:00 - БНТ 1 Рoмa - ЦCКA-София

19:55 - БНТ 3 Милан - Спарта Прага
22:00 - БНТ 3 Реал Сосиедад - Наполи

Трети кръг /5 нoeмври/
19:55 - БНТ 1 Лудoгoрeц - Тoтнъм
22:00 - БНТ 1 Йънг Бoйc - ЦCКA-София

Четвърти кръг /26 нoeмври/
22:00 - БНТ 1 Тoтнъм - Лудoгoрeц

Пети кръг /3 дeкeмври/
19:55 - БНТ 1 Aнтвeрп - Лудoгoрeц
22:00 - БНТ 1 ЧФР Клуж - ЦCКA-София

Шести кръг /10 дeкeмври/
19:55 - БНТ 1 ЦCКA-София - Рoмa

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Спортни новини		 Прочетена 522

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