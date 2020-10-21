БНТ 1 излъчва мачовете на българските евроучастници ЦСКА-София и Лудогорец

|Група A
|ЦСКА-София
|22.1019:55
|ЧФР Клуж
|Група B
|Рапид Виена
|22.1019:55
|Арсенал
|Група C
|Байер Леверкузен
|22.1019:55
|Ница
|Група C
|Апоел Беер Шева
|22.1019:55
|Славия Прага
|Група D
|Стандарт Лиеж
|22.1019:55
|Рейнджърс
|Група D
|Лех Познан
|22.1019:55
|Бенфика
|Група E
|ПСВ Айндховен
|22.1019:55
|Гранада
|Група F
|Наполи
|22.1019:55
|АЗ Алкмаар
|Група F
|Риека
|22.1019:55
|Реал Сосиедад
|Група G
|Лестър Сити
|22.1022:00
|Заря Луганск
|Група H
|Спарта Прага
|22.1022:00
|Лил
|Група I
|Макаби Тел-Авив
|22.1022:00
|ФК Карабах
|Група K
|Динамо Загреб
|22.1022:00
|Фейенорд
|Група K
|Волфсбергер
|22.1022:00
|ЦСКА Москва
|Група L
|Хофенхайм
|22.1022:00
|Цървена звезда
|Група L
|Слован Либерец
|22.1022:00
|Гент
|Група G
|АЕК
|29.1019:55
|Лестър Сити
|Група G
|Заря Луганск
|29.1019:55
|Брага
|Група H
|Милан
|29.1019:55
|Спарта Прага
|Група I
|ФК Карабах
|29.1019:55
|Виляреал
|Група I
|Сиваспор
|29.1019:55
|Макаби Тел-Авив
|Група K
|ЦСКА Москва
|29.1019:55
|Динамо Загреб
|Група K
|Фейенорд
|29.1019:55
|Волфсбергер
|Група L
|Цървена звезда
|29.1019:55
|Слован Либерец
|Група A
|Рома
|29.1022:00
|ЦСКА-София
|Група B
|Молде
|29.1022:00
|Рапид Виена
|Група C
|Славия Прага
|29.1022:00
|Байер Леверкузен
|Група C
|Ница
|29.1022:00
|Апоел Беер Шева
|Група D
|Бенфика
|29.1022:00
|Стандарт Лиеж
|Група D
|Рейнджърс
|29.1022:00
|Лех Познан
|Група E
|Омония
|29.1022:00
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Реал Сосиедад
|29.1022:00
|Наполи
|Група F
|АЗ Алкмаар
|29.1022:00
|Риека
|Група B
|Рапид Виена
|05.1119:55
|Дъндолк
|Група C
|Славия Прага
|05.1119:55
|Ница
|Група C
|Апоел Беер Шева
|05.1119:55
|Байер Леверкузен
|Група D
|Лех Познан
|05.1119:55
|Стандарт Лиеж
|Група E
|ПАОК
|05.1119:55
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Реал Сосиедад
|05.1119:55
|АЗ Алкмаар
|Група I
|Сиваспор
|05.1119:55
|ФК Карабах
|Група A
|Йънг Бойс
|05.1122:00
|ЦСКА-София
|Група G
|Лестър Сити
|05.1122:00
|Брага
|Група G
|Заря Луганск
|05.1122:00
|АЕК
|Група H
|Селтик
|05.1122:00
|Спарта Прага
|Група I
|Виляреал
|05.1122:00
|Макаби Тел-Авив
|Група K
|Динамо Загреб
|05.1122:00
|Волфсбергер
|Група K
|Фейенорд
|05.1122:00
|ЦСКА Москва
|Група L
|Цървена звезда
|05.1122:00
|Гент
|Група L
|Хофенхайм
|05.1122:00
|Слован Либерец
|Група A
|ЦСКА-София
|26.1119:55
|Йънг Бойс
|Група G
|Брага
|26.1119:55
|Лестър Сити
|Група G
|АЕК
|26.1119:55
|Заря Луганск
|Група H
|Спарта Прага
|26.1119:55
|Селтик
|Група I
|Макаби Тел-Авив
|26.1119:55
|Виляреал
|Група I
|ФК Карабах
|26.1119:55
|Сиваспор
|Група K
|ЦСКА Москва
|26.1119:55
|Фейенорд
|Група K
|Волфсбергер
|26.1119:55
|Динамо Загреб
|Група L
|Гент
|26.1119:55
|Цървена звезда
|Група L
|Слован Либерец
|26.1119:55
|Хофенхайм
|Група B
|Дъндолк
|26.1122:00
|Рапид Виена
|Група C
|Байер Леверкузен
|26.1122:00
|Апоел Беер Шева
|Група C
|Ница
|26.1122:00
|Славия Прага
|Група D
|Стандарт Лиеж
|26.1122:00
|Лех Познан
|Група E
|ПСВ Айндховен
|26.1122:00
|ПАОК
|Група F
|АЗ Алкмаар
|26.1122:00
|Реал Сосиедад
|Група G
|Заря Луганск
|03.1219:55
|Лестър Сити
|Група H
|Лил
|03.1219:55
|Спарта Прага
|Група I
|ФК Карабах
|03.1219:55
|Макаби Тел-Авив
|Група K
|ЦСКА Москва
|03.1219:55
|Волфсбергер
|Група K
|Фейенорд
|03.1219:55
|Динамо Загреб
|Група L
|Гент
|03.1219:55
|Слован Либерец
|Група L
|Цървена звезда
|03.1219:55
|Хофенхайм
|Група A
|ЧФР Клуж
|03.1222:00
|ЦСКА-София
|Група B
|Арсенал
|03.1222:00
|Рапид Виена
|Група C
|Славия Прага
|03.1222:00
|Апоел Беер Шева
|Група C
|Ница
|03.1222:00
|Байер Леверкузен
|Група D
|Бенфика
|03.1222:00
|Лех Познан
|Група D
|Рейнджърс
|03.1222:00
|Стандарт Лиеж
|Група E
|Гранада
|03.1222:00
|ПСВ Айндховен
|Група F
|АЗ Алкмаар
|03.1222:00
|Наполи
|Група F
|Реал Сосиедад
|03.1222:00
|Риека
|Група A
|ЦСКА-София
|10.1219:55
|Рома
|Група B
|Рапид Виена
|10.1219:55
|Молде
|Група C
|Байер Леверкузен
|10.1219:55
|Славия Прага
|Група C
|Апоел Беер Шева
|10.1219:55
|Ница
|Група D
|Стандарт Лиеж
|10.1219:55
|Бенфика
|Група D
|Лех Познан
|10.1219:55
|Рейнджърс
|Група E
|ПСВ Айндховен
|10.1219:55
|Омония
|Група F
|Наполи
|10.1219:55
|Реал Сосиедад
|Група F
|Риека
|10.1219:55
|АЗ Алкмаар
|Група G
|Брага
|10.1222:00
|Заря Луганск
|Група G
|Лестър Сити
|10.1222:00
|АЕК
|Група H
|Спарта Прага
|10.1222:00
|Милан
|Група I
|Виляреал
|10.1222:00
|ФК Карабах
|Група I
|Макаби Тел-Авив
|10.1222:00
|Сиваспор
|Група K
|Динамо Загреб
|10.1222:00
|ЦСКА Москва
|Група K
|Волфсбергер
|10.1222:00
|Фейенорд
|Група L
|Слован Либерец
|10.1222:00
|Цървена звезда
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БНТ 1 излъчва мачовете на българските евроучастници ЦСКА-София и Лудогорец21 октомври 2020 | 12:08 - Обновена
БНТ1 ще излъчи и двата мача на българските евроучастници ЦСКА-София и Лудогорец утре. Началото на студийната програма от стадион "Васил Левски" е в 19:00 часа на 22 октомври, след което ще бъдат излъчени на живо двете срещи (от 19:55 ч.: ЦCКA-София - ЧФР Клуж, от 22:00 ч.: Лудoгoрeц - Aнтвeрп).
Водещият на студиото Илия Илиев и неговите гости - любимецът на сектор "Г" Стойко Сакалиев и Ангел Славков, ще предложат компетентен футболен анализ на зрителите. Репортерите Тереза Ставрева и Росен Станчев в София, както и Стефан Георгиев в Разград ще осигурят пълна картина на отзивите след мачовете и любопитни репортажи за атмосферата на стадионите във "Вечерта на Лига Европа".
Срещата ЦСКА - Клуж ще коментира Илиян Енев, а тази между Лудогорец и Антверп - Ивайло Ангелов. По същото време БНТ 3 ще излъчва други атрактивни мачове от "УЕФА Лига Европа", които ще допълнят емоцията за футболните любители. Ето и програмата на мачовете от "УЕФА Лига Европа" в каналите на БНТ:
Първи кръг /22 oктoмври/
19:55 - БНТ 1 ЦCКA-София - ЧФР Клуж
22:00 - БНТ 1 Лудoгoрeц - Aнтвeрп
19:55 - БНТ 3 Йънг Бойс - Рома
22:00 - БНТ 3 Тотнъм - ЛАСК (Линц)
Втори кръг /29 oктoмври/
22:00 - БНТ 1 Рoмa - ЦCКA-София
19:55 - БНТ 3 Милан - Спарта Прага
22:00 - БНТ 3 Реал Сосиедад - Наполи
Трети кръг /5 нoeмври/
19:55 - БНТ 1 Лудoгoрeц - Тoтнъм
22:00 - БНТ 1 Йънг Бoйc - ЦCКA-София
Четвърти кръг /26 нoeмври/
22:00 - БНТ 1 Тoтнъм - Лудoгoрeц
Пети кръг /3 дeкeмври/
19:55 - БНТ 1 Aнтвeрп - Лудoгoрeц
22:00 - БНТ 1 ЧФР Клуж - ЦCКA-София
Шести кръг /10 дeкeмври/
19:55 - БНТ 1 ЦCКA-София - Рoмa
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