Смешният гол, с който Риека елиминира Копенхаген (видео)

Хърватският Риека бе един от отборите, които намериха място в груповата фаза на Лига Европа. Риека излъга с 1:0 като гост датския Копенхаген в плейофа за влизане в групите, а попадението бе повече от комично.

Franko Andrijaševi hits the bar then the ball goes off of Peter Ankersen who smashes it in his own net!



Rijeka lead 1-0 away at Copenhagen, great start! pic.twitter.com/0FvRxEkU0f