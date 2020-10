Феновете на Тотнъм убедени: “Шпорите” ще спечелят групата с отбори от “фермерски първенства”

Easy teams there. Playing against teams from farmers league. — Malome Wa Bana (@BanaMalome) October 2, 2020

It’s always a good thing when you haven’t heard of a single team in your group — Ethan (@Ethan95951721) October 2, 2020

If we don’t qualify from that group then I’m going to support Brentford! COYSSSS — Terry Stevens (@DrainsDynamic) October 2, 2020

“Просто са ни дали служебни победи в груповата фаза”

They’ve just given us a bye for the group stages then. — Jay Watt (@Budgie010) October 2, 2020

Couldn’t ask for an easier draw. Let’s smash it — John Dilley (@jd71_11) October 2, 2020

Easy - peasy - lemon squeezy . That’s how you pronounce them — 17 (@billgre65411246) October 2, 2020

Every Tottenham Player rn pic.twitter.com/8bk0xDjlVV — lukasinio5 (@lukasinio5) October 2, 2020

In the past few days i realized that if we play in African or Asian Champions league we’ll see more familiar teams than Europa League! Who the fuck are those? — #ComeOnYouSpurs (@spurs_ever) October 2, 2020

“През последните няколко дни осъзнах, че ако играем в Африканската или Азиатската Шампионска лига, ще видим повече познати отбори, отколкото в Лига Европа! Кои по дяволите са тези?”

Can play B team in the group stages. Nice! — mrjames (@isthisit1977) October 2, 2020

“Можем да играем с дубъла в групите. Яко!”

“Ако не спечелим групата, ще плача”

“О, не, връщаме се в България”

Oh no we’re going back to Bulgaria — Football Updates (@FBUpdates17) October 2, 2020

Who did we pay to get this group? #coys — F L I P (@PhilSmiff) October 2, 2020

These real teams??? — Can of Crow (@metrocrow14) October 2, 2020

18 points also confirmed — Lachie (@thfclachie) October 2, 2020

Повечето фенове на Тотнъм в социалните мрежи изразиха увереност, че техният отбор ще спечели с лекота групата си в Лига Европа, в която са още българският първенец Лудогорец , австрийският ЛАСК (Линц) и белгиийският Антверп “Лесни отбори. Ще играем срещу тимове от фермерски първенства”“Винаги е хубаво нещо, когато не си чувал за нито един отбор в групата си”“Просто ни дайте трофея”“Не знам кои са тези, но ще има лесни победи”“Ако не излезем от тази група, вече ще подкрепям Брентфорд “Лесна група!!! Със сигурност първо място”“Изглежда, че определено ще отидем в елиминациите”“Не бих могъл да си пожелая по-добър жребий. Да ги разбием”“Лесен жребий. Спечелване на групата и избягване на отборите, идващи от ШЛ”“Дори не мога да им произнеса имената, по дяволите” Отговор: “Фасулска работа. Така ги произнасяш”“Всеки играч на Тотнъм в момента: “Извинете, но кои сте вие?””“Би трябвало безпроблемно да спечелим това”“Може направо да ни класират напред”“Лесен път към елиминациите”“С кого играхме, за да получим тази група?”“Пич, какви са тези отбори?”“Това са истински отбори???”“18-те точки също са потвърдени”