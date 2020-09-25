Вижте двойките в плейофа на Лига Европа

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След изиграването на всички мачове от 3-ия предварителен кръг на Лига Европа, вече са ясни и двойките в плейофа на турнира. Жребият за тази фаза бе изтеглен предварително. В нея ще има и два български представителя в лицето на Лудогорец, който ще гостува на Динамо (Брест) и ЦСКА-София, който пък ще играе срещу Базел в Швейцария.



И в този кръг на надпреварата победителят ще се решава в един мач, като при нужда ще се играят продължения и дузпи. Срещите са предвидени за 1 октомври, а победителите ще продължат участието си в груповата фаза на Лига Европа.



Ето двойките в плейофа:



Шампионски поток:



Йънг Бойс (Швейцария) - Тирана (Албания)

Динамо Загреб (Хърватия) - Флора Талин (Естония)

ЧФР Клуж (Румъния) - КуПС (Финландия)

Арарат-Армения (Армения) - Цървена звезда (Сърбия)

Динамо Брест (Беларус) - ЛУДОГОРЕЦ (България)

Сараево (Босна и Херцеговина) - Селтик (Шотландия)

Легия (Полша) - Карабах (Азербайджан)

Дъндолк (Ирландия) - Клаксвийк (Фарьорски острови)



Основен поток:



Апоел Беер Шева (Израел) - Виктория Пилзен (Чехия)

Розенборг (Норвегия) - ПСВ Айндховен (Нидерландия)

АЕК Атина (Гърция) - Волфсбург (Германия)

Базел (Швейцария) - ЦСКА-СОФИЯ (България)

Спортинг Лисабон (Португалия) - ЛАСК Линц (Австрия)

Шарльороа (Белгия) - Лех Познан (Полша)

Рио Аве (Португалия) - Милан (Италия)

Копенхаген (Дания) - Риека (Хърватия)

Малмьо (Швеция) - Гранада (Испания)

Тотнъм (Англия) - Макаби Хайфа (Израел)

Слован Либерец (Чехия) - АПОЕЛ Никозия (Кипър)

Стандард Лиеж (Белгия) - МОЛ Фехервар (Унгария)

Глазгоу Рейнджърс (Шотландия) - Галатасарай (Турция)

