Пълният жребий в Лига Европа, тежък потенциален съперник за Милан

18 септември 2020 | 16:12 - Обновена
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Пълният жребий в Лига Европа, тежък потенциален съперник за Милан
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Днес от УЕФА изтеглиха жребия за плейофния кръг на Лига Европа. Най-интересните двойки, които могат да се заформят, са Бешикташ - Милан, Тотнъм - Ростов и Рейнджърс - Галатасарай. Това обаче ще се случи само ако тези отбори преодолеят съперниците си в третия квалификационен кръг на турнира. Сблъсъците от плейофите ще се излъчат само в един мач, който ще се проведе на 1 октомври. Победителите в срещите ще играят в груповата фаза на състезанието.

Шампионски поток

Йънг Бойс (Швейцария) - Тирана (Албания)
Динамо Загреб (Хърватия) - Флориана (Малта) / Флора Талин (Естония)
Юргорден (Швеция) / ЧФР Клуж (Румъния) - КуПС (Финландия) / Судува (Литва)
Арарат (Армения) / Целие (Словения) - Цървена звезда (Сърбия)
Динамо Брест (Беларус) - Лудогорец (България)
Сараево (Босна и Херцеговина) / Будучност (Черна гора) - Рига (Латвия) / Селтик (Шотландия)
Легия Варшава (Полша) / Дрита (Косово) - Карабах (Азербайджан)
Шериф (Молдова) / Дъндолк (Ирландия) - КИ (Фарьорски о-ви) / Динамо Тбилиси (Грузия)

Основен поток

Апоел Беер-Шева (Израел) / Мъдъруел (Шотландия) - Виктория Пилзен (Чехия) / Сьонерюск (Дания)
Розенборг (Норвегия) / Аланияспор (Турция) - Мура (Словения) / ПСВ Айндховен (Нидерландия)
Санкт Гален (Швейцария) / АЕК Атина (Гърция) - Волфсбург (Германия) / Десна (Украйна)
Базел (Швейцария) / Анортозис (Кипър) - ЦСКА-София (България) / Б36 Торшавн (Фарьорски о-ви)
Спортинг Лисабон (Португалия) / Абърдийн (Шотландия) - ЛАСК Линц (Австрия) / Дунайска Стреда (Словакия)
Шарлероа (Белгия) / Партизан (Сърбия) - Аполон Лимасол (Кипър) / Лех Познан (Полша)
Бешикташ (Турция) / Рио Аве (Португалия) - Милан (Италия) / Бодьо/Глимт (Норвегия)
Копенхаген (Дания) / Пяст Гливице (Полша) - Риека (Хърватия) / Колос (Украйна)
Малмьо (Швеция) / Локомотива Загреб (Хърватия) - Гранада (Испания) / Локомотиве Тбилиси (Грузия)
Шкендия (Северна Македония) / Тотнъм (Англия) - Ростов (Русия) / Макаби Хайфа (Израел)
ФКСБ (Румъния) / Слован Либерец (Чехия) - АПОЕЛ (Кипър) / Зрински Мостар (Босна и Херцеговина)
Стандарт Лиеж (Белгия) / Войводина (Сърбия) - МОЛ Фехервар (Унгария) / Реймс (Франция)
Вилем II (Нидерландия) / Рейнджърс (Шотландия) - Галатасарай (Турция) / Хайдук Сплит (Хърватия)

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Спортни новини		 Прочетена 1625

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