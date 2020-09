Реймс продължи напред с ранен гол

90+4' C'est terminé au Stade de Genève et le @StadeDeReims se qualifie face au @ServetteFC ! Le but champenois a été inscrit en tout début de rencontre par Valon #Berisha . On file en Hongrie la semaine prochaine pour affronter @MOLFehervarFC ! #GoSDR #SFCSDR (0-1) pic.twitter.com/8hYMmRWt2A

Full Time in Norway! The Dons are through to the next round in Europe. COYR! pic.twitter.com/7ry1J5jMGi