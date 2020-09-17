Шамрок Роувърс - Милан, съставите

|Нефтчи
|1:371'
|Галатасарай
|Флора Талин
|2:0поч.
|Рейкявик
|Шамрок Роувърс
|17.0921:00
|Милан
|Пяст Гливице
|17.0921:00
|Хартберг
|Стандарт Лиеж
|17.0921:00
|Бала
|Арис
|17.0921:00
|Колос Коваливка
|Борац Баня Лука
|17.0921:00
|Рио Аве
|Дунайска Стреда
|17.0921:45
|Яблонец
|Бачка Топола
|17.0922:00
|ФКСБ
|Санкт Гален
|24.0919:00
|АЕК
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Шамрок Роувърс21:00МиланШамрок Роувърс - Милан, съставите17 септември 2020 | 20:11 - Обновена
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Калоян АнтоновРепортер отдел "Футбол"
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