Шамрок Роувърс21:00МиланШамрок Роувърс - Милан, съставите

17 септември 2020 | 20:11 - Обновена
Прочетена 259
Шамрок Роувърс - Милан, съставите
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Отборите на Шамрок Роувърс и Милан излизат един срещу друг в Дъблин в мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа.




Шамрок Роувърс: Манус, О’Брайън, Лопес, Грейс, Фин, Макенеф, О’Нийл, Байрън, Фаруджия, Бърк, Грийн

Милан: Дж. Донарума, Калабрия, Кяер, Габия, Ернандес, Кесие, Бенасер, Кастийехо, Чалханоглу, Салемакерс, Ибрахимович
Лига Европа
2 кръг, четвъртък 17 септември
Шамрок Роувърс
21:00предстои
Милан
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Калоян Антонов
Репортер отдел "Футбол"		 Прочетена 259

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