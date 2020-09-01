Лека задача за Милан и в III квалификационен кръг на Лига Европа (пълен жребий)

Гостуване в Дъблин открива сезонa на Милан (пълният жребий в Лига Европа)

Най-популярният участник в квалификационните кръгове на Лига Европа Милан го очаква потенциално лек съперник и в третия кръг на пресявките. Вчера стана ясно, че във втория кръг “росонерите” ще гостуват на Шамрок Роувърс, а днес жребият отреди при победа да спорят с по-добрия от сблъсъка Бодьо/Глимт и Жалгирис Вилнюс. Победителят отново ще бъде определен в една среща, като тогава италианците дори биха били домакини. След това има още един кръг преди влизане в групите на турнира.Двубоите от третия кръг ще се изиграят на 24 септември.ОФИ Крит (Гърция)/Аполон Лимасол (Кипър) - Хамарби (Швеция)/Лех Познан (Полша)Спортинг Лисабон(Португалия) /Викинг (Норвегия) - Абърдийн (Шотландия)Кукъси (Албания)/ Волфсбург (Германия) - Десна(Украйна)Риека (Хърватия) - Арис Солун (Гърция)/Колос Коваливка (Украйна)Шамрок Роувърс (Ирландия)/Милан (Италия) - Бодьо/Глимт (Норвегия)/Жалгирис Вилнюс (Литва)Ростов (Русия) - Макаби Хайфа (Израел)/Железничар (Босна и Херцеговина)/Кайрат (Казахстан)Бешикташ (Турция) - Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)/Рио Аве (Португалия)Хонвед Будапеща (Унгария)/Малмьо (Швеция) - Локомотива Загреб (Хърватия)Вентспилс (Латвия)/ Розенборг (Норвегия) - Аланяспор (Турция)Теута (Албания)/Гранада (Испания) - Локомотив Тбилиси (Грузия)/Динамо Москва (Русия)ЛАСК Линц (Австрия) - Дунайска Стреда (Словакия)/Яблонец (Чехия)Бала Таун (Уелс)/ Стандард Лиеж (Белгия) - Войводина (Сърбия)Бачка Топола (Сърбия) /ФКСБ (Румъния) - Ритеряй (Литва)/ Слован Либерец (Чехия)Нефтчи (Азербайджан)/Галатасарай (Турция) - Ренова (Северна Македония)/ Хайдук Сплит (Хърватия)Номе Калю (Естония)/Мура (Словения)/Орхус (Дания) - ПСВ Айндховен (Холандия)Шарльора (Белгия) - Сфинтул (Молдова)/ Партизан (Сърбия)Хибърниънс (Малта)/МОЛ Фехервар (Унгария) - Сервет (Швейцария)/Реймс (Франция)Санкт Гален (Швейцария) - АЕК Атина (Гърция)Ботошани (Румъния)/Шкендя (Северна Македония) - Локомотив Пловдив (България)/Тотнъм (Англия)Прогрес Нидеркорн (Люксембург)/ Вилем II (Нидерландия) - Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Рейнджърс (Шотландия)Лачи (Албания) /Апоел Беер-Шева (Израел) - Колърейн (Северна Ирландия)/ Мъдъруел (Шотландия)Виктория Пилзен (Чехия) - Сьонерюск Елитспорт (Дания)Осиек (Хърватия) /Базел (Швейцария) - Анортосис Фамагуста (Кипър)ЦСКА-София (България)/БАТЕ Борисов (Беларус)- Б36 Торшавн (Фарьорски острови)/ Дъ Ню Сейнтс (Уелс)Кайсар Кизилорда (Казахстан)/АПОЕЛ Никозия (Кипър) - Олимпия Любляна (Словения)/Жрински Мостар (Босна и Херцеговина)ИФК Гьотеборг (Швеция) /Копенхаген (Дания) - Пяст Гливице (Полша)/Хартберг (Австрия)Лачи (Албания) - Апоел Беер-Шева (Израел)Сервет (Швейцария) - Реймс (Франция)Олимпия Любляна (Словния) - Жрински Мостар (Босна и Херцеговина)Ритеряй (Литва) - Слован Либерец (Чехия)Колърейн (Северна Ирландия) - Мъдъруел (Шотландия)Прогрес Нидеркорн (Люксембург) - Вилем II (Нидерландия) - Линкълн Ред Импс (Гибралтар)/Рейнджърс (Шотландия)Рига (Латвия)/Тре Фиори (Сан Марино) - (Селтик Шотландия)КуПС Куипио (Финландия)/Слован Братислава (Словакия) - Судува (Латвия)Легия Варшава (Полша) - Силекс (Северна Македония)/Дрита (Косово)ФК Сараево Босна - Астана (Казахстан)/Будучност (Черна гора)Шериф Тираспол (Молдова) - Интер Ескалейдс (Андора)/Дъндолк (Ирландия)Арарат-Армения (Армения)/Фола Еш (Люксембург) - НК Целе (Словения)Клаксвик (Фарьорски острови) - Конас Куей Номадс (Уелс) /Динамо Тбилиси (Грузия)Юргорден (Швеция) /Европа (Гибралтар) - Клуж (Румъния)Линфийлд (Северна Ирландия)/Флориана (Малта) - Флора Талин (Естония) /КР Рейкявик (Исландия)