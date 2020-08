Интер и Севиля в битка за трофея в Лига Европа (съставите)

Интер и Севиля се изправят в битка за трофея в Лига Европа. Въпреки принудителната пауза в един от най-странните сезони във футбола, на стадион "Райн Енерги" в Кьолн ще излязат два от предварително сочените са фаворити в турнираАндалусийците са наричани "Властелинът на Лига Европа", след като спечелиха пет пъти надпреварата, като за последно това се случи през 2016 година. Всичките им отличия дойдоха през последните 15 години, а в този период те се превърнаха в рекордьор по трофеи. Севиля е спечелил всеки финал, в който е участвал и ще се опита да спази традицията и тази вечер.Отборът на Юлен Лопетеги няма загуба в последните си 20 мача във всички турнири и спечели осем от последните си осем срещи. След подновяването на сезона тимът отстрани Рома Манчестър Юнайтед в Лига Европа.От своя страна Интер има три трофея от турнира за Купата на УЕФА, предшественика на Лига Европа, но всичките са от 90-те години на миналия век. За "нерадзурите" това е първи европейски финал от 2010 г., когато с Жозе Моуриньо те спечелиха требъл, който включваше Шампионската лига.Въпреки богатата си история, Севиля и Интер ще се срещнат за първи път. Спечелването на Лига Европа ще донесе 25 милиона евро на победителя и попадане в първа урна на жребия в Шампионската лига, където и двата тима са си осигурили вече участие чрез националните първенства.Буну, Навас, Кунде, Карлос, Регуилон, Фернандо, Банега, Окампос, Сусо, Жордан, Де ЙонгХанданович, Годин, Де Фрай, Бастони, Д'Амброзио, Барела, Брозович, Галярдини, Йънг, Лукаку, Мартинес