Невеш: Реферът призна, че ВАР проспа положението с дузпата ни

Полуфиналният сблъсък между Манчестър Юнайтед и Севиля е тази неделя, като това ще бъде шести път, в който испанският отбор попада сред най-добрите четири на втория по сила европейски клубен турнир.

Diego Carlos was surely encroaching in the box when Raul Jimenez struck the ball and DC then cleared it...penalty should’ve been retaken. VAR seem to have missed it. #wwfc #WOLSEV pic.twitter.com/296j3k77X2