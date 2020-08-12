Солскяер отново: Достигането до полуфинал не е достатъчно, трябва да направим следващата крачка

12 август 2020 | 18:50 - Обновена
Прочетена 462
Солскяер отново: Достигането до полуфинал не е достатъчно, трябва да направим следващата крачка
  • копирано
  • 0

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер заяви, че класирането за полуфинал в Лига Европа е добро, но крайно недостатъчно постижение за клуб като "червените дяволи".

В понеделник Манчестър Юнайтед победи с 1:0 след продължение датския Копенхаген, а в неделя ще се опита да се класира за мача за титлата за първи път от 2017 година, а съперник в полуфиналите ще бъде испанският Севиля.

"През сезона изиграхме два полуфинала, но сега искаме да направим следващата стъпка", каза норвежецът пред клубната телевизия. "Да достигнем полуфиналите е добро постижение, но за Манчестър Юнайтед това не е достатъчно. Отборът се развива и е все по-гладен за успехи. Трябва да сме сигурни, че неуспехите за двете купи в Англия ще ни мотивират да не изпитваме болката от отпадането отново. Всички знаем колко неприятно е чувството на загуба и не искаме това да се случва в неделя", коментира още Солскяер.

Мениджърът добави, че играчите му са в добро състояние, въпреки че играха 120 минути срещу Копенхаген. "Физически сме добре. В тази фаза на сезона всички отбори имат страшно много мачове зад гърба си. Сега решително е кой е най-устойчив психически. Знаем, че всички са уморени, но искаме другите да бъдат по-уморени от нас. Това се постига чрез здрава психика, концентрация и фокус. Всеки от оставащите мачове и може и вероятно ще бъде решен от някоя минимална грешка. Затова е много важно да запазим концентрацията на футболистите", добави мениджърът на Манчестър Юнайтед.

"Мачовете на директна елиминация в една среща ни предлагат чувство като на световно или европейско първенство. Нямаш втори шанс и знаеш, че трябва да оставиш всичко на терена, ако искаш да спечелиш. На мен това ми харесва. Подготовката за мачовете е различна, но това е най-добрият вариант за приключване на турнира", завърши норвежкият специалист.

Лига Европа
1/2 кръг, неделя 16 август
Севиля
22:00предстои
Манчестър Юнайтед
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Манчестър Юнайтед Манчестър Юнайтед
6
4
1
1
10:2 (8)
13
2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
6
2
3
1
15:8 (7)
9
3 Партизан Партизан
6
2
2
2
10:10 (0)
8
4 Астана Астана
6
1
0
5
4:19 (-15)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

Още по темата
  • копирано
  • 0
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 462

Коментирай



Няма коментари.


›› Отбори

АЗ АлкмаарАЗ Алкмаар АПОЕЛ НикозияАПОЕЛ Никозия Айнтрахт (Франкфурт)Айнтрахт (Франкфурт) АрсеналАрсенал АстанаАстана БазелБазел БешикташБешикташ Борусия (Мьонхенгладбах)Борусия (Мьонхенгладбах) БрагаБрага Витория (Гимараеш)Витория (Гимараеш) ВолфсбергерВолфсбергер ВолфсбургВолфсбург ГентГент Динамо (Киев)Динамо (Киев) ЕспаньолЕспаньол Истанбул БашакшехирИстанбул Башакшехир Йънг БойсЙънг Бойс КраснодарКраснодар ЛАСК (Линц)ЛАСК (Линц) ЛациоЛацио ЛуганоЛугано ЛудогорецЛудогорец Малмьо ФФМалмьо ФФ Манчестър ЮнайтедМанчестър Юнайтед ОлександрияОлександрия ПСВ АйндховенПСВ Айндховен ПартизанПартизан ПортоПорто РейнджърсРейнджърс РенРен РозенборгРозенборг РомаРома СевиляСевиля СелтикСелтик Сент ЕтиенСент Етиен Слован БратиславаСлован Братислава Спортинг (Лисабон)Спортинг (Лисабон) Стандард (Лиеж)Стандард (Лиеж) ТрабзонспорТрабзонспор УулвърхамптънУулвърхамптън Ф91 ДюделанжФ91 Дюделанж ФК КарабакФК Карабак ФК КопенхагенФК Копенхаген ФейенордФейенорд ФеренцварошФеренцварош ХетафеХетафе ЦСКА (Москва)ЦСКА (Москва) ЧФР КлужЧФР Клуж

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки