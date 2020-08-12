Солскяер отново: Достигането до полуфинал не е достатъчно, трябва да направим следващата крачка

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер заяви, че класирането за полуфинал в Лига Европа е добро, но крайно недостатъчно постижение за клуб като "червените дяволи".

В понеделник Манчестър Юнайтед победи с 1:0 след продължение датския Копенхаген, а в неделя ще се опита да се класира за мача за титлата за първи път от 2017 година, а съперник в полуфиналите ще бъде испанският Севиля.

"През сезона изиграхме два полуфинала, но сега искаме да направим следващата стъпка", каза норвежецът пред клубната телевизия. "Да достигнем полуфиналите е добро постижение, но за Манчестър Юнайтед това не е достатъчно. Отборът се развива и е все по-гладен за успехи. Трябва да сме сигурни, че неуспехите за двете купи в Англия ще ни мотивират да не изпитваме болката от отпадането отново. Всички знаем колко неприятно е чувството на загуба и не искаме това да се случва в неделя", коментира още Солскяер.

Мениджърът добави, че играчите му са в добро състояние, въпреки че играха 120 минути срещу Копенхаген. "Физически сме добре. В тази фаза на сезона всички отбори имат страшно много мачове зад гърба си. Сега решително е кой е най-устойчив психически. Знаем, че всички са уморени, но искаме другите да бъдат по-уморени от нас. Това се постига чрез здрава психика, концентрация и фокус. Всеки от оставащите мачове и може и вероятно ще бъде решен от някоя минимална грешка. Затова е много важно да запазим концентрацията на футболистите", добави мениджърът на Манчестър Юнайтед.

"Мачовете на директна елиминация в една среща ни предлагат чувство като на световно или европейско първенство. Нямаш втори шанс и знаеш, че трябва да оставиш всичко на терена, ако искаш да спечелиш. На мен това ми харесва. Подготовката за мачовете е различна, но това е най-добрият вариант за приключване на турнира", завърши норвежкият специалист.