Солскяер отново: Достигането до полуфинал не е достатъчно, трябва да направим следващата крачка

|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|3:4КР
|Ф91 Дюделанж
|Група A
|ФК Карабак
|0:3КР
|Севиля
|Група B
|ФК Копенхаген
|1:0КР
|Лугано
|Група B
|Динамо (Киев)
|1:0КР
|Малмьо ФФ
|Група C
|Хетафе
|1:0КР
|Трабзонспор
|Група D
|ПСВ Айндховен
|3:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Стандарт Лиеж
|2:0КР
|Витория Гимараеш
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|0:3КР
|Арсенал
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|1:0КР
|Астана
|Група L
|Партизан
|2:2КР
|АЗ Алкмаар
|Група K
|Слован Братислава
|4:2КР
|Бешикташ
|Група K
|Уулвърхамптън
|0:1КР
|Брага
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|0:4КР
|Волфсбергер
|Група J
|Рома
|4:0КР
|Истанбул Башакшехир
|Група I
|Гент
|3:2КР
|Сент Етиен
|Група I
|Волфсбург
|3:1КР
|Олександрия
|Група H
|Еспаньол
|1:1КР
|Ференцварош
|Група H
|Лудогорец
|5:1КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|АЗ Алкмаар
|0:0КР
|Манчестър Юнайтед
|Група K
|Брага
|2:2КР
|Слован Братислава
|Група K
|Бешикташ
|0:1КР
|Уулвърхамптън
|Група J
|Волфсбергер
|1:1КР
|Рома
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|1:1КР
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Сент Етиен
|1:1КР
|Волфсбург
|Група I
|Олександрия
|1:1КР
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|0:2КР
|Еспаньол
|Група H
|Ференцварош
|0:3КР
|Лудогорец
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|1:4КР
|ФК Карабак
|Група A
|Севиля
|1:0КР
|АПОЕЛ Никозия
|Група B
|Лугано
|0:0КР
|Динамо (Киев)
|Група B
|Малмьо ФФ
|1:1КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Трабзонспор
|2:2КР
|Базел
|Група D
|Розенборг
|1:4КР
|ПСВ Айндховен
|Група D
|Спортинг Лисабон
|2:1КР
|ЛАСК Линц
|Група F
|Арсенал
|4:0КР
|Стандарт Лиеж
|Група F
|Витория Гимараеш
|0:1КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група A
|ФК Карабак
|2:2КР
|АПОЕЛ Никозия
|Група L
|Партизан
|0:1КР
|Манчестър Юнайтед
|Група L
|АЗ Алкмаар
|6:0КР
|Астана
|Група K
|Слован Братислава
|1:2КР
|Уулвърхамптън
|Група J
|Рома
|1:1КР
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|1:0КР
|Волфсбергер
|Група I
|Сент Етиен
|1:1КР
|Олександрия
|Група H
|ЦСКА Москва
|0:1КР
|Ференцварош
|Група A
|Севиля
|3:0КР
|Ф91 Дюделанж
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|0:2КР
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|0:0КР
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|Витория Гимараеш
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|
Солскяер отново: Достигането до полуфинал не е достатъчно, трябва да направим следващата крачка12 август 2020 | 18:50 - Обновена
Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер заяви, че класирането за полуфинал в Лига Европа е добро, но крайно недостатъчно постижение за клуб като "червените дяволи".
В понеделник Манчестър Юнайтед победи с 1:0 след продължение датския Копенхаген, а в неделя ще се опита да се класира за мача за титлата за първи път от 2017 година, а съперник в полуфиналите ще бъде испанският Севиля.
"През сезона изиграхме два полуфинала, но сега искаме да направим следващата стъпка", каза норвежецът пред клубната телевизия. "Да достигнем полуфиналите е добро постижение, но за Манчестър Юнайтед това не е достатъчно. Отборът се развива и е все по-гладен за успехи. Трябва да сме сигурни, че неуспехите за двете купи в Англия ще ни мотивират да не изпитваме болката от отпадането отново. Всички знаем колко неприятно е чувството на загуба и не искаме това да се случва в неделя", коментира още Солскяер.
Мениджърът добави, че играчите му са в добро състояние, въпреки че играха 120 минути срещу Копенхаген. "Физически сме добре. В тази фаза на сезона всички отбори имат страшно много мачове зад гърба си. Сега решително е кой е най-устойчив психически. Знаем, че всички са уморени, но искаме другите да бъдат по-уморени от нас. Това се постига чрез здрава психика, концентрация и фокус. Всеки от оставащите мачове и може и вероятно ще бъде решен от някоя минимална грешка. Затова е много важно да запазим концентрацията на футболистите", добави мениджърът на Манчестър Юнайтед.
"Мачовете на директна елиминация в една среща ни предлагат чувство като на световно или европейско първенство. Нямаш втори шанс и знаеш, че трябва да оставиш всичко на терена, ако искаш да спечелиш. На мен това ми харесва. Подготовката за мачовете е различна, но това е най-добрият вариант за приключване на турнира", завърши норвежкият специалист.
|Лига Европа
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Манчестър Юнайтед
|
6
|
4
|
1
|
1
|
10:2 (8)
|
13
|2
|АЗ Алкмаар
|
6
|
2
|
3
|
1
|
15:8 (7)
|
9
|3
|Партизан
|
6
|
2
|
2
|
2
|
10:10 (0)
|
8
|4
|Астана
|
6
|
1
|
0
|
5
|
4:19 (-15)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
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|Пост
|Номер
|Възраст
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