Юнайтед обяви групата от 30 футболисти, с които ще доиграе Лига Европа

Юнайтед подновява участието си в Лига Европа утре с протоколен реванш от 1/8-финалната фаза срещу австрийския ЛАСК. В първия мач "червените дяволи" постигнаха гръмка победа с 5:0. В следващия кръг тимът на Оле Гунар Солскяер трябва да срещне Копенхаген или новия шампион на Турция Истанбул ББ.

Вратари: Де Хеа, Ромеро, Грант, Бишоп



Защитници: Байи, Далот, Фосу-Менса, Джоунс, Леърд, Линдельоф, Магуайър, Менги, Уан-Бисака, Уилямс



Халфове: Перейра, Фернандеш, Фред, Гълбрайт, Гарнър, Джеймс, Лингард, Мата, Матич, Мактоминей, Погба



Нападател: Чонг, Грийнууд, Игало, Марсиал, Рашфорд

