Падели: Ние сме Интер и винаги играем на 110 процента

Вратарят на Интер Даниеле Падели не смята, че липсата на публика е повлияла на тима в мача срещу Лудогорец. Интер спечели с 2:1 и се класира за следващия кръг в Лига Европа.

"Ние сме Интер и всеки път, когато излезем на терена, трябва да бъдем концентрирани на 110 процента, независимо от обстоятелствата, атмосферата на стадиона и съперника. В този мач изпълнихме целта, класирахме се за следващия кръг и сега гледаме напред", коментира Падели.

