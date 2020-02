Мартин Киоун: Поведението на Арсенал бе непрофесионално

Бившият защитник на Арсенал Мартин Киоун критикува отбора за непрофесионално поведение на реванша с Олимпиакос в Лига Европа. Артилеристите" отпаднаха след загуба с 1:2 във втория мач в Лондон, като гърците продължават напред с гол повече на чужд терен.

"Толкова много разочарование в представянето на Арсенал в този мач. Толкова много непрофесионални отигравания от играчите. Толкова слаб мач за Арсенал. За първи път имах чувството, че играчите не изпълняват указанията на мениджъра, а мениджърът не знаеш какви промени да направи. Ако погледнем представянето на играчите поотделно, всеки от тях можеше да се представи по-добре", коментира Киоун пред ВТ Sport.

"The rebuilding of this team has to start now! The commitment wasn't there from the off."



Scathing from Martin Keown and John Hartson as the Gunners crash out of Europe with defeat at home. pic.twitter.com/WyV993WbPB