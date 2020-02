Бепе Марота за мача с Лудогорец: Сюрреалистична атмосфера

Спортният директор на Интер Джузепе Марота заяви, че атмосферата на мача с Лудогорец е била сюреалистична заради празните трибуни на стадион "Сан Сиро". Интер се класира за осминафиналите в Лига Европа след победа на реванша с 2:1 и общ резултат 4:1. Срещата се игра без публика заради коронавируса в Италия, който засегна над 500 души, а 17 са смъртните случаи до момента.

"Атмосферата бе сюрреалистична. Публиката е важна част от футбола, но има разпореждане от властите до неделя полунощ и здравето е на първо място. Приемаме решението, макар и със свити сърца. Лига Европа е различен турнир от Шампионска лига, макар че мотивация ни остава същата. Уважаваме този турнир, въпреки тягостната атмосфера в този мач", коментира Марота.

