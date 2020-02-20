Дяков: Яд ме е, че ни биха в последните 20 минути (видео)

20 февруари 2020 | 22:31 - Обновена
Прочетена 1056
Капитанът на Лудогорец Светослав Дяков остана разочарован от загубата с 0:2 от Интер. Халфът призна, че класата на "нерадзурите" е била твърде голяма за българския тим.

Лудогорец - Интер@@@


"Резултатът е неприятен. Очаквахме друго. Великолепен съперник със страхотни играчи и добър треньор. Яд ме е, че ни биха в последните 20 минути, можеше да стигнем до по-добър резултат. Интер разполага с голям бюджет и голяма класа. С една идея по-добри бяха от нас днес и заслужено печелиха. Всеки футболист иска да играе такива мачове. Това е емоционалния връх за всеки играч. За съжаление твърде рядко играем подобни мачове в България и затова поддържането на мотивация не е лесно. На реванша трябва да си защитим честта, има какво да спечелим от мача. Дано се справим и спечелим, евентуално. Разочаровам съм от резултата, но трябва да гледаме напред“, завърши полузащитникът. 
Лига Европа
1/16 кръг, четвъртък 20 февруари
Лудогорец
0:2краен резулат
Интер
Стадион: Лудогорец арена
Съдия:
23
5
3
21
4
12
84
25
8
13
88
27
15
2
13
33
20
8
24
23
7
9
Павел Върба
Антонио Конте
4-2-3-1
3-5-2
Титуляри
Пламен Илиев Пламен Илиев23 Даниеле Падели27 Даниеле Падели
Сисиньо Сисиньо4 Данило Д'Амброзио33 Данило Д'Амброзио
Георги Терзиев Георги Терзиев5 Андреа Ранокия13 Андреа Ранокия
Драгош Григоре Драгош Григоре21 Диего Годин2 Диего Годин
Антон Недялков Антон Недялков3 Виктор Моузес11 Виктор Моузес
Анисе Абел Анисе Абел12 Матиас Весино8 Матиас Весино
Светослав Дяков Светослав Дяков18 Борха Валеро20 Борха Валеро
Каули Каули95 Кристиан Ериксен24 Кристиан Ериксен
Марселиньо Марселиньо84 Кристиано Бираги34 Кристиано Бираги
Вандерсон Вандерсон88 Лаутаро Мартинес10 Лаутаро Мартинес
Якуб Шверчок Якуб Шверчок10 Алексис Санчес7 Алексис Санчес
Резерви
Дан Битон Дан Битон8 Николо Барела23 Николо Барела
Мавис Чибота Мавис Чибота13 Ашли Йънг15 Ашли Йънг
Стефан Баджи Стефан Баджи25 Ромелу Лукаку9 Ромелу Лукаку
Каулиизлиза Каули  90' Ромелу Лукаку  Ромелу Лукакудузпа
Дан Битонвлиза Дан Битон 
Анисе Абелжълт картон Анисе Абел 
Мавис Чиботажълт картон Мавис Чибота  85'
81' Кристиано Бираги  Кристиано Бирагиизлиза
Ашли Йънг  Ашли Йънгвлиза
Якуб Шверчокизлиза Якуб Шверчок  76'
Мавис Чиботавлиза Мавис Чибота 
72' Виктор Моузес  Виктор Моузесизлиза
Николо Барела  Николо Барелавлиза
71' Кристиан Ериксен  Кристиан Ериксенгол
Светослав Дяковизлиза Светослав Дяков  67'
Стефан Бадживлиза Стефан Баджи 
64' Лаутаро Мартинес  Лаутаро Мартинесизлиза
Ромелу Лукаку  Ромелу Лукакувлиза
Вандерсонжълт картон Вандерсон  61'
Драгош Григорежълт картон Драгош Григоре  43'
22' Лаутаро Мартинес  Лаутаро Мартинесжълт картон
3 Ъглови удари 5
1 Засади 3
0 Точни удари 5
1 Неточни удари 5
44 Притежание на топката % 56
4 Жълти картони 1
3 Смени 3
10 Извършени фалове 15
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Еспаньол Еспаньол
6
3
2
1
12:4 (8)
11
2 Лудогорец Лудогорец
6
2
2
2
10:10 (0)
8
3 Ференцварош Ференцварош
6
1
4
1
5:7 (-2)
7
4 ЦСКА (Москва) ЦСКА (Москва)
6
1
2
3
3:9 (-6)
5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: Иван Йочев, Sportal.bg

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Спортни новини		 Прочетена 1056

Добави коментар ›› Коментари (19)

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Яо
(Гост) 19
отговор
21 февруари 2020 | 00:03

Абе пенсиьо събирай си багажа и освобождавай съблекалнята Рейтинг: 0 0

Борат Баладжан
(Гост) 18
отговор
20 февруари 2020 | 23:50

Коксал Дяков пак се изхвърля, ама явно някой друг мач е гледал. Рейтинг: 1 0

Л Любо
(Гост) 17
отговор
20 февруари 2020 | 23:37

Много си повярва тоя Дяков. Рейтинг: 1 0

Кико
(Гост) 16
отговор
20 февруари 2020 | 23:25

Тоя па, ако ви бяха били в първите 20 мин. по-спокойно ли щеше да ти бъде. Рейтинг: 2 0

Тъпак си
(Гост) 15
отговор
20 февруари 2020 | 23:22

Как може да кажеш, че Интер са били с една идея по-добри ... с няколко идеи бяха по-добри, а ти вземи се пенсионирай. Глупак Рейтинг: 2 0

uroda
(Гост) 14
отговор
20 февруари 2020 | 23:21

такаче въпреки эагубата лудогорци эаслужават поэдравления ...не всеки удържа срещу интер само 0:2 Рейтинг: 0 1

До хейтарите...
(Гост) 13
отговор
20 февруари 2020 | 23:18

Всички се радвате че Лудогорието паднало,нормално Интер е по класен отбор.Представям си ваще птборчета колко ще отнесът Рейтинг: 0 1

uroda
(Гост) 12
отговор
20 февруари 2020 | 23:14

неэнам интер колко сборува като стоиност на играчи но мисля че повече от сборуваната сума на цялата наша ефбет лига Рейтинг: 0 0

пич
(Гост)
20 февруари 2020 | 23:28

резервите им струват колкото цялата еф бет лига : Рейтинг: 0 0

uroda
(Гост) 11
отговор
20 февруари 2020 | 23:10

аэ бих каэал че е птестижна эагуба само 0:2... Рейтинг: 1 1

звИздата
(Гост) 10
отговор
20 февруари 2020 | 22:55

с една идея ли бяха по добри ,палячо нещастен Рейтинг: 2 0

Гаргамел Черепян
(Гост) 9
отговор
20 февруари 2020 | 22:53

Клюн тъп те ви размазаа на ходом бе тъпак Рейтинг: 4 0

Fen
(Гост) 8
отговор
20 февруари 2020 | 22:49

Тоя па с тоя голям клюн само глупости говори Рейтинг: 4 0

на Бойко и Домуса у гъзза
(Гост) 7
отговор
20 февруари 2020 | 22:46

срам и позор, срам и позор , евроидиота фк Домус отново орезили България , за пореден път това отборче еднодневка с 200-300 души платена публика стана за смях на цял свят . може би ако Бойко крадеца и Гешев мошеника бяха откраднали бизнеса на собственика на Интер и самия Интер който днес игра с юноши и резерви беше играл с девическия отбор можеше и да се получи нещо, но като си свикнал да играеш в уговорени ,нагласени и купени от ГЕРБ мачове това е резултата резил, резил резил ! Рейтинг: 7 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

Божигол
(Гост) 6
отговор
20 февруари 2020 | 22:44

Само няма се излагаш, смешник Рейтинг: 3 0

Ясер Ушав
(Гост) 5
отговор
20 февруари 2020 | 22:44

Пинокио, те ви разбиха целият мач. Ти да не си гледал на телефона си някой друг мач`, докато си в игра : Рейтинг: 7 0

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