След 53 години Интер записа първа победа в България

20 февруари 2020 | 22:29 - Обновена
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Италианският колос Интер записа първа победа в България. Това стана точно 53 години след първата визита на "нерадзурите" у нас. През 1967 година легендарният отбор на Еленио Ерера – Магьосника записва реми срещу родния гранд ЦСКА в полуфинал за КЕШ.

Лудогорец - Интер@@@

След седем сезона звездите от Милано въртят реми и срещу Етър във Велико Търново – този път в турнира за Купата на УЕФА. Тази вечер Интер на Антонио Конте удари с 2:0 Лудогорец в Лига Европа и счупи прокобата на българска земя.
Лига Европа
1/16 кръг, четвъртък 20 февруари
Лудогорец
0:2краен резулат
Интер
Стадион: Лудогорец арена
Съдия:
23
5
3
21
4
12
84
25
8
13
88
27
15
2
13
33
20
8
24
23
7
9
Павел Върба
Антонио Конте
4-2-3-1
3-5-2
Титуляри
Пламен Илиев Пламен Илиев23 Даниеле Падели27 Даниеле Падели
Сисиньо Сисиньо4 Данило Д'Амброзио33 Данило Д'Амброзио
Георги Терзиев Георги Терзиев5 Андреа Ранокия13 Андреа Ранокия
Драгош Григоре Драгош Григоре21 Диего Годин2 Диего Годин
Антон Недялков Антон Недялков3 Виктор Моузес11 Виктор Моузес
Анисе Абел Анисе Абел12 Матиас Весино8 Матиас Весино
Светослав Дяков Светослав Дяков18 Борха Валеро20 Борха Валеро
Каули Каули95 Кристиан Ериксен24 Кристиан Ериксен
Марселиньо Марселиньо84 Кристиано Бираги34 Кристиано Бираги
Вандерсон Вандерсон88 Лаутаро Мартинес10 Лаутаро Мартинес
Якуб Шверчок Якуб Шверчок10 Алексис Санчес7 Алексис Санчес
Резерви
Дан Битон Дан Битон8 Николо Барела23 Николо Барела
Мавис Чибота Мавис Чибота13 Ашли Йънг15 Ашли Йънг
Стефан Баджи Стефан Баджи25 Ромелу Лукаку9 Ромелу Лукаку
Каулиизлиза Каули  90' Ромелу Лукаку  Ромелу Лукакудузпа
Дан Битонвлиза Дан Битон 
Анисе Абелжълт картон Анисе Абел 
Мавис Чиботажълт картон Мавис Чибота  85'
81' Кристиано Бираги  Кристиано Бирагиизлиза
Ашли Йънг  Ашли Йънгвлиза
Якуб Шверчокизлиза Якуб Шверчок  76'
Мавис Чиботавлиза Мавис Чибота 
72' Виктор Моузес  Виктор Моузесизлиза
Николо Барела  Николо Барелавлиза
71' Кристиан Ериксен  Кристиан Ериксенгол
Светослав Дяковизлиза Светослав Дяков  67'
Стефан Бадживлиза Стефан Баджи 
64' Лаутаро Мартинес  Лаутаро Мартинесизлиза
Ромелу Лукаку  Ромелу Лукакувлиза
Вандерсонжълт картон Вандерсон  61'
Драгош Григорежълт картон Драгош Григоре  43'
22' Лаутаро Мартинес  Лаутаро Мартинесжълт картон
3 Ъглови удари 5
1 Засади 3
0 Точни удари 5
1 Неточни удари 5
44 Притежание на топката % 56
4 Жълти картони 1
3 Смени 3
10 Извършени фалове 15
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Еспаньол Еспаньол
6
3
2
1
12:4 (8)
11
2 Лудогорец Лудогорец
6
2
2
2
10:10 (0)
8
3 Ференцварош Ференцварош
6
1
4
1
5:7 (-2)
7
4 ЦСКА (Москва) ЦСКА (Москва)
6
1
2
3
3:9 (-6)
5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: Иван Йочев, Sportal.bg

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1139

Добави коментар ›› Коментари (7)

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Смях
(Гост) 6
отговор
20 февруари 2020 | 23:49

Добре, че им се падна Лудогорец, че да счупят прокобата. Рейтинг: 0 0

стар цесекар
(Гост) 5
отговор
20 февруари 2020 | 23:25

Едно време Интер играха с най-добрите си футболисти срещу ЦСКА и може да се каже, че ги изпуснахме, като играехме само с български футболисти и треньор българин. Сега какво става, Лудогорец излизат с една камара чужденци, повечето вече преминали зенита си на около 35-36 години и Интер играят с резервите и ги правят смешни и това ни е най-добрия отбор. А какво става с грандовете ЦСКА и Левски!? Единия фалира а другия е пред фалит. Жал ми е за българския футбол. В България вече футбол няма! Рейтинг: 1 0

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курти
(Гост) 4
отговор
20 февруари 2020 | 23:03

2 3 пъти и все пак за пръв път бият в България тъпир Рейтинг: 1 0

Шитура Цеца Накура
(Гост) 3
отговор
20 февруари 2020 | 23:03

Навремето Цеца продаде домакинството за третия мач с Интер за един раздрънкан автобус , дет се счупи месец по-късно при гостуването на Хасково. Сега Тирето отново е без автобус , и може пак да им помогнат нерадзирите с возило. Другия вариант е да чакат да дойде 60 дни по вода от Китай, ама понеже заради Корона вируса ,та не се знаело кога и май и таз година нямало да е. После лятото не им трябва, а на есен може да си делят горивото 5-6 коли в гостуванията ... Рейтинг: 0 2

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uroda
(Гост) 2
отговор
20 февруари 2020 | 22:56

браво,благодарете на българският шампион че са пасиени гейове Рейтинг: 1 0

bgbg
(Гост) 1
отговор
20 февруари 2020 | 22:55

za 53 godini sa igrali 2 pati smeshni ste s vashte statii Рейтинг: 0 2

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