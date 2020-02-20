След 53 години Интер записа първа победа в България

Италианският колос Интер записа първа победа в България. Това стана точно 53 години след първата визита на "нерадзурите" у нас. През 1967 година легендарният отбор на Еленио Ерера – Магьосника записва реми срещу родния гранд ЦСКА в полуфинал за КЕШ.

След седем сезона звездите от Милано въртят реми и срещу Етър във Велико Търново – този път в турнира за Купата на УЕФА. Тази вечер Интер на Антонио Конте удари с 2:0 Лудогорец в Лига Европа и счупи прокобата на българска земя.