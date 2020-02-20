Върба: Резултатът не е добър, но трябва да си дадем сметка срещу кого се изправихме

20 февруари 2020 | 22:02 - Обновена
Прочетена 1457
Върба: Резултатът не е добър, но трябва да си дадем сметка срещу кого се изправихме
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Наставникът на Лудогорец Павел Върба не бе доволен от загубата с 0:2 от Интер, но призна, че класата на италианците е била висока. Специалистът смята, че отборът не се е възползвал достатъчно добре от възможностите за контраатака в предни позиции.

“Първо трябва да си направим сметка срещу кого играхме днес. Получихме много нелеп втори гол, а от тези възможности, който имахме на контраатака не успяхме да се възползваме. Интер бе по-добър в мача, но това е в резултат от качеството на този отбор. Мисля, че точно тези 11 играчи трябваше да бъдат на терена, но Жоржиньо и Кешерю много липсваха. Мисля, че днес изиграхме един добър мач, разбира се резултатът не е добър за нас, но ще видим какво ще стане в Милано”, каза Върба.
Лига Европа
1/16 кръг, четвъртък 20 февруари
Лудогорец
0:2краен резулат
Интер
Стадион: Лудогорец арена
Съдия:
23
5
3
21
4
12
84
25
8
13
88
27
15
2
13
33
20
8
24
23
7
9
Павел Върба
Антонио Конте
4-2-3-1
3-5-2
Титуляри
Пламен Илиев Пламен Илиев23 Даниеле Падели27 Даниеле Падели
Сисиньо Сисиньо4 Данило Д'Амброзио33 Данило Д'Амброзио
Георги Терзиев Георги Терзиев5 Андреа Ранокия13 Андреа Ранокия
Драгош Григоре Драгош Григоре21 Диего Годин2 Диего Годин
Антон Недялков Антон Недялков3 Виктор Моузес11 Виктор Моузес
Анисе Абел Анисе Абел12 Матиас Весино8 Матиас Весино
Светослав Дяков Светослав Дяков18 Борха Валеро20 Борха Валеро
Каули Каули95 Кристиан Ериксен24 Кристиан Ериксен
Марселиньо Марселиньо84 Кристиано Бираги34 Кристиано Бираги
Вандерсон Вандерсон88 Лаутаро Мартинес10 Лаутаро Мартинес
Якуб Шверчок Якуб Шверчок10 Алексис Санчес7 Алексис Санчес
Резерви
Дан Битон Дан Битон8 Николо Барела23 Николо Барела
Мавис Чибота Мавис Чибота13 Ашли Йънг15 Ашли Йънг
Стефан Баджи Стефан Баджи25 Ромелу Лукаку9 Ромелу Лукаку
Каулиизлиза Каули  90' Ромелу Лукаку  Ромелу Лукакудузпа
Дан Битонвлиза Дан Битон 
Анисе Абелжълт картон Анисе Абел 
Мавис Чиботажълт картон Мавис Чибота  85'
81' Кристиано Бираги  Кристиано Бирагиизлиза
Ашли Йънг  Ашли Йънгвлиза
Якуб Шверчокизлиза Якуб Шверчок  76'
Мавис Чиботавлиза Мавис Чибота 
72' Виктор Моузес  Виктор Моузесизлиза
Николо Барела  Николо Барелавлиза
71' Кристиан Ериксен  Кристиан Ериксенгол
Светослав Дяковизлиза Светослав Дяков  67'
Стефан Бадживлиза Стефан Баджи 
64' Лаутаро Мартинес  Лаутаро Мартинесизлиза
Ромелу Лукаку  Ромелу Лукакувлиза
Вандерсонжълт картон Вандерсон  61'
Драгош Григорежълт картон Драгош Григоре  43'
22' Лаутаро Мартинес  Лаутаро Мартинесжълт картон
3 Ъглови удари 5
1 Засади 3
0 Точни удари 5
1 Неточни удари 5
44 Притежание на топката % 56
4 Жълти картони 1
3 Смени 3
10 Извършени фалове 15
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Еспаньол Еспаньол
6
3
2
1
12:4 (8)
11
2 Лудогорец Лудогорец
6
2
2
2
10:10 (0)
8
3 Ференцварош Ференцварош
6
1
4
1
5:7 (-2)
7
4 ЦСКА (Москва) ЦСКА (Москва)
6
1
2
3
3:9 (-6)
5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: Иван Йочев, Sportal.bg

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1457

Добави коментар ›› Коментари (9)

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4343
(Гост) 9
отговор
20 февруари 2020 | 22:35

кво стана бе чешка м,астио нали ла,йногорец не се страхува от никой хахахахахахахаа Рейтинг: 0 0

ha
(Гост) 8
отговор
20 февруари 2020 | 22:31

Приключилите за футбола цигани играха срещу резервите на Интер. Рейтинг: 1 0

тони
(Гост) 7
отговор
20 февруари 2020 | 22:29

кога бият Витоша, ние сме на европейско ниво. дойде който и да е отбор, надуе ги. трябва да знаем срещу кого играем. Рейтинг: 0 0

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Гаспачо
(Гост) 5
отговор
20 февруари 2020 | 22:20

Прост народ- слаба държава!!! Рейтинг: 0 0

ЦСКА-Гриша Ганчев
(Гост) 4
отговор
20 февруари 2020 | 22:14

Само да кажа на тези, които не знаят, или са забравили, че ние победихме Интер преди 3 години на подготвителен лагер в Испания с 2:1. Рейтинг: 0 0

Asss
(Гост)
20 февруари 2020 | 22:19

Пич бил си някакви резерви, ако сега беше аматьорско то микренско смешно отбор че с анонимен сърбин начело щяхте да отнесе те минимум 10 гола, затова докато лудогорец играе лига Европа и шампионска лига, вие анонимници се радваите на победа срещу бистрица хаха смешници Рейтинг: 0 1

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ЦСКА-Гриша Ганчев
(Гост)
20 февруари 2020 | 22:30

до Аsss: До към 60 тата минута и двата отбора играха с титулярите и после пуснаха по 7-8 смени на един път. Рейтинг: 0 0

ha
(Гост)
20 февруари 2020 | 22:32

То днес Интер бяха със 7 резерви : "Феновете" на катуна са удивително прости : Рейтинг: 0 0

на Бойко и домуса отзадее
(Гост) 3
отговор
20 февруари 2020 | 22:12

срам и позор, срам и позор , евроидиота фк Домус отново орезили България , за пореден път това отборче еднодневка с 200-300 души платена публика стана за смях на цял свят . може би ако Бойко крадеца и Гешев мошеника бяха откраднали бизнеса на собственика на Интер и самия Интер който днес игра с юноши и резерви беше играл с девическия отбор можеше и да се получи нещо, но като си свикнал да играеш в уговорени ,нагласени и купени от ГЕРБ мачове това е резултата резил, резил резил ! Рейтинг: 0 1

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1912
(Гост)
20 февруари 2020 | 22:14

Тъпак Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
С Върба
(Гост) 1
отговор
20 февруари 2020 | 22:08

на Върба у шестък. Рейтинг: 3 0

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Лудогорец - Интер 0:2

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