Първото използване на ВАР в България е факт - ето за какво се консултира съдията в Разград

20 февруари 2020 | 21:28 - Обновена
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Първото използване на ВАР в България е факт - ето за какво се консултира съдията в Разград
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За първи път по българските терени бе използвана системата за видео повторение по време на футболни срещи. В 66-ата минута на мача на Лудогорец - Интер от Лига Европа главният съдия Карлос дел Серо Гранде се консултира с хората, които следят на екраните за спорните ситуации в двубоя.

Лудогорец - Интер@@@

Тогава при едно центриране на Антон Недялков българите имаха претенции, че топката е ударила ръката на Данило Д’Амброзио в наказателното поле на “нерадзурите”. Арбитърът изчака знак от стаята за видео повторения дали ще получи сигнал за нарушение, но това не се случи и играта продължи без дузпа.

В самия край на мача пък за втори пък ВАР влезе в действие. Тогава съдията отсъди дузпа за игра с ръка на Абел Анисе. Първоначално играта не бе спряна, но след сигнал от стаята, Серо Гранде отиде сам да погледне екрана в близост до страничната линия и посочи бялата точка.
Лига Европа
1/16 кръг, четвъртък 20 февруари
Лудогорец
0:2краен резулат
Интер
Стадион: Лудогорец арена
Съдия:
23
5
3
21
4
12
84
25
8
13
88
27
15
2
13
33
20
8
24
23
7
9
Павел Върба
Антонио Конте
4-2-3-1
3-5-2
Титуляри
Пламен Илиев Пламен Илиев23 Даниеле Падели27 Даниеле Падели
Сисиньо Сисиньо4 Данило Д'Амброзио33 Данило Д'Амброзио
Георги Терзиев Георги Терзиев5 Андреа Ранокия13 Андреа Ранокия
Драгош Григоре Драгош Григоре21 Диего Годин2 Диего Годин
Антон Недялков Антон Недялков3 Виктор Моузес11 Виктор Моузес
Анисе Абел Анисе Абел12 Матиас Весино8 Матиас Весино
Светослав Дяков Светослав Дяков18 Борха Валеро20 Борха Валеро
Каули Каули95 Кристиан Ериксен24 Кристиан Ериксен
Марселиньо Марселиньо84 Кристиано Бираги34 Кристиано Бираги
Вандерсон Вандерсон88 Лаутаро Мартинес10 Лаутаро Мартинес
Якуб Шверчок Якуб Шверчок10 Алексис Санчес7 Алексис Санчес
Резерви
Дан Битон Дан Битон8 Николо Барела23 Николо Барела
Мавис Чибота Мавис Чибота13 Ашли Йънг15 Ашли Йънг
Стефан Баджи Стефан Баджи25 Ромелу Лукаку9 Ромелу Лукаку
Каулиизлиза Каули  90' Ромелу Лукаку  Ромелу Лукакудузпа
Дан Битонвлиза Дан Битон 
Анисе Абелжълт картон Анисе Абел 
Мавис Чиботажълт картон Мавис Чибота  85'
81' Кристиано Бираги  Кристиано Бирагиизлиза
Ашли Йънг  Ашли Йънгвлиза
Якуб Шверчокизлиза Якуб Шверчок  76'
Мавис Чиботавлиза Мавис Чибота 
72' Виктор Моузес  Виктор Моузесизлиза
Николо Барела  Николо Барелавлиза
71' Кристиан Ериксен  Кристиан Ериксенгол
Светослав Дяковизлиза Светослав Дяков  67'
Стефан Бадживлиза Стефан Баджи 
64' Лаутаро Мартинес  Лаутаро Мартинесизлиза
Ромелу Лукаку  Ромелу Лукакувлиза
Вандерсонжълт картон Вандерсон  61'
Драгош Григорежълт картон Драгош Григоре  43'
22' Лаутаро Мартинес  Лаутаро Мартинесжълт картон
3 Ъглови удари 5
1 Засади 3
0 Точни удари 5
1 Неточни удари 5
44 Притежание на топката % 56
4 Жълти картони 1
3 Смени 3
10 Извършени фалове 15
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Еспаньол Еспаньол
6
3
2
1
12:4 (8)
11
2 Лудогорец Лудогорец
6
2
2
2
10:10 (0)
8
3 Ференцварош Ференцварош
6
1
4
1
5:7 (-2)
7
4 ЦСКА (Москва) ЦСКА (Москва)
6
1
2
3
3:9 (-6)
5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: Иван Йочев, Sportal.bg

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Спортни новини		 Прочетена 1457

Добави коментар ›› Коментари (4)

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к.кешеру
(Гост) 4
отговор
20 февруари 2020 | 22:24

то ваште софиянски проекти са цигански левски и цска чорбите и центъра нямаха да минат а 0-2 щеше да ви е най малкият проблем и то до почивката ха ха селяни Рейтинг: 0 5

Смях
(Гост)
20 февруари 2020 | 22:32

Само да те открехна - това беше най-лесният мач на Интер на българска земя, както и първа победа. И не защото в миналото са били по-слаби. Защото в миналото имаше първенство и поне 10-12 много сериозни мача на сезон. Сега 10-кратния шампион играе два-три мача, подсигурени за всеки случай с благосклонно съдийство. Е там е проблемът. Рейтинг: 0 0

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ha
(Гост) 3
отговор
20 февруари 2020 | 22:21

ВАР беше изцяло в "ущаб" на циганския проект. Свикнали са със Сватбата м*нгалите.... Не знам какво отборче са тия срамни боклуци, но за първи път виждам някой да не може да направи даже опит за удар за 90 минути. Разликата в класите е колосална, защот Интер играха на ходом и с цели седем резерви. Рейтинг: 5 1

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

доберман
(Гост) 2
отговор
20 февруари 2020 | 22:08

Въведе ли се ВАР във България добрите резултати на Лудогорец в първенството, ще спаднат наполовина. Рейтинг: 7 2

Смях
(Гост) 1
отговор
20 февруари 2020 | 22:08

Той Анисе си мисли, че е като в родното първенство - мръсните номерца в Европа НЕ МИНАВАТ. Рейтинг: 8 2

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