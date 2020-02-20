Първото използване на ВАР в България е факт - ето за какво се консултира съдията в Разград

|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|3:4КР
|Ф91 Дюделанж
|Група A
|ФК Карабак
|0:3КР
|Севиля
|Група B
|ФК Копенхаген
|1:0КР
|Лугано
|Група B
|Динамо (Киев)
|1:0КР
|Малмьо ФФ
|Група C
|Хетафе
|1:0КР
|Трабзонспор
|Група D
|ПСВ Айндховен
|3:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Стандарт Лиеж
|2:0КР
|Витория Гимараеш
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|0:3КР
|Арсенал
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|1:0КР
|Астана
|Група L
|Партизан
|2:2КР
|АЗ Алкмаар
|Група K
|Слован Братислава
|4:2КР
|Бешикташ
|Група K
|Уулвърхамптън
|0:1КР
|Брага
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|0:4КР
|Волфсбергер
|Група J
|Рома
|4:0КР
|Истанбул Башакшехир
|Група I
|Гент
|3:2КР
|Сент Етиен
|Група I
|Волфсбург
|3:1КР
|Олександрия
|Група H
|Еспаньол
|1:1КР
|Ференцварош
|Група H
|Лудогорец
|5:1КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|АЗ Алкмаар
|0:0КР
|Манчестър Юнайтед
|Група K
|Брага
|2:2КР
|Слован Братислава
|Група K
|Бешикташ
|0:1КР
|Уулвърхамптън
|Група J
|Волфсбергер
|1:1КР
|Рома
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|1:1КР
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Сент Етиен
|1:1КР
|Волфсбург
|Група I
|Олександрия
|1:1КР
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|0:2КР
|Еспаньол
|Група H
|Ференцварош
|0:3КР
|Лудогорец
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|1:4КР
|ФК Карабак
|Група A
|Севиля
|1:0КР
|АПОЕЛ Никозия
|Група B
|Лугано
|0:0КР
|Динамо (Киев)
|Група B
|Малмьо ФФ
|1:1КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Трабзонспор
|2:2КР
|Базел
|Група D
|Розенборг
|1:4КР
|ПСВ Айндховен
|Група D
|Спортинг Лисабон
|2:1КР
|ЛАСК Линц
|Група F
|Арсенал
|4:0КР
|Стандарт Лиеж
|Група F
|Витория Гимараеш
|0:1КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група A
|ФК Карабак
|2:2КР
|АПОЕЛ Никозия
|Група L
|Партизан
|0:1КР
|Манчестър Юнайтед
|Група L
|АЗ Алкмаар
|6:0КР
|Астана
|Група K
|Слован Братислава
|1:2КР
|Уулвърхамптън
|Група J
|Рома
|1:1КР
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|1:0КР
|Волфсбергер
|Група I
|Сент Етиен
|1:1КР
|Олександрия
|Група H
|ЦСКА Москва
|0:1КР
|Ференцварош
|Група A
|Севиля
|3:0КР
|Ф91 Дюделанж
|Група B
|Динамо (Киев)
|1:1КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Трабзонспор
|0:2КР
|Краснодар
|Група D
|ПСВ Айндховен
|0:0КР
|ЛАСК Линц
|Група D
|Спортинг Лисабон
|1:0КР
|Розенборг
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|2:1КР
|Стандарт Лиеж
|Група F
|Арсенал
|3:2КР
|Витория Гимараеш
|Група F
|Витория Гимараеш
|1:1КР
|Арсенал
|Група L
|Астана
|0:5КР
|АЗ Алкмаар
|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|2:1КР
|ФК Карабак
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|2:5КР
|Севиля
|Група B
|ФК Копенхаген
|1:1КР
|Динамо (Киев)
|Група C
|Краснодар
|3:1КР
|Трабзонспор
|Група D
|Розенборг
|0:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група D
|ЛАСК Линц
|4:1КР
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Стандарт Лиеж
|2:1КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|3:0КР
|Партизан
|Група K
|Уулвърхамптън
|1:0КР
|Слован Братислава
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|2:1КР
|Рома
|Група J
|Волфсбергер
|0:3КР
|Истанбул Башакшехир
|Група I
|Олександрия
|2:2КР
|Сент Етиен
|Група H
|Ференцварош
|0:0КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|Астана
|2:1КР
|Манчестър Юнайтед
|Група C
|Трабзонспор
|0:1КР
|Хетафе
|Група L
|АЗ Алкмаар
|2:2КР
|Партизан
|Група K
|Брага
|3:3КР
|Уулвърхамптън
|Група K
|Бешикташ
|2:1КР
|Слован Братислава
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|0:3КР
|Рома
|Група J
|Волфсбергер
|0:1КР
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Олександрия
|0:1КР
|Волфсбург
|Група I
|Сент Етиен
|0:0КР
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|1:1КР
|Лудогорец
|Група H
|Ференцварош
|2:2КР
|Еспаньол
|Група F
|Витория Гимараеш
|1:1КР
|Стандарт Лиеж
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|0:2КР
|АПОЕЛ Никозия
|Група A
|Севиля
|2:0КР
|ФК Карабак
|Група B
|Малмьо ФФ
|4:3КР
|Динамо (Киев)
|Група B
|Лугано
|0:1КР
|ФК Копенхаген
|Група D
|Спортинг Лисабон
|4:0КР
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Арсенал
|1:2КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|1:0КР
|Севиля
|Група A
|ФК Карабак
|1:1КР
|Ф91 Дюделанж
|Група B
|ФК Копенхаген
|0:1КР
|Малмьо ФФ
|Група B
|Динамо (Киев)
|1:1КР
|Лугано
|Група C
|Базел
|2:0КР
|Трабзонспор
|Група D
|ПСВ Айндховен
|1:1КР
|Розенборг
|Група D
|ЛАСК Линц
|3:0КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Стандарт Лиеж
|2:2КР
|Арсенал
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|2:3КР
|Витория Гимараеш
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|4:0КР
|АЗ Алкмаар
|Група K
|Уулвърхамптън
|4:0КР
|Бешикташ
|Група K
|Слован Братислава
|2:4КР
|Брага
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|1:2КР
|Истанбул Башакшехир
|Група J
|Рома
|2:2КР
|Волфсбергер
|Група I
|Гент
|2:1КР
|Олександрия
|Група I
|Волфсбург
|1:0КР
|Сент Етиен
|Група H
|Еспаньол
|0:1КР
|ЦСКА Москва
|Група H
|Лудогорец
|1:1КР
|Ференцварош
|Олимпиакос
|0:036'
|Арсенал
|Еспаньол
|27.0219:55
|Уулвърхамптън
|Порто
|27.0219:55
|Байер (Леверкузен)
|Базел
|27.0219:55
|АПОЕЛ Никозия
|ЛАСК (Линц)
|27.0219:55
|АЗ Алкмаар
|Селтик
|27.0222:00
|ФК Копенхаген
|Арсенал
|27.0222:00
|Олимпиакос
|Манчестър Юнайтед
|27.0222:00
|Брюж
|Бенфика
|27.0222:00
|Шахтьор (Донецк)
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Първото използване на ВАР в България е факт - ето за какво се консултира съдията в Разград20 февруари 2020 | 21:28 - Обновена
|Титуляри
|Пламен Илиев
|23
|27
|Даниеле Падели
|Сисиньо
|4
|33
|Данило Д'Амброзио
|Георги Терзиев
|5
|13
|Андреа Ранокия
|Драгош Григоре
|21
|2
|Диего Годин
|Антон Недялков
|3
|11
|Виктор Моузес
|Анисе Абел
|12
|8
|Матиас Весино
|Светослав Дяков
|18
|20
|Борха Валеро
|Каули
|95
|24
|Кристиан Ериксен
|Марселиньо
|84
|34
|Кристиано Бираги
|Вандерсон
|88
|10
|Лаутаро Мартинес
|Якуб Шверчок
|10
|7
|Алексис Санчес
|Резерви
|Дан Битон
|8
|23
|Николо Барела
|Мавис Чибота
|13
|15
|Ашли Йънг
|Стефан Баджи
|25
|9
|Ромелу Лукаку
|Каулиизлиза
|90'
|Ромелу Лукакудузпа
|Дан Битонвлиза
|Анисе Абелжълт картон
|Мавис Чиботажълт картон
|85'
|81'
|Кристиано Бирагиизлиза
|Ашли Йънгвлиза
|Якуб Шверчокизлиза
|76'
|Мавис Чиботавлиза
|72'
|Виктор Моузесизлиза
|Николо Барелавлиза
|71'
|Кристиан Ериксенгол
|Светослав Дяковизлиза
|67'
|Стефан Бадживлиза
|64'
|Лаутаро Мартинесизлиза
|Ромелу Лукакувлиза
|Вандерсонжълт картон
|61'
|Драгош Григорежълт картон
|43'
|22'
|Лаутаро Мартинесжълт картон
|Лига Европа
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Еспаньол
|
6
|
3
|
2
|
1
|
12:4 (8)
|
11
|2
|Лудогорец
|
6
|
2
|
2
|
2
|
10:10 (0)
|
8
|3
|Ференцварош
|
6
|
1
|
4
|
1
|
5:7 (-2)
|
7
|4
|ЦСКА (Москва)
|
6
|
1
|
2
|
3
|
3:9 (-6)
|
5
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 1457
(Гост) 4
отговор
то ваште софиянски проекти са цигански левски и цска чорбите и центъра нямаха да минат а 0-2 щеше да ви е най малкият проблем и то до почивката ха ха селяни Рейтинг: 0 5
(Гост)
Само да те открехна - това беше най-лесният мач на Интер на българска земя, както и първа победа. И не защото в миналото са били по-слаби. Защото в миналото имаше първенство и поне 10-12 много сериозни мача на сезон. Сега 10-кратния шампион играе два-три мача, подсигурени за всеки случай с благосклонно съдийство. Е там е проблемът. Рейтинг: 0 0
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(Гост) 3
отговор
ВАР беше изцяло в "ущаб" на циганския проект. Свикнали са със Сватбата м*нгалите.... Не знам какво отборче са тия срамни боклуци, но за първи път виждам някой да не може да направи даже опит за удар за 90 минути. Разликата в класите е колосална, защот Интер играха на ходом и с цели седем резерви. Рейтинг: 5 1
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(Гост) 2
отговор
Въведе ли се ВАР във България добрите резултати на Лудогорец в първенството, ще спаднат наполовина. Рейтинг: 7 2
(Гост) 1
отговор
Той Анисе си мисли, че е като в родното първенство - мръсните номерца в Европа НЕ МИНАВАТ. Рейтинг: 8 2