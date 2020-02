Брюж 1:0 Манчестър Юнайтед след нелепа грешка на Ромеро (гледайте тук)

Ready to get the business done in Brugge! #MUFC #UEL pic.twitter.com/swdnl0EQxA

Още в третата минута домакините имаха чудесен шанс, но Линдельоф се намеси решаващо и блокира изстрел на Денис Бонавентуре, а след това Матич попречи на Ванекен да направи добавка.

Десетина минути след това Миньоле изби много хубав изстрел на Андреас Перейра. От последвалия корнер не последва нищо. Матич претендираше, че трябва да има нов ъглов удар, но бе отсъден аут. Симон Миньоле бързо поднови играта с дълго подаване напред. Ромеро излезе неразчетено извън наказателното си поле, а Денис Бонавентуре го прехвърли технично за 1:0.

1 - Simon Mignolet is the first goalkeeper to provide an assist in the Europa League since Guilherme for Lokomotiv Moscow against Sporting Lisbon in September 2015. Launch. pic.twitter.com/lM0cNfpTmh