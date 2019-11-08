Генчев: Никой не е очаквал такова нещо, Рафа постъпи правилно

08 ноември 2019 | 00:17 - Обновена
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Наставникът на Лудогорец Станислав Генчев обяви, че Рафаел Форстър е постъпил правилно в 12-ата минута, когато си изкара много глупав червен картон в днешния двубой срещу Еспаньол и в крайна сметка улесни неимоверно испанците, които разгромиха орлите с 6:0.

Припомняме, че бразилският защитник бе големият грешник и в предишния двубой срещу Еспаньол, който бе загубен с 0:1. Именно Форстър бе с основна вина за допуснатото попадение.

“Изключително лош развой на мача. В първата ситуация получихме гол. До края на първото полувреме червен картон, втори червен картон, дузпа, 3:0 и мачът прикюлчи. Няма какво да кажа освен изключително неприятна загуба. Никой не е очаквал такова нещо.

Грешката за първия гол няма как да я предвидиш - това е индивидуална грешка. На всеки се случва, дори на най-добрите футболисти.

Много е трудно да кажеш дали Рафа постъпи правилно. Според мен Рафа постъпи правилно като направи нарушение.  Не са един и два случаите, в които отбор постига нещо с 10 човека. Грешките са част от играта. Мачът приключи с втория червен картон.

За втория червен картон мога да кажа, че щяхме да сменим Горалски с Анисе на полувремето, защото той е футболист, който играе по-рисково”, каза Генчев, след което призна, че е бил надигран тактически от испанците и в двата мача.

“Няма да е само този треньор, който да ме е надиграл. Аз не съм най-добрият треньор в света. Важното е да си вадим поуки, от които да се учим”, допълни Генчев.

Лига Европа
4 кръг, четвъртък 7 ноември
Еспаньол
6:0краен резулат
Лудогорец
Стадион: РСДЕ
Съдия:
13
17
24
3
6
18
23
22
7
26
9
23
5
3
4
90
22
18
12
25
44
92
Пабло Мачин
Стойчо Стоев
5-3-2
4-2-3-1
Титуляри
Диего Лопес Диего Лопес13 Пламен Илиев23 Пламен Илиев
Себастиен Коршия Себастиен Коршия18 Сисиньо4 Сисиньо
Луис Лопес Луис Лопес6 Рафаел Форстър90 Рафаел Форстър
Бернардо Бернардо20 Георги Терзиев5 Георги Терзиев
Фернандо Калеро Фернандо Калеро24 Антон Недялков3 Антон Недялков
Дидак Вила Дидак Вила17 Яцек Горалски44 Яцек Горалски
Оскар Мелендо Оскар Мелендо14 Стефан Баджи25 Стефан Баджи
Пол Лосано Пол Лосано26 Джоди Лукоки92 Джоди Лукоки
Естебан Гранеро Естебан Гранеро23 Марселиньо84 Марселиньо
Виктор Кампусано Виктор Кампусано31 Вандерсон88 Вандерсон
Матиас Варгас Матиас Варгас22 Клаудиу Кешеру28 Клаудиу Кешеру
Резерви
Адриа Педроса Адриа Педроса3 Светослав Дяков18 Светослав Дяков
Ву Лей Ву Лей7 Анисе Абел12 Анисе Абел
Факундо Ферейра Факундо Ферейра9 Жордан Икоко22 Жордан Икоко
90' Стефан Баджи  Стефан Баджижълт картон
Джоди Лукоки  Джоди Лукокижълт картон
Факундо Ферейрагол Факундо Ферейра  76' Вандерсон  Вандерсонизлиза
Светослав Дяков  Светослав Дяковвлиза
Адриа Педросагол Адриа Педроса  73'
Оскар Мелендоизлиза Оскар Мелендо  72'
Ву Лейвлиза Ву Лей 
Виктор Кампусаноизлиза Виктор Кампусано  64'
Факундо Ферейравлиза Факундо Ферейра 
Виктор Кампусаногол Виктор Кампусано  52'
Бернардоизлиза Бернардо  46'
Адриа Педросавлиза Адриа Педроса 
39' Клаудиу Кешеру  Клаудиу Кешеруизлиза
Анисе Абел  Анисе Абелвлиза
Матиас Варгасдузпа Матиас Варгас  36'
35' Яцек Горалски  Яцек Горалскичервен картон
25' Яцек Горалски  Яцек Горалскижълт картон
21' Марселиньо  Марселиньоизлиза
Жордан Икоко  Жордан Икоковлиза
Луис Лопесгол Луис Лопес  19'
12' Рафаел Форстър  Рафаел Форстърчервен картон
Оскар Мелендогол Оскар Мелендо  4'
12 Ъглови удари 0
1 Засади 1
12 Точни удари 0
7 Неточни удари 0
71 Притежание на топката % 29
0 Жълти картони 3
3 Смени 3
17 Извършени фалове 14
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Еспаньол Еспаньол
4
3
1
0
10:1 (9)
10
2 Лудогорец Лудогорец
4
2
0
2
8:8 (0)
6
3 Ференцварош Ференцварош
4
1
2
1
2:4 (-2)
5
4 ЦСКА (Москва) ЦСКА (Москва)
4
0
1
3
1:8 (-7)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Добави коментар ›› Коментари (14)

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Мм да
(Гост) 14
отговор
08 ноември 2019 | 02:49

Не е нормално направено нарушение да се одобрява от тренера ..... затова сте 0:6 .... а можеше да вземете нещо но с 11 играча ... Еспаньол са много зле в момента и ви играха с втория отбор ..... поуки поне си вземете Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Рафа
(Гост) 12
отговор
08 ноември 2019 | 01:47

Вкарах един гол и се помислих за футболист, но сега ми стана ясно ... аз съм прост ритнитопковец , не заслужаващ титулярно място. Махайте ме от отбора. Рейтинг: 0 0

Ха уей
(Гост) 11
отговор
08 ноември 2019 | 01:19

Скапан капиталистически отбор Рейтинг: 1 1

Ангел Петричев
(Гост) 10
отговор
08 ноември 2019 | 01:04

Оставка, Станиславе!!! Не ме карай да те карам да я подаваш!!! Подавай я сам, като мъж! Безсрамнико, безсрамен! Рейтинг: 0 1

Левски:ставате последни т
(Гост) 9
отговор
08 ноември 2019 | 01:02

Левски:ставате последни турецки.Следват: ЦскаМос-Делиорманец 5:0. Ференцварош-Еспаньол 0:1. Еспаньол-ЦскаМос 0:1. и Делиорманец-Ференцварош 0:1 Рейтинг: 1 2

Кольо дървения
(Гост) 8
отговор
08 ноември 2019 | 01:01

Това недоразумение треньорчето не разбра, че има три огромни дупки в отбора, и това са вратарчето-жуже, което е вечно залепено за голлинията и във всеки мач е виновен минимум за един от комичните голове, които му шият, Фордтър - пълна дупка, пълна. С Гошо Терзиев не става и за Витоша Бистрица... Рейтинг: 1 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

.
(Гост) 7
отговор
08 ноември 2019 | 00:59

Смешник обърка състава Рейтинг: 1 0

Уау.Оставаме последни
(Гост) 6
отговор
08 ноември 2019 | 00:38

Оставаме последни. Следват: ЦскаМос-Делиорманец 5:0. Ференцварош-Еспаньол 0:1. Еспаньол-ЦскаМос 0:1. и Делиорманец-Ференцварош 0:1 Рейтинг: 0 2

Пешо манафа
(Гост)
08 ноември 2019 | 00:55

Бего да правиш свирки на жужето! Рейтинг: 0 0

Българин
(Гост) 5
отговор
08 ноември 2019 | 00:36

И това треньорче се наигра. Рейтинг: 3 3

ЦскаМос-Делиорманец 5:0
(Гост) 4
отговор
08 ноември 2019 | 00:35

Ференцварош-Еспаньол 0:1. Еспаньол-ЦскаМос 0:1 и Делиорманец-Ференцварош 0:0 Рейтинг: 0 1

Левски Вековен
(Гост) 3
отговор
08 ноември 2019 | 00:34

Рада постъпи правилно, но забрави че това не му е България, иначе и Горски постъпи правилно. Рейтинг: 4 0

Ало
(Гост) 2
отговор
08 ноември 2019 | 00:23

Ех, Лудогорец за малко да бият. Ако питаме Генчев, де! Рейтинг: 0 1

Киро Домусчиев
(Гост) 1
отговор
08 ноември 2019 | 00:22

Ей сега ще еб-а майчицата на отборчето, само да ми кацне... Рейтинг: 3 0

Киро Домусчиев
(Гост)
08 ноември 2019 | 00:25

Обаче сам съм си виновен. Всичко тръгна на зле откакто изгоних Херо през лятото на 2018г. Много съм проост... Рейтинг: 3 0

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