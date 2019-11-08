Генчев: Никой не е очаквал такова нещо, Рафа постъпи правилно

Наставникът на Лудогорец Станислав Генчев обяви, че Рафаел Форстър е постъпил правилно в 12-ата минута, когато си изкара много глупав червен картон в днешния двубой срещу Еспаньол и в крайна сметка улесни неимоверно испанците, които разгромиха орлите с 6:0.



Припомняме, че бразилският защитник бе големият грешник и в предишния двубой срещу Еспаньол, който бе загубен с 0:1. Именно Форстър бе с основна вина за допуснатото попадение.



“Изключително лош развой на мача. В първата ситуация получихме гол. До края на първото полувреме червен картон, втори червен картон, дузпа, 3:0 и мачът прикюлчи. Няма какво да кажа освен изключително неприятна загуба. Никой не е очаквал такова нещо.



Грешката за първия гол няма как да я предвидиш - това е индивидуална грешка. На всеки се случва, дори на най-добрите футболисти.



Много е трудно да кажеш дали Рафа постъпи правилно. Според мен Рафа постъпи правилно като направи нарушение. Не са един и два случаите, в които отбор постига нещо с 10 човека. Грешките са част от играта. Мачът приключи с втория червен картон.



За втория червен картон мога да кажа, че щяхме да сменим Горалски с Анисе на полувремето, защото той е футболист, който играе по-рисково”, каза Генчев, след което призна, че е бил надигран тактически от испанците и в двата мача.



“Няма да е само този треньор, който да ме е надиграл. Аз не съм най-добрият треньор в света. Важното е да си вадим поуки, от които да се учим”, допълни Генчев.