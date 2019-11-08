Генчев: Никой не е очаквал такова нещо, Рафа постъпи правилно

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|0:0КР
|Манчестър Юнайтед
|Група K
|Брага
|2:2КР
|Слован Братислава
|Група K
|Бешикташ
|0:1КР
|Уулвърхамптън
|Група J
|Волфсбергер
|1:1КР
|Рома
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|1:1КР
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Сент Етиен
|1:1КР
|Волфсбург
|Група I
|Олександрия
|1:1КР
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|0:2КР
|Еспаньол
|Група H
|Ференцварош
|0:3КР
|Лудогорец
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|1:4КР
|ФК Карабак
|Група A
|Севиля
|1:0КР
|АПОЕЛ Никозия
|Група B
|Лугано
|0:0КР
|Динамо (Киев)
|Група B
|Малмьо ФФ
|1:1КР
|ФК Копенхаген
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|Трабзонспор
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|Стандарт Лиеж
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|Витория Гимараеш
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|ФК Карабак
|2:2КР
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|0:1КР
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|6:0КР
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|Група K
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|1:2КР
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|Група J
|Рома
|1:1КР
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|1:0КР
|Волфсбергер
|Група I
|Сент Етиен
|1:1КР
|Олександрия
|Група H
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|0:1КР
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|Севиля
|3:0КР
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|Трабзонспор
|0:2КР
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|Група H
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|28.1119:55
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|28.1119:55
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|Група A
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|28.1122:00
|ФК Карабак
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|28.1122:00
|Динамо (Киев)
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|Лугано
|28.1122:00
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|12.1219:55
|Лугано
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|12.1219:55
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|12.1219:55
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|12.1219:55
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|12.1219:55
|Витория Гимараеш
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|Манчестър Юнайтед
|12.1222:00
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|Група K
|Уулвърхамптън
|12.1222:00
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|Група K
|Слован Братислава
|12.1222:00
|Брага
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|Борусия Мьонхенгладбах
|12.1222:00
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|Група J
|Рома
|12.1222:00
|Волфсбергер
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|Гент
|12.1222:00
|Олександрия
|Група I
|Волфсбург
|12.1222:00
|Сент Етиен
|Група H
|Еспаньол
|12.1222:00
|ЦСКА Москва
|Група H
|Лудогорец
|12.1222:00
|Ференцварош
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Генчев: Никой не е очаквал такова нещо, Рафа постъпи правилно08 ноември 2019 | 00:17 - Обновена
Наставникът на Лудогорец Станислав Генчев обяви, че Рафаел Форстър е постъпил правилно в 12-ата минута, когато си изкара много глупав червен картон в днешния двубой срещу Еспаньол и в крайна сметка улесни неимоверно испанците, които разгромиха орлите с 6:0.
Припомняме, че бразилският защитник бе големият грешник и в предишния двубой срещу Еспаньол, който бе загубен с 0:1. Именно Форстър бе с основна вина за допуснатото попадение.
“Изключително лош развой на мача. В първата ситуация получихме гол. До края на първото полувреме червен картон, втори червен картон, дузпа, 3:0 и мачът прикюлчи. Няма какво да кажа освен изключително неприятна загуба. Никой не е очаквал такова нещо.
Грешката за първия гол няма как да я предвидиш - това е индивидуална грешка. На всеки се случва, дори на най-добрите футболисти.
Много е трудно да кажеш дали Рафа постъпи правилно. Според мен Рафа постъпи правилно като направи нарушение. Не са един и два случаите, в които отбор постига нещо с 10 човека. Грешките са част от играта. Мачът приключи с втория червен картон.
За втория червен картон мога да кажа, че щяхме да сменим Горалски с Анисе на полувремето, защото той е футболист, който играе по-рисково”, каза Генчев, след което призна, че е бил надигран тактически от испанците и в двата мача.
“Няма да е само този треньор, който да ме е надиграл. Аз не съм най-добрият треньор в света. Важното е да си вадим поуки, от които да се учим”, допълни Генчев.
|Титуляри
|Диего Лопес
|13
|23
|Пламен Илиев
|Себастиен Коршия
|18
|4
|Сисиньо
|Луис Лопес
|6
|90
|Рафаел Форстър
|Бернардо
|20
|5
|Георги Терзиев
|Фернандо Калеро
|24
|3
|Антон Недялков
|Дидак Вила
|17
|44
|Яцек Горалски
|Оскар Мелендо
|14
|25
|Стефан Баджи
|Пол Лосано
|26
|92
|Джоди Лукоки
|Естебан Гранеро
|23
|84
|Марселиньо
|Виктор Кампусано
|31
|88
|Вандерсон
|Матиас Варгас
|22
|28
|Клаудиу Кешеру
|Резерви
|Адриа Педроса
|3
|18
|Светослав Дяков
|Ву Лей
|7
|12
|Анисе Абел
|Факундо Ферейра
|9
|22
|Жордан Икоко
|90'
|Стефан Баджижълт картон
|Джоди Лукокижълт картон
|Факундо Ферейрагол
|76'
|Вандерсонизлиза
|Светослав Дяковвлиза
|Адриа Педросагол
|73'
|Оскар Мелендоизлиза
|72'
|Ву Лейвлиза
|Виктор Кампусаноизлиза
|64'
|Факундо Ферейравлиза
|Виктор Кампусаногол
|52'
|Бернардоизлиза
|46'
|Адриа Педросавлиза
|39'
|Клаудиу Кешеруизлиза
|Анисе Абелвлиза
|Матиас Варгасдузпа
|36'
|35'
|Яцек Горалскичервен картон
|25'
|Яцек Горалскижълт картон
|21'
|Марселиньоизлиза
|Жордан Икоковлиза
|Луис Лопесгол
|19'
|12'
|Рафаел Форстърчервен картон
|Оскар Мелендогол
|4'
|Лига Европа
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Еспаньол
|
4
|
3
|
1
|
0
|
10:1 (9)
|
10
|2
|Лудогорец
|
4
|
2
|
0
|
2
|
8:8 (0)
|
6
|3
|Ференцварош
|
4
|
1
|
2
|
1
|
2:4 (-2)
|
5
|4
|ЦСКА (Москва)
|
4
|
0
|
1
|
3
|
1:8 (-7)
|
1
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 6664
(Гост) 14
отговор
Не е нормално направено нарушение да се одобрява от тренера ..... затова сте 0:6 .... а можеше да вземете нещо но с 11 играча ... Еспаньол са много зле в момента и ви играха с втория отбор ..... поуки поне си вземете Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
Вкарах един гол и се помислих за футболист, но сега ми стана ясно ... аз съм прост ритнитопковец , не заслужаващ титулярно място. Махайте ме от отбора. Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Скапан капиталистически отбор Рейтинг: 1 1
(Гост) 10
отговор
Оставка, Станиславе!!! Не ме карай да те карам да я подаваш!!! Подавай я сам, като мъж! Безсрамнико, безсрамен! Рейтинг: 0 1
(Гост) 9
отговор
Левски:ставате последни турецки.Следват: ЦскаМос-Делиорманец 5:0. Ференцварош-Еспаньол 0:1. Еспаньол-ЦскаМос 0:1. и Делиорманец-Ференцварош 0:1 Рейтинг: 1 2
(Гост) 8
отговор
Това недоразумение треньорчето не разбра, че има три огромни дупки в отбора, и това са вратарчето-жуже, което е вечно залепено за голлинията и във всеки мач е виновен минимум за един от комичните голове, които му шият, Фордтър - пълна дупка, пълна. С Гошо Терзиев не става и за Витоша Бистрица... Рейтинг: 1 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 7
отговор
Смешник обърка състава Рейтинг: 1 0
(Гост) 6
отговор
Оставаме последни. Следват: ЦскаМос-Делиорманец 5:0. Ференцварош-Еспаньол 0:1. Еспаньол-ЦскаМос 0:1. и Делиорманец-Ференцварош 0:1 Рейтинг: 0 2
(Гост)
Бего да правиш свирки на жужето! Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
И това треньорче се наигра. Рейтинг: 3 3
(Гост) 4
отговор
Ференцварош-Еспаньол 0:1. Еспаньол-ЦскаМос 0:1 и Делиорманец-Ференцварош 0:0 Рейтинг: 0 1
(Гост) 3
отговор
Рада постъпи правилно, но забрави че това не му е България, иначе и Горски постъпи правилно. Рейтинг: 4 0
(Гост) 2
отговор
Ех, Лудогорец за малко да бият. Ако питаме Генчев, де! Рейтинг: 0 1
(Гост) 1
отговор
Ей сега ще еб-а майчицата на отборчето, само да ми кацне... Рейтинг: 3 0
(Гост)
Обаче сам съм си виновен. Всичко тръгна на зле откакто изгоних Херо през лятото на 2018г. Много съм проост... Рейтинг: 3 0