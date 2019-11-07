ЦСКА (М) пропусна последния си шанс, а Ференцварош остана зад Лудогорец (видео)

Ференцварош и ЦСКА (Москва) направиха нулево равенство в двубой от група "Н" на Лига Европа, в която е и Лудогорец. Този резултат на практика сложи край на шансовете на руския гранд да продължи напред в турнира, а Ференцварош не успя да измести Лудогорец от второто място в класирането. Унгарският тим има 5 точки, а "орлите" са с 6, въпреки разгромната загуба с 0:6 от Еспаньол. Испанците са лидер в групата с 10 точки.

Преди мача имаше сблъсъци между двете агитки по улиците на Будапеща, в резултат на което най-буйните руснаци бяха арестувани. Напржението се пренесе и на стадиона, където част от ултрасите на Ференцварош скандираха антируски лозунги и потърсиха саморазправа с феновете на ЦСКА, но полицията се справи със ситуацията. Въпреки нищожните шансове да продължат напред, гостите бяха амбицирани да вземат реванш за злощастната загуба в Москва (0:1), когато тотално надиграха съперника си, но пропиялаха много положения, а в края дори допуснаха гол. Виктор Гончаренко заложи на основния си състав, близък до този, който започна при равенството 1:1 срещу Зенит през уикенда.

Ференцварош стартира агресивно, а Олександър Зубков създаде доста проблеми на защитниците на ЦСКА. Една от най-добрите възможности за домакините до почивката дойде след негово остро центриране, но Франк Боли и Токмак Нгуен закъсняха да засекат топката. В средата на полувремето имаше няколко груби нарушения и реферът вдигна 5 жълти картона. Гостите се активизираха чак в края на първата част, но Дибус изби далечен изстрел на Никола Влашич, а удар на Арнор Сигурдсон беше блокиран.

В 51-ата минута Чалов се озова на отлична позиция, но шутира неточно. В 62-ата Игор Акинфеев спаси с крак удар на Миха Блажич. Малко след това Сигурдсон пропусна още една възможност пред вратата на Ференцварош.

В последните минути имаше напрегнати ситуации и пред двете врати. Поредица от рикошети и слаб удар на Чалов не позволиха на ЦСКА да измъкне победата, а малко след това Елдар Чович от Ференцварош уцели гредата. В добавеното време червен картон получи Кирил Набабкин от ЦСКА, който се беше появил на терена в 81-ата минута.

Следващият мач на Ференцварош е като домакин на Еспаньол, а ЦСКА ще приеме в Лудогорец в двубой, който ще има много по-голямо значение за разградчани.

На теория "армейците" все още могат да финишират втори, но за целта трябва да победят Лудогорец с поне пет гола разлика, след това да спечелят срещу Еспаньол в Испания и да разчитат на равенство между Лудогорец и Ференцварош в Разград. Преди това пък отборът от Будапеща трябва да загуби у дома от Еспаньол.