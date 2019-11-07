ЦСКА (М) пропусна последния си шанс, а Ференцварош остана зад Лудогорец (видео)

07 ноември 2019 | 23:59 - Обновена
ЦСКА (М) пропусна последния си шанс, а Ференцварош остана зад Лудогорец (видео)
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Ференцварош и ЦСКА (Москва) направиха нулево равенство в двубой от група "Н" на Лига Европа, в която е и Лудогорец. Този резултат на практика сложи край на шансовете на руския гранд да продължи напред в турнира, а Ференцварош не успя да измести Лудогорец от второто място в класирането. Унгарският тим има 5 точки, а "орлите" са с 6, въпреки разгромната загуба с 0:6 от Еспаньол. Испанците са лидер в групата с 10 точки.

Преди мача имаше сблъсъци между двете агитки по улиците на Будапеща, в резултат на което най-буйните руснаци бяха арестувани. Напржението се пренесе и на стадиона, където част от ултрасите на Ференцварош скандираха антируски лозунги и потърсиха саморазправа с феновете на ЦСКА, но полицията се справи със ситуацията.Въпреки нищожните шансове да продължат напред, гостите бяха амбицирани да вземат реванш за злощастната загуба в Москва (0:1), когато тотално надиграха съперника си, но пропиялаха много положения, а в края дори допуснаха гол. Виктор Гончаренко заложи на основния си състав, близък до този, който започна при равенството 1:1 срещу Зенит през уикенда.

Ференцварош стартира агресивно, а Олександър Зубков създаде доста проблеми на защитниците на ЦСКА. Една от най-добрите възможности за домакините до почивката дойде след негово остро центриране, но Франк Боли и Токмак Нгуен закъсняха да засекат топката.В средата на полувремето имаше няколко груби нарушения и реферът вдигна 5 жълти картона. Гостите се активизираха чак в края на първата част, но Дибус изби далечен изстрел на Никола Влашич, а удар на Арнор Сигурдсон беше блокиран.

В 51-ата минута Чалов се озова на отлична позиция, но шутира неточно. В 62-ата Игор Акинфеев спаси с крак удар на Миха Блажич. Малко след това Сигурдсон пропусна още една възможност пред вратата на Ференцварош.


В последните минути имаше напрегнати ситуации и пред двете врати. Поредица от рикошети и слаб удар на Чалов не позволиха на ЦСКА да измъкне победата, а малко след това Елдар Чович от Ференцварош уцели гредата. В добавеното време червен картон получи Кирил Набабкин от ЦСКА, който се беше появил на терена в 81-ата минута.

Следващият мач на Ференцварош е като домакин на Еспаньол, а ЦСКА ще приеме в Лудогорец в двубой, който ще има много по-голямо значение за разградчани.

На теория "армейците" все още могат да финишират втори, но за целта трябва да победят Лудогорец с поне пет гола разлика, след това да спечелят срещу Еспаньол в Испания и да разчитат на равенство между Лудогорец и Ференцварош в Разград. Преди това пък отборът от Будапеща трябва да загуби у дома от Еспаньол.

Лига Европа
4 кръг, четвъртък 7 ноември
Ференцварош
0:0краен резулат
ЦСКА Москва
Стадион: Groupama Arena
Съдия: А. Ставрев
90
5
25
21
7
88
14
11
8
17
97
35
14
2
78
62
20
8
98
25
17
9
Серхий Ребров
Виктор Гончаренко
4-2-3-1
3-4-2-1
Титуляри
Денес Дибуш Денес Дибуш90 Игор Акинфеев35 Игор Акинфеев
Герго Ловренчич Герго Ловренчич8 Вадим Карпов62 Вадим Карпов
Miha Blazic Miha Blazic25 Игор Дивеев78 Игор Дивеев
Endre Botka Endre Botka21 Хьордур Магнусон23 Хьордур Магнусон
Eldar Civic Eldar Civic17 Марио Фернандес2 Марио Фернандес
Игор Каратин Игор Каратин14 Илзат Ахметов7 Илзат Ахметов
Danilo Ignatenko Danilo Ignatenko7 Яка Бийол29 Яка Бийол
Олександър Зубков Олександър Зубков11 Иван Обляков98 Иван Обляков
Michal Skvarka Michal Skvarka92 Арнор Сигурдсон17 Арнор Сигурдсон
Tokmac Chol Nguen Tokmac Chol Nguen10 Никола Влашич8 Никола Влашич
Franck Boli Franck Boli70 Фьодор Чалов9 Фьодор Чалов
Резерви
Roland Varga Roland Varga97 Кристиян Бистрович25 Кристиян Бистрович
Абрахам Фримпонг Абрахам Фримпонг5 Кирил Набабкин14 Кирил Набабкин
Исаел Исаел88 Константин Кучаев20 Константин Кучаев
Tokmac Chol Nguenизлиза Tokmac Chol Nguen  90' Кирил Набабкин  Кирил Набабкинчервен картон
Абрахам Фримпонгвлиза Абрахам Фримпонг 
Абрахам Фримпонгжълт картон Абрахам Фримпонг 
85' Кирил Набабкин  Кирил Набабкинжълт картон
Michal Skvarkaизлиза Michal Skvarka  84'
Roland Vargaвлиза Roland Varga 
Franck Boliизлиза Franck Boli  81' Хьордур Магнусон  Хьордур Магнусонизлиза
Исаелвлиза Исаел  Кирил Набабкин  Кирил Набабкинвлиза
Endre Botkaжълт картон Endre Botka  74'
63' Яка Бийол  Яка Бийолизлиза
Константин Кучаев  Константин Кучаеввлиза
58' Илзат Ахметов  Илзат Ахметовизлиза
Кристиян Бистрович  Кристиян Бистровичвлиза
28' Никола Влашич  Никола Влашичжълт картон
Игор Каратинжълт картон Игор Каратин  25'
Michal Skvarkaжълт картон Michal Skvarka  20'
19' Яка Бийол  Яка Бийолжълт картон
Danilo Ignatenkoжълт картон Danilo Ignatenko  18'
4 Ъглови удари 5
2 Засади 1
1 Точни удари 5
3 Неточни удари 5
49 Притежание на топката % 51
5 Жълти картони 3
3 Смени 3
11 Извършени фалове 9
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Еспаньол Еспаньол
4
3
1
0
10:1 (9)
10
2 Лудогорец Лудогорец
4
2
0
2
8:8 (0)
6
3 Ференцварош Ференцварош
4
1
2
1
2:4 (-2)
5
4 ЦСКА (Москва) ЦСКА (Москва)
4
0
1
3
1:8 (-7)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 2392

Добави коментар ›› Коментари (6)

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Пацо 6-шесторкажията:посл
(Гост) 6
отговор
08 ноември 2019 | 02:15

Пацо 6-шесторкажията:последни ставаме.Следват: ЦскаМос-Делиорманец5:0. Ференцварош-Еспаньол 0:1. Еспаньол-ЦскаМос0:1. и Делиорманец-Ференцварош0:1 Рейтинг: 0 0

Само ЛеВски йбе турец
(Гост) 5
отговор
08 ноември 2019 | 02:15

Пацо 6-шесторкажията:последни ставаме.Следват: ЦскаМос-Делиорманец5:0. Ференцварош-Еспаньол 0:1. Еспаньол-ЦскаМос0:1. и Делиорманец-Ференцварош0:1 Рейтинг: 0 0

Пич
(Гост) 4
отговор
08 ноември 2019 | 01:43

Когато си прост е за цял живот. А когото си и зъл, злото идва при теб задължително. Рейтинг: 0 0

Пич
(Гост) 3
отговор
08 ноември 2019 | 01:43

Когато си прост е за цял живот. А когото си и зъл, злото идва при теб задължително. Рейтинг: 0 0

Хазарта
(Гост) 2
отговор
08 ноември 2019 | 00:59

Кой ти е виновен? Тъпанар Каталунски Рейтинг: 0 0

Каталунски братушки покло
(Гост) 1
отговор
08 ноември 2019 | 00:12

Каталунски братушки покло Гост 358 отговор 08 ноември 2019 | 00:07 Днес е празник за България! Турец делиорманец беше пометен от братушките на Каталунския дедо Иван с 6-0. Браво, братушки от Барселона Рейтинг: 0 1

mi da
(Гост)
08 ноември 2019 | 00:26

лошо е да си глупав... Рейтинг: 3 0

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ЦСКА (М) - Ференцварош 0:1

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