ЦСКА (М) пропусна последния си шанс, а Ференцварош остана зад Лудогорец (видео)

|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|3:4КР
|Ф91 Дюделанж
|Група A
|ФК Карабак
|0:3КР
|Севиля
|Група B
|ФК Копенхаген
|1:0КР
|Лугано
|Група B
|Динамо (Киев)
|1:0КР
|Малмьо ФФ
|Група C
|Хетафе
|1:0КР
|Трабзонспор
|Група D
|ПСВ Айндховен
|3:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Стандарт Лиеж
|2:0КР
|Витория Гимараеш
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|0:3КР
|Арсенал
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|1:0КР
|Астана
|Група L
|Партизан
|2:2КР
|АЗ Алкмаар
|Група K
|Слован Братислава
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|Бешикташ
|Група K
|Уулвърхамптън
|0:1КР
|Брага
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|Борусия Мьонхенгладбах
|0:4КР
|Волфсбергер
|Група J
|Рома
|4:0КР
|Истанбул Башакшехир
|Група I
|Гент
|3:2КР
|Сент Етиен
|Група I
|Волфсбург
|3:1КР
|Олександрия
|Група H
|Еспаньол
|1:1КР
|Ференцварош
|Група H
|Лудогорец
|5:1КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|АЗ Алкмаар
|0:0КР
|Манчестър Юнайтед
|Група K
|Брага
|2:2КР
|Слован Братислава
|Група K
|Бешикташ
|0:1КР
|Уулвърхамптън
|Група J
|Волфсбергер
|1:1КР
|Рома
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|1:1КР
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Сент Етиен
|1:1КР
|Волфсбург
|Група I
|Олександрия
|1:1КР
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|0:2КР
|Еспаньол
|Група H
|Ференцварош
|0:3КР
|Лудогорец
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|1:4КР
|ФК Карабак
|Група A
|Севиля
|1:0КР
|АПОЕЛ Никозия
|Група B
|Лугано
|0:0КР
|Динамо (Киев)
|Група B
|Малмьо ФФ
|1:1КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Трабзонспор
|2:2КР
|Базел
|Група D
|Розенборг
|1:4КР
|ПСВ Айндховен
|Група D
|Спортинг Лисабон
|2:1КР
|ЛАСК Линц
|Група F
|Арсенал
|4:0КР
|Стандарт Лиеж
|Група F
|Витория Гимараеш
|0:1КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група A
|ФК Карабак
|2:2КР
|АПОЕЛ Никозия
|Група L
|Партизан
|0:1КР
|Манчестър Юнайтед
|Група L
|АЗ Алкмаар
|6:0КР
|Астана
|Група K
|Слован Братислава
|1:2КР
|Уулвърхамптън
|Група J
|Рома
|1:1КР
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|1:0КР
|Волфсбергер
|Група I
|Сент Етиен
|1:1КР
|Олександрия
|Група H
|ЦСКА Москва
|0:1КР
|Ференцварош
|Група A
|Севиля
|3:0КР
|Ф91 Дюделанж
|Група B
|Динамо (Киев)
|1:1КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Трабзонспор
|0:2КР
|Краснодар
|Група D
|ПСВ Айндховен
|0:0КР
|ЛАСК Линц
|Група D
|Спортинг Лисабон
|1:0КР
|Розенборг
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|2:1КР
|Стандарт Лиеж
|Група F
|Арсенал
|3:2КР
|Витория Гимараеш
|Група F
|Витория Гимараеш
|1:1КР
|Арсенал
|Група L
|Астана
|0:5КР
|АЗ Алкмаар
|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|2:1КР
|ФК Карабак
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|2:5КР
|Севиля
|Група B
|ФК Копенхаген
|1:1КР
|Динамо (Киев)
|Група C
|Краснодар
|3:1КР
|Трабзонспор
|Група D
|Розенборг
|0:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група D
|ЛАСК Линц
|4:1КР
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Стандарт Лиеж
|2:1КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|3:0КР
|Партизан
|Група K
|Уулвърхамптън
|1:0КР
|Слован Братислава
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|2:1КР
|Рома
|Група J
|Волфсбергер
|0:3КР
|Истанбул Башакшехир
|Група I
|Олександрия
|2:2КР
|Сент Етиен
|Група H
|Ференцварош
|0:0КР
|ЦСКА Москва
|Група F
|Витория Гимараеш
|27.1117:50
|Стандарт Лиеж
|Група L
|Астана
|28.1117:50
|Манчестър Юнайтед
|Група C
|Трабзонспор
|28.1117:50
|Хетафе
|Група L
|АЗ Алкмаар
|28.1119:55
|Партизан
|Група K
|Брага
|28.1119:55
|Уулвърхамптън
|Група K
|Бешикташ
|28.1119:55
|Слован Братислава
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|28.1119:55
|Рома
|Група J
|Волфсбергер
|28.1119:55
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Олександрия
|28.1119:55
|Волфсбург
|Група I
|Сент Етиен
|28.1119:55
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|28.1119:55
|Лудогорец
|Група H
|Ференцварош
|28.1119:55
|Еспаньол
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|28.1122:00
|АПОЕЛ Никозия
|Група A
|Севиля
|28.1122:00
|ФК Карабак
|Група B
|Малмьо ФФ
|28.1122:00
|Динамо (Киев)
|Група B
|Лугано
|28.1122:00
|ФК Копенхаген
|Група D
|Спортинг Лисабон
|28.1122:00
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Арсенал
|28.1122:00
|Айнтрахт Франкфурт
|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|12.1219:55
|Севиля
|Група A
|ФК Карабак
|12.1219:55
|Ф91 Дюделанж
|Група B
|ФК Копенхаген
|12.1219:55
|Малмьо ФФ
|Група B
|Динамо (Киев)
|12.1219:55
|Лугано
|Група C
|Базел
|12.1219:55
|Трабзонспор
|Група D
|ПСВ Айндховен
|12.1219:55
|Розенборг
|Група D
|ЛАСК Линц
|12.1219:55
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Стандарт Лиеж
|12.1219:55
|Арсенал
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|12.1219:55
|Витория Гимараеш
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|12.1222:00
|АЗ Алкмаар
|Група K
|Уулвърхамптън
|12.1222:00
|Бешикташ
|Група K
|Слован Братислава
|12.1222:00
|Брага
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|12.1222:00
|Истанбул Башакшехир
|Група J
|Рома
|12.1222:00
|Волфсбергер
|Група I
|Гент
|12.1222:00
|Олександрия
|Група I
|Волфсбург
|12.1222:00
|Сент Етиен
|Група H
|Еспаньол
|12.1222:00
|ЦСКА Москва
|Група H
|Лудогорец
|12.1222:00
|Ференцварош
|
ЦСКА (М) пропусна последния си шанс, а Ференцварош остана зад Лудогорец (видео)07 ноември 2019 | 23:59 - Обновена
Ференцварош и ЦСКА (Москва) направиха нулево равенство в двубой от група "Н" на Лига Европа, в която е и Лудогорец. Този резултат на практика сложи край на шансовете на руския гранд да продължи напред в турнира, а Ференцварош не успя да измести Лудогорец от второто място в класирането. Унгарският тим има 5 точки, а "орлите" са с 6, въпреки разгромната загуба с 0:6 от Еспаньол. Испанците са лидер в групата с 10 точки.
Преди мача имаше сблъсъци между двете агитки по улиците на Будапеща, в резултат на което най-буйните руснаци бяха арестувани. Напржението се пренесе и на стадиона, където част от ултрасите на Ференцварош скандираха антируски лозунги и потърсиха саморазправа с феновете на ЦСКА, но полицията се справи със ситуацията.Въпреки нищожните шансове да продължат напред, гостите бяха амбицирани да вземат реванш за злощастната загуба в Москва (0:1), когато тотално надиграха съперника си, но пропиялаха много положения, а в края дори допуснаха гол. Виктор Гончаренко заложи на основния си състав, близък до този, който започна при равенството 1:1 срещу Зенит през уикенда.
Ференцварош стартира агресивно, а Олександър Зубков създаде доста проблеми на защитниците на ЦСКА. Една от най-добрите възможности за домакините до почивката дойде след негово остро центриране, но Франк Боли и Токмак Нгуен закъсняха да засекат топката.В средата на полувремето имаше няколко груби нарушения и реферът вдигна 5 жълти картона. Гостите се активизираха чак в края на първата част, но Дибус изби далечен изстрел на Никола Влашич, а удар на Арнор Сигурдсон беше блокиран.
В 51-ата минута Чалов се озова на отлична позиция, но шутира неточно. В 62-ата Игор Акинфеев спаси с крак удар на Миха Блажич. Малко след това Сигурдсон пропусна още една възможност пред вратата на Ференцварош.
В последните минути имаше напрегнати ситуации и пред двете врати. Поредица от рикошети и слаб удар на Чалов не позволиха на ЦСКА да измъкне победата, а малко след това Елдар Чович от Ференцварош уцели гредата. В добавеното време червен картон получи Кирил Набабкин от ЦСКА, който се беше появил на терена в 81-ата минута.
Следващият мач на Ференцварош е като домакин на Еспаньол, а ЦСКА ще приеме в Лудогорец в двубой, който ще има много по-голямо значение за разградчани.
Финальный свисток. В Будапеште без голов - 0:0 #ФеренцварошЦСКА pic.twitter.com/OPUDU3UbLz— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 ноември 2019 г.
На теория "армейците" все още могат да финишират втори, но за целта трябва да победят Лудогорец с поне пет гола разлика, след това да спечелят срещу Еспаньол в Испания и да разчитат на равенство между Лудогорец и Ференцварош в Разград. Преди това пък отборът от Будапеща трябва да загуби у дома от Еспаньол.
|Титуляри
|Денес Дибуш
|90
|35
|Игор Акинфеев
|Герго Ловренчич
|8
|62
|Вадим Карпов
|Miha Blazic
|25
|78
|Игор Дивеев
|Endre Botka
|21
|23
|Хьордур Магнусон
|Eldar Civic
|17
|2
|Марио Фернандес
|Игор Каратин
|14
|7
|Илзат Ахметов
|Danilo Ignatenko
|7
|29
|Яка Бийол
|Олександър Зубков
|11
|98
|Иван Обляков
|Michal Skvarka
|92
|17
|Арнор Сигурдсон
|Tokmac Chol Nguen
|10
|8
|Никола Влашич
|Franck Boli
|70
|9
|Фьодор Чалов
|Резерви
|Roland Varga
|97
|25
|Кристиян Бистрович
|Абрахам Фримпонг
|5
|14
|Кирил Набабкин
|Исаел
|88
|20
|Константин Кучаев
|Tokmac Chol Nguenизлиза
|90'
|Кирил Набабкинчервен картон
|Абрахам Фримпонгвлиза
|Абрахам Фримпонгжълт картон
|85'
|Кирил Набабкинжълт картон
|Michal Skvarkaизлиза
|84'
|Roland Vargaвлиза
|Franck Boliизлиза
|81'
|Хьордур Магнусонизлиза
|Исаелвлиза
|Кирил Набабкинвлиза
|Endre Botkaжълт картон
|74'
|63'
|Яка Бийолизлиза
|Константин Кучаеввлиза
|58'
|Илзат Ахметовизлиза
|Кристиян Бистровичвлиза
|28'
|Никола Влашичжълт картон
|Игор Каратинжълт картон
|25'
|Michal Skvarkaжълт картон
|20'
|19'
|Яка Бийолжълт картон
|Danilo Ignatenkoжълт картон
|18'
|Лига Европа
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Еспаньол
|
4
|
3
|
1
|
0
|
10:1 (9)
|
10
|2
|Лудогорец
|
4
|
2
|
0
|
2
|
8:8 (0)
|
6
|3
|Ференцварош
|
4
|
1
|
2
|
1
|
2:4 (-2)
|
5
|4
|ЦСКА (Москва)
|
4
|
0
|
1
|
3
|
1:8 (-7)
|
1
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 2392
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Пацо 6-шесторкажията:последни ставаме.Следват: ЦскаМос-Делиорманец5:0. Ференцварош-Еспаньол 0:1. Еспаньол-ЦскаМос0:1. и Делиорманец-Ференцварош0:1 Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
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Пацо 6-шесторкажията:последни ставаме.Следват: ЦскаМос-Делиорманец5:0. Ференцварош-Еспаньол 0:1. Еспаньол-ЦскаМос0:1. и Делиорманец-Ференцварош0:1 Рейтинг: 0 0
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(Гост) 3
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Когато си прост е за цял живот. А когото си и зъл, злото идва при теб задължително. Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
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Каталунски братушки покло Гост 358 отговор 08 ноември 2019 | 00:07 Днес е празник за България! Турец делиорманец беше пометен от братушките на Каталунския дедо Иван с 6-0. Браво, братушки от Барселона Рейтинг: 0 1
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