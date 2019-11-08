Борусия (М) пак съсече Рома в последните секунди (видео)

|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|3:4КР
|Ф91 Дюделанж
|Група A
|ФК Карабак
|0:3КР
|Севиля
|Група B
|ФК Копенхаген
|1:0КР
|Лугано
|Група B
|Динамо (Киев)
|1:0КР
|Малмьо ФФ
|Група C
|Хетафе
|1:0КР
|Трабзонспор
|Група D
|ПСВ Айндховен
|3:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Стандарт Лиеж
|2:0КР
|Витория Гимараеш
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|0:3КР
|Арсенал
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|1:0КР
|Астана
|Група L
|Партизан
|2:2КР
|АЗ Алкмаар
|Група K
|Слован Братислава
|4:2КР
|Бешикташ
|Група K
|Уулвърхамптън
|0:1КР
|Брага
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|0:4КР
|Волфсбергер
|Група J
|Рома
|4:0КР
|Истанбул Башакшехир
|Група I
|Гент
|3:2КР
|Сент Етиен
|Група I
|Волфсбург
|3:1КР
|Олександрия
|Група H
|Еспаньол
|1:1КР
|Ференцварош
|Група H
|Лудогорец
|5:1КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|АЗ Алкмаар
|0:0КР
|Манчестър Юнайтед
|Група K
|Брага
|2:2КР
|Слован Братислава
|Група K
|Бешикташ
|0:1КР
|Уулвърхамптън
|Група J
|Волфсбергер
|1:1КР
|Рома
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|1:1КР
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Сент Етиен
|1:1КР
|Волфсбург
|Група I
|Олександрия
|1:1КР
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|0:2КР
|Еспаньол
|Група H
|Ференцварош
|0:3КР
|Лудогорец
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|1:4КР
|ФК Карабак
|Група A
|Севиля
|1:0КР
|АПОЕЛ Никозия
|Група B
|Лугано
|0:0КР
|Динамо (Киев)
|Група B
|Малмьо ФФ
|1:1КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Трабзонспор
|2:2КР
|Базел
|Група D
|Розенборг
|1:4КР
|ПСВ Айндховен
|Група D
|Спортинг Лисабон
|2:1КР
|ЛАСК Линц
|Група F
|Арсенал
|4:0КР
|Стандарт Лиеж
|Група F
|Витория Гимараеш
|0:1КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група A
|ФК Карабак
|2:2КР
|АПОЕЛ Никозия
|Група L
|Партизан
|0:1КР
|Манчестър Юнайтед
|Група L
|АЗ Алкмаар
|6:0КР
|Астана
|Група K
|Слован Братислава
|1:2КР
|Уулвърхамптън
|Група J
|Рома
|1:1КР
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|1:0КР
|Волфсбергер
|Група I
|Сент Етиен
|1:1КР
|Олександрия
|Група H
|ЦСКА Москва
|0:1КР
|Ференцварош
|Група A
|Севиля
|3:0КР
|Ф91 Дюделанж
|Група B
|Динамо (Киев)
|1:1КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Трабзонспор
|0:2КР
|Краснодар
|Група D
|ПСВ Айндховен
|0:0КР
|ЛАСК Линц
|Група D
|Спортинг Лисабон
|1:0КР
|Розенборг
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|2:1КР
|Стандарт Лиеж
|Група F
|Арсенал
|3:2КР
|Витория Гимараеш
|Група F
|Витория Гимараеш
|1:1КР
|Арсенал
|Група L
|Астана
|0:5КР
|АЗ Алкмаар
|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|2:1КР
|ФК Карабак
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|2:5КР
|Севиля
|Група B
|ФК Копенхаген
|1:1КР
|Динамо (Киев)
|Група C
|Краснодар
|3:1КР
|Трабзонспор
|Група D
|Розенборг
|0:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група D
|ЛАСК Линц
|4:1КР
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Стандарт Лиеж
|2:1КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|3:0КР
|Партизан
|Група K
|Уулвърхамптън
|1:0КР
|Слован Братислава
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|2:1КР
|Рома
|Група J
|Волфсбергер
|0:3КР
|Истанбул Башакшехир
|Група I
|Олександрия
|2:2КР
|Сент Етиен
|Група H
|Ференцварош
|0:0КР
|ЦСКА Москва
|Група F
|Витория Гимараеш
|27.1117:50
|Стандарт Лиеж
|Група L
|Астана
|28.1117:50
|Манчестър Юнайтед
|Група C
|Трабзонспор
|28.1117:50
|Хетафе
|Група L
|АЗ Алкмаар
|28.1119:55
|Партизан
|Група K
|Брага
|28.1119:55
|Уулвърхамптън
|Група K
|Бешикташ
|28.1119:55
|Слован Братислава
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|28.1119:55
|Рома
|Група J
|Волфсбергер
|28.1119:55
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Олександрия
|28.1119:55
|Волфсбург
|Група I
|Сент Етиен
|28.1119:55
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|28.1119:55
|Лудогорец
|Група H
|Ференцварош
|28.1119:55
|Еспаньол
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|28.1122:00
|АПОЕЛ Никозия
|Група A
|Севиля
|28.1122:00
|ФК Карабак
|Група B
|Малмьо ФФ
|28.1122:00
|Динамо (Киев)
|Група B
|Лугано
|28.1122:00
|ФК Копенхаген
|Група D
|Спортинг Лисабон
|28.1122:00
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Арсенал
|28.1122:00
|Айнтрахт Франкфурт
|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|12.1219:55
|Севиля
|Група A
|ФК Карабак
|12.1219:55
|Ф91 Дюделанж
|Група B
|ФК Копенхаген
|12.1219:55
|Малмьо ФФ
|Група B
|Динамо (Киев)
|12.1219:55
|Лугано
|Група C
|Базел
|12.1219:55
|Трабзонспор
|Група D
|ПСВ Айндховен
|12.1219:55
|Розенборг
|Група D
|ЛАСК Линц
|12.1219:55
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Стандарт Лиеж
|12.1219:55
|Арсенал
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|12.1219:55
|Витория Гимараеш
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|12.1222:00
|АЗ Алкмаар
|Група K
|Уулвърхамптън
|12.1222:00
|Бешикташ
|Група K
|Слован Братислава
|12.1222:00
|Брага
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|12.1222:00
|Истанбул Башакшехир
|Група J
|Рома
|12.1222:00
|Волфсбергер
|Група I
|Гент
|12.1222:00
|Олександрия
|Група I
|Волфсбург
|12.1222:00
|Сент Етиен
|Група H
|Еспаньол
|12.1222:00
|ЦСКА Москва
|Група H
|Лудогорец
|12.1222:00
|Ференцварош
|
Борусия (М) пак съсече Рома в последните секунди (видео)08 ноември 2019 | 00:34 - Обновена
Борусия (Мьонхенгладбах) се наложи с 2:1 над Рома в дербито от група “J” на Лига Европа. Както и преди две седмици в Рим, германският тим отново вкара гол в последните секунди. В герой за домакините се превърна Маркус Тюрам - син на френската легенда Лилиан Тюрам. Преди това Федерико Фасио си вкара автогол в 35-ата минута, но след почивката изравни.
“Джалоросите” имаха амбицията да стигнат до трите точки, след като в мача на “Олимпико” бяха сериозно ощетени от съдията. Пауло Фонсека отново не можеше да разчита на голям брой контузени титуляри, но важни отсъстващи имаше и в състава на Борусия.
90+5': Schluss! Aus! SIEG! pic.twitter.com/YCi92Kcg7K— Borussia (@borussia) 7 ноември 2019 г.
В класирането в групата двата отбора делят второто място с по 5 точки, а начело е Истанбул Башакшехир със 7 точки. На дъното с 4 точки, но също с реални шансове да продължи напред, е Волфсбергер.ПРОГРАМА
|Титуляри
|Ян Зомер
|1
|13
|Пау Лопес
|Stefan Lainer
|18
|18
|Давиде Сантон
|Нико Елведи
|30
|20
|Федерико Фасио
|Тони Янтшке
|24
|6
|Крис Смолинг
|Оскар Венд
|17
|11
|Александър Коларов
|Матиас Гинтер
|28
|23
|Джанлука Манчини
|Денис Закария
|8
|21
|Жордан Верету
|Флориан Нойхаус
|32
|22
|Николо Дзаниоло
|Ласло Бенес
|22
|27
|Хавиер Пасторе
|Маркус Тюрам
|10
|99
|Джъстин Клуйверт
|Ларс Щиндъл
|13
|9
|Един Джеко
|Резерви
|Аласан Плеа
|14
|8
|Диего Пероти
|Йонас Хофман
|23
|17
|Дженгиз Юндер
|Рами Бенбасини
|25
|42
|Амаду Диавара
|Маркус Тюрамгол
|90'
|Амаду Диаваражълт картон
|Маркус Тюрамжълт картон
|Флориан Нойхаусжълт картон
|жълт картон
|Рами Бенбасинижълт картон
|88'
|87'
|Давиде Сантонжълт картон
|Оскар Вендизлиза
|85'
|Рами Бенбасинивлиза
|80'
|Хавиер Пастореизлиза
|Диего Перотивлиза
|77'
|Николо Дзаниолоизлиза
|Дженгиз Юндервлиза
|Флориан Нойхаусизлиза
|74'
|Аласан Плеавлиза
|64'
|Федерико Фасиогол
|59'
|Джанлука Манчиниизлиза
|Амаду Диаваравлиза
|Ласло Бенесжълт картон
|45'
|41'
|Джанлука Манчинижълт картон
|Федерико Фасиоавтогол
|35'
|Тони Янтшкеизлиза
|29'
|Йонас Хофманвлиза
|Лига Европа
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Истанбул Башакшехир
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5:5 (0)
|
7
|2
|Рома
|
4
|
1
|
2
|
1
|
7:4 (3)
|
5
|3
|Борусия (Мьонхенгладбах)
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4:7 (-3)
|
5
|4
|Волфсбергер
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5:5 (0)
|
4
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 390
(Гост) 2
отговор
obrushtalkite Рейтинг: 0 0
фен на: Реал Мадрид 1
отговор
Все пак следва специално да се подчертае, че този споменат автогол в 35-та мин. е записан на сметката на Аржентинския бранител на АЦ РОМА Федерико ФАЦИО резултира вследствие на стремителното остро, осъществено ниско по земята и много опасно центриране РЕАЛизирано от нашиЙОт ефективен и крайно опасен централен нападател МаркиЗът ТЮРАМ, който така сервира кълбото успоредно на гол-линията на около 4-5 метра като горкият ФЕДЕРИКО ФАЦИО се опита да я изчисти точно пред връхлитащия наш Капитано Ларс ЩИНДЛ, но доста неумело и тя неволно посети десния ъгъл на вратаря му Пауло ЛОПЕС... Тук пише, че топката била излезнала навън, но аз подобно нещо не видях, може би съм го бил пропуснал това положение при супер-атаката В допълнение на горното, да не заборавим да изтъкнем и красноречивия ФАКт, че нашият голмайстор и висококачествено острие на Мейн-ГЛАДБАХ - МаркиЗъТ ТЮРАМ има в момента най-добрите РЕАЛни показатели от всички нападатели в БУНДЕСЛИГАТА, след като в 6те последни срещи има общо 9 точки /5гола+4асса!/, с които е на една крачка пред Левито от Байерн и Тимото от ЛайпциШ еРБе-то В 64-та мин. след доста добро центриране от фал на Коларов, отдясно на тъч-линията най-напред и най-находчиво изскача Фацио и от упор изравнява за Римските вълци за 1:1 преодолявайки ЯнЗОМЕР... след близо 15-минутен непрекъснат натиск на 1.АЦ РОМА. И... когато всички тук очакват Хикс4ето, уви/!/, Тъй като вече всички тука навярно вече добре си знаете обичайното ОТНОВО се случва и става РЕАЛен ФАКТ!!! Сензацията наистина е в ръцете и в краката на емоционално и определено страстно играещия и готино проявяващ се молто-симпатико Т-И-М от Мейн-ГЛАДБАХ, след като вече свикналия на това зрител, че в последните 4 /4етири/ мача този супер-ТИМ вкарва в последните 90 мин., днес точно в 94:11 тъй важния за оставането в ЛЕ гол; И то не кой друг, а пак и ОТНОВО МаркиЗъТ ТЮРАМ - фантастично попадение с глава след много хубав пас от дълбочина на АЛЛАСАН ПЛЕА след изпълнения корнер. Супер постижение и целият БОРУСИЯ-ПАРК изпада в пълна ЕУФОРИЯ от тоз подвиг Рейтинг: 0 0
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