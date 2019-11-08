Борусия (М) пак съсече Рома в последните секунди (видео)

Борусия (Мьонхенгладбах) се наложи с 2:1 над Рома в дербито от група “J” на Лига Европа. Както и преди две седмици в Рим, германският тим отново вкара гол в последните секунди. В герой за домакините се превърна Маркус Тюрам - син на френската легенда Лилиан Тюрам. Преди това Федерико Фасио си вкара автогол в 35-ата минута, но след почивката изравни.



“Джалоросите” имаха амбицията да стигнат до трите точки, след като в мача на “Олимпико” бяха сериозно ощетени от съдията. Пауло Фонсека отново не можеше да разчита на голям брой контузени титуляри, но важни отсъстващи имаше и в състава на Борусия.





Николо Дзаниоло можеше още в началните минути да открие резултата с глава, но след удара му, подобен на този, с който изравни в Италия, топката докосна гредата и излезе в аут. Домакините отговориха с мощен изстрел на Денис Закария , а Пау Лопес попречи на Ласло Бенес да даде преднина на германците. Лошата новина за Борусия беше контузията на Тони Янтшке , който бе заменен от Йонас Хофман. Хавиер Пасторе напомни за себе си с невероятен рейд между няколко бранители, но Ян Зомер спаси. В 35-ата минута Фасио си вкара нелеп автогол. Аржентинецът се паникьоса след центриране на Маркус Тюрам и независимо че около него нямаше нито един футболист на Борусия, прати топката във вратата на Пау Лопес. Повторенията показаха, че в хода на атаката топката е била напуснала терена и попадението трябваше да бъде отменено.Рома изглеждаше по-добре в началото на второто полувреме, когато Ян Зомер показа блестящ рефлекс след удар на Пасторе. Дзаниоло и Джъстин Клуйверт също направиха пропуски пред вратата на Борусия. В 64-ата минута Фасио отново вкара, но този път в правилната врата. Отбраната на домакините “проспа” центриране на Александър Коларов от фаул и Фаси отблизо засече за 1:1.“Вълците” продължиха да са по-добрият отбор, но Клуйверт се подхлъзна точно преди да стреля, а после не се възползва от перфектно подаване на Един Джеко . Пропуските на Рома бяха наказани дълбоко в добавеното време. Точен беше Маркус Тюрам в 95-ата минута с глава.

В класирането в групата двата отбора делят второто място с по 5 точки, а начело е Истанбул Башакшехир със 7 точки. На дъното с 4 точки, но също с реални шансове да продължи напред, е Волфсбергер.