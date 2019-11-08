Борусия (М) пак съсече Рома в последните секунди (видео)

08 ноември 2019 | 00:34 - Обновена
Борусия (М) пак съсече Рома в последните секунди (видео)
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Борусия (Мьонхенгладбах) се наложи с 2:1 над Рома в дербито от група “J” на Лига Европа. Както и преди две седмици в Рим, германският тим отново вкара гол в последните секунди. В герой за домакините се превърна Маркус Тюрам - син на френската легенда Лилиан Тюрам. Преди това Федерико Фасио си вкара автогол в 35-ата минута, но след почивката изравни.

“Джалоросите” имаха амбицията да стигнат до трите точки, след като в мача на “Олимпико” бяха сериозно ощетени от съдията. Пауло Фонсека отново не можеше да разчита на голям брой контузени титуляри, но важни отсъстващи имаше и в състава на Борусия.


Николо Дзаниоло можеше още в началните минути да открие резултата с глава, но след удара му, подобен на този, с който изравни в Италия, топката докосна гредата и излезе в аут. Домакините отговориха с мощен изстрел на Денис Закария, а Пау Лопес попречи на Ласло Бенес да даде преднина на германците. Лошата новина за Борусия беше контузията на Тони Янтшке, който бе заменен от Йонас Хофман.

Хавиер Пасторе напомни за себе си с невероятен рейд между няколко бранители, но Ян Зомер спаси. В 35-ата минута Фасио си вкара нелеп автогол. Аржентинецът се паникьоса след центриране на Маркус Тюрам и независимо че около него нямаше нито един футболист на Борусия, прати топката във вратата на Пау Лопес. Повторенията показаха, че в хода на атаката топката е била напуснала терена и попадението трябваше да бъде отменено.
Рома изглеждаше по-добре в началото на второто полувреме, когато Ян Зомер показа блестящ рефлекс след удар на Пасторе. Дзаниоло и Джъстин Клуйверт също направиха пропуски пред вратата на Борусия. В 64-ата минута Фасио отново вкара, но този път в правилната врата. Отбраната на домакините “проспа” центриране на Александър Коларов от фаул и Фаси отблизо засече за 1:1.

“Вълците” продължиха да са по-добрият отбор, но Клуйверт се подхлъзна точно преди да стреля, а после не се възползва от перфектно подаване на Един Джеко. Пропуските на Рома бяха наказани дълбоко в добавеното време. Точен беше Маркус Тюрам в 95-ата минута с глава.

В класирането в групата двата отбора делят второто място с по 5 точки, а начело е Истанбул Башакшехир със 7 точки. На дъното с 4 точки, но също с реални шансове да продължи напред, е Волфсбергер.

ПРОГРАМА
Лига Европа
4 кръг, четвъртък 7 ноември
Борусия Мьонхенгладбах
2:1краен резулат
Рома
Стадион: Борусия Парк
Съдия: Хесус Хил Мансано
1
28
30
18
25
13
23
22
8
14
10
13
18
20
11
6
17
99
21
42
9
8
Марко Розе
Пауло Фонсека
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Ян Зомер Ян Зомер1 Пау Лопес13 Пау Лопес
Stefan Lainer Stefan Lainer18 Давиде Сантон18 Давиде Сантон
Нико Елведи Нико Елведи30 Федерико Фасио20 Федерико Фасио
Тони Янтшке Тони Янтшке24 Крис Смолинг6 Крис Смолинг
Оскар Венд Оскар Венд17 Александър Коларов11 Александър Коларов
Матиас Гинтер Матиас Гинтер28 Джанлука Манчини23 Джанлука Манчини
Денис Закария Денис Закария8 Жордан Верету21 Жордан Верету
Флориан Нойхаус Флориан Нойхаус32 Николо Дзаниоло22 Николо Дзаниоло
Ласло Бенес Ласло Бенес22 Хавиер Пасторе27 Хавиер Пасторе
Маркус Тюрам Маркус Тюрам10 Джъстин Клуйверт99 Джъстин Клуйверт
Ларс Щиндъл Ларс Щиндъл13 Един Джеко9 Един Джеко
Резерви
Аласан Плеа Аласан Плеа14 Диего Пероти8 Диего Пероти
Йонас Хофман Йонас Хофман23 Дженгиз Юндер17 Дженгиз Юндер
Рами Бенбасини Рами Бенбасини25 Амаду Диавара42 Амаду Диавара
Маркус Тюрамгол Маркус Тюрам  90' Амаду Диавара  Амаду Диаваражълт картон
Маркус Тюрамжълт картон Маркус Тюрам 
Флориан Нойхаусжълт картон Флориан Нойхаус 
жълт картон  
Рами Бенбасинижълт картон Рами Бенбасини  88'
87' Давиде Сантон  Давиде Сантонжълт картон
Оскар Вендизлиза Оскар Венд  85'
Рами Бенбасинивлиза Рами Бенбасини 
80' Хавиер Пасторе  Хавиер Пастореизлиза
Диего Пероти  Диего Перотивлиза
77' Николо Дзаниоло  Николо Дзаниолоизлиза
Дженгиз Юндер  Дженгиз Юндервлиза
Флориан Нойхаусизлиза Флориан Нойхаус  74'
Аласан Плеавлиза Аласан Плеа 
64' Федерико Фасио  Федерико Фасиогол
59' Джанлука Манчини  Джанлука Манчиниизлиза
Амаду Диавара  Амаду Диаваравлиза
Ласло Бенесжълт картон Ласло Бенес  45'
41' Джанлука Манчини  Джанлука Манчинижълт картон
Федерико Фасиоавтогол Федерико Фасио  35'
Тони Янтшкеизлиза Тони Янтшке  29'
Йонас Хофманвлиза Йонас Хофман 
2 Ъглови удари 4
1 Засади 0
3 Точни удари 4
5 Неточни удари 6
52 Притежание на топката % 48
3 Жълти картони 3
3 Смени 3
11 Извършени фалове 10
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
4
2
1
1
5:5 (0)
7
2 Рома Рома
4
1
2
1
7:4 (3)
5
3 Борусия (Мьонхенгладбах) Борусия (Мьонхенгладбах)
4
1
2
1
4:7 (-3)
5
4 Волфсбергер Волфсбергер
4
1
1
2
5:5 (0)
4
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 390

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obicham
(Гост) 2
отговор
08 ноември 2019 | 01:47

obrushtalkite Рейтинг: 0 0

yorval
фен на: Реал Мадрид 1
отговор
08 ноември 2019 | 01:15

Все пак следва специално да се подчертае, че този споменат автогол в 35-та мин. е записан на сметката на Аржентинския бранител на АЦ РОМА Федерико ФАЦИО резултира вследствие на стремителното остро, осъществено ниско по земята и много опасно центриране РЕАЛизирано от нашиЙОт ефективен и крайно опасен централен нападател МаркиЗът ТЮРАМ, който така сервира кълбото успоредно на гол-линията на около 4-5 метра като горкият ФЕДЕРИКО ФАЦИО се опита да я изчисти точно пред връхлитащия наш Капитано Ларс ЩИНДЛ, но доста неумело и тя неволно посети десния ъгъл на вратаря му Пауло ЛОПЕС... Тук пише, че топката била излезнала навън, но аз подобно нещо не видях, може би съм го бил пропуснал това положение при супер-атаката В допълнение на горното, да не заборавим да изтъкнем и красноречивия ФАКт, че нашият голмайстор и висококачествено острие на Мейн-ГЛАДБАХ - МаркиЗъТ ТЮРАМ има в момента най-добрите РЕАЛни показатели от всички нападатели в БУНДЕСЛИГАТА, след като в 6те последни срещи има общо 9 точки /5гола+4асса!/, с които е на една крачка пред Левито от Байерн и Тимото от ЛайпциШ еРБе-то В 64-та мин. след доста добро центриране от фал на Коларов, отдясно на тъч-линията най-напред и най-находчиво изскача Фацио и от упор изравнява за Римските вълци за 1:1 преодолявайки ЯнЗОМЕР... след близо 15-минутен непрекъснат натиск на 1.АЦ РОМА. И... когато всички тук очакват Хикс4ето, уви/!/, Тъй като вече всички тука навярно вече добре си знаете обичайното ОТНОВО се случва и става РЕАЛен ФАКТ!!! Сензацията наистина е в ръцете и в краката на емоционално и определено страстно играещия и готино проявяващ се молто-симпатико Т-И-М от Мейн-ГЛАДБАХ, след като вече свикналия на това зрител, че в последните 4 /4етири/ мача този супер-ТИМ вкарва в последните 90 мин., днес точно в 94:11 тъй важния за оставането в ЛЕ гол; И то не кой друг, а пак и ОТНОВО МаркиЗъТ ТЮРАМ - фантастично попадение с глава след много хубав пас от дълбочина на АЛЛАСАН ПЛЕА след изпълнения корнер. Супер постижение и целият БОРУСИЯ-ПАРК изпада в пълна ЕУФОРИЯ от тоз подвиг Рейтинг: 0 0

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Борусия Мьонхенгладбах - Рома 2:1
Рома - Борусия (Мьонхенгладбах) 1:1

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