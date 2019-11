След силен мач и три гола Ман Юнайтед се класира за елиминациите на Лига Европа (видео)

18y 37d - Aged 18 years and 37 days, Mason Greenwood is the youngest player to score and assist in a European game for Manchester United. Prodigy. pic.twitter.com/QvWnsTywwo — OptaJoe (@OptaJoe) November 7, 2019

5 - Anthony Martial has scored five goals in his last seven starts for Manchester United in all competitions, as many as he had in his previous 17 starts for the club. Crafty. pic.twitter.com/WIseuatAtl — OptaJoe (@OptaJoe) November 7, 2019

5 - Marcus Rashford has scored five goals in seven appearances at Old Trafford this season, one more than he managed in 23 home appearances across all competitions last season (four). Acclimated. pic.twitter.com/xyUejX22XN — OptaJoe (@OptaJoe) November 7, 2019

Манчестър Юнайтед изигра един от най-добрите си двубои от началото на сезона и заслужено победи с 3:0 Партизан на " Олд Трафорд ", благодарение на което си подсигури класиране за елиминационната фаза на Лига Европа. Това бе най-изразителният успех на "червените дяволи" в Група L, които до този мач бяха отбелязали два гола в първите си три срещи. Партизан пък не успя да направи нищо в офанзивен план и вече доста дискредитира шансовете си да продължи напред. Мейсън Грийнууд (21'), Антони Марсиал (33') и Маркъс Рашфорд (49') се разписаха, като последният пропусна още 4-5 много чисти положения. Оле Гунар Солскяер беше направил четири промени в сравнение с мача с Борнемут през уикенда. Маркос Рохо замени контузения Виктор Линдельоф в центъра на отбраната. Серхио Ромеро стартира на вратата, а Мейсън Грийнууд и Хуан Мата започнаха за сметка на Даниел Джеймс и Андреса Перейра."Червените дяволи" изиграха силно първо полувреме и можеха да разгромят своя съперник до почивката. Маркъс Рашфорд обаче пропусна три страхотни възможности. Първо, в седмата минута английският национал получи чудесен пас от Уан-Бисака, но от шест метра не намери вратата. Две минути след това Стойкович спаси шут на нападателя, а в 15-ата Рашфорд засече на далечната греда добро центриране на Уан-Бисака, но ударът му от въздуха премина над вратата. Мейсън Грийнууд обаче направи това, което не успя Рашфорд. В 22-рата минута 18-годишният талант получи добро подаване именно от Рашфорд и завърши с хладнокръвен изстрел с левия крак - 1:0.В 33-тата минута Юнайтед удвои. Грийнууд направи всичко възможно да пресече опит за изчистване на Урошевич. Марсиал се пребори за топката на границата на наказателното поле, след което елегантно преодоля двама бранители и търкулна топката в ъгъла за 2:0.До почивката Рашфорд пропусна още един шанс, но четири минути след подновяването на играта нападателят най-сетне се разписа. Йънг обработи с едно докосване хубав диагонален пас на Мата и пусна топката на пътя на Рашфорд, който със силен удар с левия крак направи 3:0.В следващите минути две добри намеси на Владимир Стойкович лишиха "червените дяволи" от още по-изразителен успех, спасявайки удари на Рашфорд и Фред . След това двубоят на практика се доиграваше и интересните възможности липсваха.