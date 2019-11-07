Време за поправка в Барселона

|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|3:4КР
|Ф91 Дюделанж
|Група A
|ФК Карабак
|0:3КР
|Севиля
|Група B
|ФК Копенхаген
|1:0КР
|Лугано
|Група B
|Динамо (Киев)
|1:0КР
|Малмьо ФФ
|Група C
|Хетафе
|1:0КР
|Трабзонспор
|Група D
|ПСВ Айндховен
|3:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Стандарт Лиеж
|2:0КР
|Витория Гимараеш
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|0:3КР
|Арсенал
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|1:0КР
|Астана
|Група L
|Партизан
|2:2КР
|АЗ Алкмаар
|Група K
|Слован Братислава
|4:2КР
|Бешикташ
|Група K
|Уулвърхамптън
|0:1КР
|Брага
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|0:4КР
|Волфсбергер
|Група J
|Рома
|4:0КР
|Истанбул Башакшехир
|Група I
|Гент
|3:2КР
|Сент Етиен
|Група I
|Волфсбург
|3:1КР
|Олександрия
|Група H
|Еспаньол
|1:1КР
|Ференцварош
|Група H
|Лудогорец
|5:1КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|АЗ Алкмаар
|0:0КР
|Манчестър Юнайтед
|Група K
|Брага
|2:2КР
|Слован Братислава
|Група K
|Бешикташ
|0:1КР
|Уулвърхамптън
|Група J
|Волфсбергер
|1:1КР
|Рома
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|1:1КР
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Сент Етиен
|1:1КР
|Волфсбург
|Група I
|Олександрия
|1:1КР
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|0:2КР
|Еспаньол
|Група H
|Ференцварош
|0:3КР
|Лудогорец
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|1:4КР
|ФК Карабак
|Група A
|Севиля
|1:0КР
|АПОЕЛ Никозия
|Група B
|Лугано
|0:0КР
|Динамо (Киев)
|Група B
|Малмьо ФФ
|1:1КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Трабзонспор
|2:2КР
|Базел
|Група D
|Розенборг
|1:4КР
|ПСВ Айндховен
|Група D
|Спортинг Лисабон
|2:1КР
|ЛАСК Линц
|Група F
|Арсенал
|4:0КР
|Стандарт Лиеж
|Група F
|Витория Гимараеш
|0:1КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група A
|ФК Карабак
|2:2КР
|АПОЕЛ Никозия
|Група L
|Партизан
|0:1КР
|Манчестър Юнайтед
|Група L
|АЗ Алкмаар
|6:0КР
|Астана
|Група K
|Слован Братислава
|1:2КР
|Уулвърхамптън
|Група J
|Рома
|1:1КР
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|1:0КР
|Волфсбергер
|Група I
|Сент Етиен
|1:1КР
|Олександрия
|Група H
|ЦСКА Москва
|0:1КР
|Ференцварош
|Група A
|Севиля
|3:0КР
|Ф91 Дюделанж
|Група B
|Динамо (Киев)
|1:1КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Трабзонспор
|0:2КР
|Краснодар
|Група D
|ПСВ Айндховен
|0:0КР
|ЛАСК Линц
|Група D
|Спортинг Лисабон
|1:0КР
|Розенборг
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|2:1КР
|Стандарт Лиеж
|Група F
|Арсенал
|3:2КР
|Витория Гимараеш
|Група F
|Витория Гимараеш
|1:1КР
|Арсенал
|Група L
|Астана
|07.1117:50
|АЗ Алкмаар
|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|07.1119:55
|ФК Карабак
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|07.1119:55
|Севиля
|Група B
|ФК Копенхаген
|07.1119:55
|Динамо (Киев)
|Група C
|Краснодар
|07.1119:55
|Трабзонспор
|Група D
|Розенборг
|07.1119:55
|Спортинг Лисабон
|Група D
|ЛАСК Линц
|07.1119:55
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Стандарт Лиеж
|07.1119:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|07.1122:00
|Партизан
|Група K
|Уулвърхамптън
|07.1122:00
|Слован Братислава
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|07.1122:00
|Рома
|Група J
|Волфсбергер
|07.1122:00
|Истанбул Башакшехир
|Група I
|Олександрия
|07.1122:00
|Сент Етиен
|Група H
|Ференцварош
|07.1122:00
|ЦСКА Москва
|Група F
|Витория Гимараеш
|27.1117:50
|Стандарт Лиеж
|Група L
|Астана
|28.1117:50
|Манчестър Юнайтед
|Група C
|Трабзонспор
|28.1117:50
|Хетафе
|Група L
|АЗ Алкмаар
|28.1119:55
|Партизан
|Група K
|Брага
|28.1119:55
|Уулвърхамптън
|Група K
|Бешикташ
|28.1119:55
|Слован Братислава
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|28.1119:55
|Рома
|Група J
|Волфсбергер
|28.1119:55
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Олександрия
|28.1119:55
|Волфсбург
|Група I
|Сент Етиен
|28.1119:55
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|28.1119:55
|Лудогорец
|Група H
|Ференцварош
|28.1119:55
|Еспаньол
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|28.1122:00
|АПОЕЛ Никозия
|Група A
|Севиля
|28.1122:00
|ФК Карабак
|Група B
|Малмьо ФФ
|28.1122:00
|Динамо (Киев)
|Група B
|Лугано
|28.1122:00
|ФК Копенхаген
|Група D
|Спортинг Лисабон
|28.1122:00
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Арсенал
|28.1122:00
|Айнтрахт Франкфурт
|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|12.1219:55
|Севиля
|Група A
|ФК Карабак
|12.1219:55
|Ф91 Дюделанж
|Група B
|ФК Копенхаген
|12.1219:55
|Малмьо ФФ
|Група B
|Динамо (Киев)
|12.1219:55
|Лугано
|Група C
|Базел
|12.1219:55
|Трабзонспор
|Група D
|ПСВ Айндховен
|12.1219:55
|Розенборг
|Група D
|ЛАСК Линц
|12.1219:55
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Стандарт Лиеж
|12.1219:55
|Арсенал
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|12.1219:55
|Витория Гимараеш
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|12.1222:00
|АЗ Алкмаар
|Група K
|Уулвърхамптън
|12.1222:00
|Бешикташ
|Група K
|Слован Братислава
|12.1222:00
|Брага
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|12.1222:00
|Истанбул Башакшехир
|Група J
|Рома
|12.1222:00
|Волфсбергер
|Група I
|Гент
|12.1222:00
|Олександрия
|Група I
|Волфсбург
|12.1222:00
|Сент Етиен
|Група H
|Еспаньол
|12.1222:00
|ЦСКА Москва
|Група H
|Лудогорец
|12.1222:00
|Ференцварош
|
Време за поправка в Барселона07 ноември 2019 | 07:54 - Обновена
|Лига Европа
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Еспаньол
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4:1 (3)
|
7
|2
|Лудогорец
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:2 (6)
|
6
|3
|Ференцварош
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:4 (-2)
|
4
|4
|ЦСКА (Москва)
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1:8 (-7)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 9281
(Гост) 12
отговор
Някой от вас познавате ли Каролина Петрова фенка е на лудогорец и винаги сяда в трибуна моци най отпред от време на време я хваща камерата Познавате лия ??? Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Сбирщината от Разград е съставена предимно от цигани .Феновете на тази сбирщина са турци и цигани копанари.Какъв български отбор са тези чалмари ? Рейтинг: 3 3
(Гост) 10
отговор
Лига Европа не е дразнител за европейските отбори.Да не забравяме за някои подвизи на Лудогорец срещу дванайсет дълбоки резерви на задраскалите с дебелия флумастер Лига Европа. Рейтинг: 2 2
(Гост) 9
отговор
Зареди съм големия лайномет. Надявам се после да не си ям САМ говната. Рейтинг: 1 0
(Гост)
Може пак да си ги ям знам ли Рейтинг: 1 0
(Гост) 8
отговор
Довечера от колко часа игрем с Копенхаген? Ония питат. Рейтинг: 1 0
(Гост) 7
отговор
Напред, орли! К.р за Литекс и технитр наркоманизирани фенлве! Рейтинг: 4 1
(Гост)
си коментар.Малко по грамотно.България с малка буква.Срамота. Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
Добра поправка ще е 7-0 за Еспаньол... оставки...фалит... разрушаване на стадиона и базите и връщането им на селяните за кравите... забвение и А окръжна Рейтинг: 1 8
(Гост)
Тимелку, тимелку много си прос е тимелкуууууу тимелку ама много прооооооооСССССС. Рейтинг: 2 0
(Гост) 5
отговор
Хах , време е за нова загуба за вас селяни Рейтинг: 2 5
(Гост) 4
отговор
Да гледаш изкривенитеот злоба , завист и безпомощност лица на припознаачите дошли да подкрепят ЦСКА-Москва на ЛУДОГОРЕЦ АРЕНА при 5:1 -безцанно !!!!!!! Рейтинг: 8 1
(Гост)
Хегемона на разширените а.нуси са е превъзбудил пак. Гладен е за испански кремвиши пак. На резервите на втория отбор Рейтинг: 0 1
(Гост) 3
отговор
Тотото свърши. Ся резаните най мноо да апнат неколко голи кремвиша с бел сос и да са прибират у село Рейтинг: 1 4
(Гост) 2
отговор
В каталунско ще поправят единицата на двойка, след това ще търсят точки от маджари и руси! Рейтинг: 3 3
(Гост) 1
отговор
Сутрин рано от заранка КУP за Литекс вашта мамка. Рейтинг: 6 1