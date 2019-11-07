Време за поправка в Барселона

07 ноември 2019 | 07:54 - Обновена
Време за поправка в Барселона
  • копирано
  • 6
Шампионът Лудогорец е изправен пред поредния си важен европейски мач. "Орлите" гостуват в Барселона на Еспаньол в четвъртия си двубой от Група "Н" на Лига Европа. До момента тимът от Разград има две победи и една загуба - именно от испанците. Преди две седмици играчите на Станислав Генчев допуснаха поражение с 0:1 при домакинството си на "папагалчетата". Преди това пък се бяха справили безапелационно с ЦСКА (Москва) - 5:1 и Ференцварош 3:0.



Наставникът на българите има късмета да няма кадрови проблеми и всички футболисти да са здрави, което дава възможността на Генчев да избира от най-доброто в момента като състав. На вратата по всяка вероятност ще застане Пламен Илиев, а в защита пред него Антон Недялков, Рафаел Форстър, Козмин Моци и Сисиньо. В халфовата линия се очаква да действат Стефан Баджи, Абел Анисе и малко по-напред Марселиньо. По двете крила - Вандерсон и Джоди Лукоки, а на върха на атаката Клаудиу Кешерю.





Ако победят, "орлите" ще бъдат много близо до преминаване в следващата фаза на турнира. При равенство шансовете също се запазват. До момента лидер в подреждането е Еспаньол със седем точки, следван от Лудогорец с шест, Ференцварош с четири и ЦСКА (Москва) без актив. В оставащите си два мача след утрешния българите гостуват на "армейците" в руската столица и приемат унгарския шампион в Разград.





ЕСПАНЬОЛ - ЛУДОГОРЕЦ

Вероятен състав на Лудогорец: Илиев, Недялков, Форстър, Моци, Сисиньо, Баджи, Анисе, Марселиньо, Вандерсон, Лукоки, Кешерю
Стадион: "RCDE"
Начало: 22:00 часа

СТАТИСТИКА

ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Лига Европа
4 кръг, четвъртък 7 ноември
Еспаньол
22:00предстои
Лудогорец
Bet365
1.85 3.5 4.33
1 x 2
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Еспаньол Еспаньол
3
2
1
0
4:1 (3)
7
2 Лудогорец Лудогорец
3
2
0
1
8:2 (6)
6
3 Ференцварош Ференцварош
3
1
1
1
2:4 (-2)
4
4 ЦСКА (Москва) ЦСКА (Москва)
3
0
0
3
1:8 (-7)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: ©Getty Images
  • копирано
  • 6
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 9281

Добави коментар ›› Коментари (12)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
???
(Гост) 12
отговор
07 ноември 2019 | 10:43

Някой от вас познавате ли Каролина Петрова фенка е на лудогорец и винаги сяда в трибуна моци най отпред от време на време я хваща камерата Познавате лия ??? Рейтинг: 0 0

ьордо
(Гост) 11
отговор
07 ноември 2019 | 09:45

Сбирщината от Разград е съставена предимно от цигани .Феновете на тази сбирщина са турци и цигани копанари.Какъв български отбор са тези чалмари ? Рейтинг: 3 3

Георги Победоносец
(Гост) 10
отговор
07 ноември 2019 | 09:23

Лига Европа не е дразнител за европейските отбори.Да не забравяме за някои подвизи на Лудогорец срещу дванайсет дълбоки резерви на задраскалите с дебелия флумастер Лига Европа. Рейтинг: 2 2

ha
(Гост) 9
отговор
07 ноември 2019 | 09:19

Зареди съм големия лайномет. Надявам се после да не си ям САМ говната. Рейтинг: 1 0

ha
(Гост)
07 ноември 2019 | 09:59

Може пак да си ги ям знам ли Рейтинг: 1 0

Лудогорец арена
(Гост) 8
отговор
07 ноември 2019 | 08:50

Довечера от колко часа игрем с Копенхаген? Ония питат. Рейтинг: 1 0

bulgaria
(Гост) 7
отговор
07 ноември 2019 | 08:44

Напред, орли! К.р за Литекс и технитр наркоманизирани фенлве! Рейтинг: 4 1

Написал
(Гост)
07 ноември 2019 | 10:42

си коментар.Малко по грамотно.България с малка буква.Срамота. Рейтинг: 0 0

Темелко Георгиев
(Гост) 6
отговор
07 ноември 2019 | 08:41

Добра поправка ще е 7-0 за Еспаньол... оставки...фалит... разрушаване на стадиона и базите и връщането им на селяните за кравите... забвение и А окръжна Рейтинг: 1 8

ХЕГЕМОНА
(Гост)
07 ноември 2019 | 08:58

Тимелку, тимелку много си прос е тимелкуууууу тимелку ама много прооооооооСССССС. Рейтинг: 2 0

3-0
(Гост) 5
отговор
07 ноември 2019 | 08:32

Хах , време е за нова загуба за вас селяни Рейтинг: 2 5

ХЕГЕМОНА
(Гост) 4
отговор
07 ноември 2019 | 08:25

Да гледаш изкривенитеот злоба , завист и безпомощност лица на припознаачите дошли да подкрепят ЦСКА-Москва на ЛУДОГОРЕЦ АРЕНА при 5:1 -безцанно !!!!!!! Рейтинг: 8 1

Тъпкач на хегемони
(Гост)
07 ноември 2019 | 09:14

Хегемона на разширените а.нуси са е превъзбудил пак. Гладен е за испански кремвиши пак. На резервите на втория отбор Рейтинг: 0 1

Дедо Душко
(Гост) 3
отговор
07 ноември 2019 | 08:18

Тотото свърши. Ся резаните най мноо да апнат неколко голи кремвиша с бел сос и да са прибират у село Рейтинг: 1 4

Съра
(Гост) 2
отговор
07 ноември 2019 | 08:05

В каталунско ще поправят единицата на двойка, след това ще търсят точки от маджари и руси! Рейтинг: 3 3

.
(Гост) 1
отговор
07 ноември 2019 | 07:31

Сутрин рано от заранка КУP за Литекс вашта мамка. Рейтинг: 6 1

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук

›› Отбори

АЗ АлкмаарАЗ Алкмаар АПОЕЛ НикозияАПОЕЛ Никозия Айнтрахт (Франкфурт)Айнтрахт (Франкфурт) АрсеналАрсенал АстанаАстана БазелБазел БешикташБешикташ Борусия (Мьонхенгладбах)Борусия (Мьонхенгладбах) БрагаБрага Витория (Гимараеш)Витория (Гимараеш) ВолфсбергерВолфсбергер ВолфсбургВолфсбург ГентГент Динамо (Киев)Динамо (Киев) ЕспаньолЕспаньол Истанбул БашакшехирИстанбул Башакшехир Йънг БойсЙънг Бойс КраснодарКраснодар ЛАСК (Линц)ЛАСК (Линц) ЛациоЛацио ЛуганоЛугано ЛудогорецЛудогорец Малмьо ФФМалмьо ФФ Манчестър ЮнайтедМанчестър Юнайтед ОлександрияОлександрия ПСВ АйндховенПСВ Айндховен ПартизанПартизан ПортоПорто РейнджърсРейнджърс РенРен РозенборгРозенборг РомаРома СевиляСевиля СелтикСелтик Сент ЕтиенСент Етиен Слован БратиславаСлован Братислава Спортинг (Лисабон)Спортинг (Лисабон) Стандард (Лиеж)Стандард (Лиеж) ТрабзонспорТрабзонспор УулвърхамптънУулвърхамптън Ф91 ДюделанжФ91 Дюделанж ФК КарабакФК Карабак ФК КопенхагенФК Копенхаген ФейенордФейенорд ФеренцварошФеренцварош ХетафеХетафе ЦСКА (Москва)ЦСКА (Москва) ЧФР КлужЧФР Клуж

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки