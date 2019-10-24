Илиев: Още нищо не е свършило

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|Севиля
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|Трабзонспор
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|Спортинг Лисабон
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|Стандарт Лиеж
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|Витория Гимараеш
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|Арсенал
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|Манчестър Юнайтед
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|Астана
|Група L
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|2:2КР
|АЗ Алкмаар
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|Волфсбург
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|Група H
|Лудогорец
|5:1КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|АЗ Алкмаар
|0:0КР
|Манчестър Юнайтед
|Група K
|Брага
|2:2КР
|Слован Братислава
|Група K
|Бешикташ
|0:1КР
|Уулвърхамптън
|Група J
|Волфсбергер
|1:1КР
|Рома
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|1:1КР
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Сент Етиен
|1:1КР
|Волфсбург
|Група I
|Олександрия
|1:1КР
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|0:2КР
|Еспаньол
|Група H
|Ференцварош
|0:3КР
|Лудогорец
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|1:4КР
|ФК Карабак
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|Трабзонспор
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|Група F
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|Група J
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|Волфсбергер
|Група I
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|Олександрия
|Група H
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|Група F
|Витория Гимараеш
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Илиев: Още нищо не е свършило24 октомври 2019 | 22:15 - Обновена
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|точки
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|Еспаньол
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3
|
2
|
1
|
0
|
4:1 (3)
|
7
|2
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|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:2 (6)
|
6
|3
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|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:4 (-2)
|
4
|4
|ЦСКА (Москва)
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1:8 (-7)
|
0
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|- мин.
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|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
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|
SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 1713
(Гост) 4
отговор
Илиев, нещастно джудже, този евтин гол, който ти шибнаха е заради теб, нещастник! Излез и си признай! Изрита топката балонно към най-ниския в центъра на терена вместо да потърсиш левия бек или един от двамата централни защитници. След това защитник на Еспаньол прати топката с глава във вашето наказателно поле като че ли от воле я намери... а ти пак дремеш вместо да излезеш и да пресечеш като последен в отбраната. Гледай малко футбол, Буфон, Нойер и Касиас как играят като либеро, когато се налага! Кво ви учат на тренировките, не знам. А при центрирания си кръгла нула, палячо. Стоиш залепен за голлинията като малоумник... Рейтинг: 0 0
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(Гост) 3
отговор
5 октомври 2019 | 08:08 Станислав Генчев имаше късмет в първите мачове, но късмета го изостави снощи. Общо взето, слаб мач, слаб футбол от Лудогорец. Грешката за гола е 80% на вратарчето Илиев, който при наличието на двамата централни защитници на 10 метра от него, изрита балонно топката към най-ниският на терена Вандерсон, който пък беше надскочен с глава така че топката все едно от ждроб полетя към вратата на Илиев. След това Фордтър не се ориентира, но не разбирам защо никой не засегна темата за тъпото отиграване на вратаря, който можеше и доста по-рано да излезе и да изпревари нападателчето. Но не би. Илиев си стои залепен за голлинията, при всяко балонно центриране към него, той не излиза, а стои залепен, сигурно заради ниския си ръст и неувереността му... Рейтинг: 1 0
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