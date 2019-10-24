Илиев: Още нищо не е свършило

24 октомври 2019 | 22:15 - Обновена
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Вратарят на Лудогорец Пламен Илиев бе разочарован от загубата на тима с 0:1 от Еспаньол. Стражът призна, че тимът е допуснал прекалено много индивидуални грешки, а и липсата на Клаудиу Кешерю се е оказала сериозна. Все пак Илиев е на мнение, че все още има достатъчно мачове, за да си осигури тима продължаване към елиминационната фаза.



“Допсунахме прекалено много индивидуални грешки грешки. През първото полувреме Еспаньол не ни даваха да излезем с топката. След една грешка се стигна до гола - случват се тези неща. Във следващия двубой няма да я допуснем. Остават три мача до края на групите, така че нищо не е свършило. Ще направим анализи и ще се опитаме да изчистим грешките за следващия мач. Усети се липсата на Кешерю - днес много ни липсваше”, каза Илиев.
Лига Европа
3 кръг, четвъртък 24 октомври
Лудогорец
0:1краен резулат
Еспаньол
Стадион: Лудогорец арена
Съдия:
90
8
10
13
20
6
18
8
16
21
22
9
Стойчо Стоев
Пабло Мачин
4-2-3-1
3-5-2
Титуляри
Рафаел Форстър Рафаел Форстър90 Диего Лопес13 Диего Лопес
Стефан Баджи Стефан Баджи25 Луис Лопес6 Луис Лопес
Анисе Абел Анисе Абел12 Бернардо20 Бернардо
Джоди Лукоки Джоди Лукоки92 Себастиен Коршия18 Себастиен Коршия
Оскар Мелендо14 Оскар Мелендо
Виктор Кампусано31 Виктор Кампусано
Андер Итураспе8 Андер Итураспе
Хави Лопес16 Хави Лопес
Резерви
Дан Битон Дан Битон8 Марк Рока21 Марк Рока
Якуб Швиерчок Якуб Швиерчок10 Матиас Варгас22 Матиас Варгас
Факундо Ферейра9 Факундо Ферейра
90' Луис Лопес  Луис Лопесжълт картон
88' Хави Лопес  Хави Лопесчервен картон
87' Андер Итураспе  Андер Итураспежълт картон
85' Хави Лопес  Хави Лопесжълт картон
78' Виктор Кампусано  Виктор Кампусаноизлиза
Факундо Ферейра  Факундо Ферейравлиза
69' Оскар Мелендо  Оскар Мелендоизлиза
Марк Рока  Марк Рокавлиза
Анисе Абелизлиза Анисе Абел  67'
Дан Битонвлиза Дан Битон 
61' Ву Лей  Ву Лейизлиза
Матиас Варгас  Матиас Варгасвлиза
Анисе Абелжълт картон Анисе Абел  59'
Джоди Лукокиизлиза Джоди Лукоки 
Якуб Швиерчоквлиза Якуб Швиерчок 
Козмин Моцижълт картон Козмин Моци  25'
Сисиньожълт картон Сисиньо  15'
13' Виктор Кампусано  Виктор Кампусаногол
2 Ъглови удари 4
1 Засади 5
2 Точни удари 2
4 Неточни удари 4
59 Притежание на топката % 41
3 Жълти картони 3
2 Смени 3
12 Извършени фалове 24
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Еспаньол Еспаньол
3
2
1
0
4:1 (3)
7
2 Лудогорец Лудогорец
3
2
0
1
8:2 (6)
6
3 Ференцварош Ференцварош
3
1
1
1
2:4 (-2)
4
4 ЦСКА (Москва) ЦСКА (Москва)
3
0
0
3
1:8 (-7)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Добави коментар ›› Коментари (4)

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Тошко тъпото
(Гост) 4
отговор
25 октомври 2019 | 10:05

Илиев, нещастно джудже, този евтин гол, който ти шибнаха е заради теб, нещастник! Излез и си признай! Изрита топката балонно към най-ниския в центъра на терена вместо да потърсиш левия бек или един от двамата централни защитници. След това защитник на Еспаньол прати топката с глава във вашето наказателно поле като че ли от воле я намери... а ти пак дремеш вместо да излезеш и да пресечеш като последен в отбраната. Гледай малко футбол, Буфон, Нойер и Касиас как играят като либеро, когато се налага! Кво ви учат на тренировките, не знам. А при центрирания си кръгла нула, палячо. Стоиш залепен за голлинията като малоумник... Рейтинг: 0 0

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Кольо дървения
(Гост) 3
отговор
25 октомври 2019 | 10:00

5 октомври 2019 | 08:08 Станислав Генчев имаше късмет в първите мачове, но късмета го изостави снощи. Общо взето, слаб мач, слаб футбол от Лудогорец. Грешката за гола е 80% на вратарчето Илиев, който при наличието на двамата централни защитници на 10 метра от него, изрита балонно топката към най-ниският на терена Вандерсон, който пък беше надскочен с глава така че топката все едно от ждроб полетя към вратата на Илиев. След това Фордтър не се ориентира, но не разбирам защо никой не засегна темата за тъпото отиграване на вратаря, който можеше и доста по-рано да излезе и да изпревари нападателчето. Но не би. Илиев си стои залепен за голлинията, при всяко балонно центриране към него, той не излиза, а стои залепен, сигурно заради ниския си ръст и неувереността му... Рейтинг: 1 0

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Hell
(Гост) 2
отговор
25 октомври 2019 | 01:13

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