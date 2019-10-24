Ключов мач за Лудогорец в Лига Европа

24 октомври 2019 | 07:17 - Обновена
Ключов мач за Лудогорец в Лига Европа
Днес в 19:55 Лудогорец приема Еспаньол в третия си двубой от група “Н” на Лига Европа. Срещата в Разград е ключова за “Орлите”, които могат да направят огромна крачка към продължаване напред в турнира, ако постигнат трета поредна победа. Каталунците се очертават като основен конкурент на разградчани за първото място в групата и това прави мача още по-важен. Гостите обаче също имат своите амбиции да си тръгнат с трите точки, така че можем да очакваме тежък сблъсък.



С представянето си в турнира до момента Лудогорец надмина всички очаквания. Двете победи с 5:1 над ЦСКА (Москва) и 3:0 Ференцварош бяха доста впечатляващи. Отборът отново напомни за най-силните си години в евротурнирите и даде заявка, че има големи амбиции да продължи към 1/16-финалите. “Зелените” обаче не бива да се главозамайват твърде много, защото бързо може да бъдат свалени на земята, ако не подходят сериозно към днешния мач.
Лудогорец има някои проблеми преди мача довечера. Защитникът Драгош Григоре е наказан и не може да играе. От групата отпаднаха и контузените Клаудиу Кешерю, Ренан и Яцек Горалски. Очаква се Станислав Генчев да излезе с Пламен Илиев на вратата и пред него Сисиньо, Моци, Форстър и Недялков в защита. Баджи и Анисе ще са двойката опорни халфове, а Битон ще действа пред тях като плеймейкър. Лукоки и Вандерсон ще стартират на двете крила, а Марселиньо ще води атаката.

Пабло Мачин пък остави осем основни играчи в Барселона. Специалистът даде почивка на Виктор Гомес, Давид Лопес и Виктор Санчес, а в самолета заради здравословни проблеми не се качиха и Пабло Пиати, Фернандо Калеро, Хави Пуадо, Адрия Педроса и титулярният нападател Джонатан Кайери.

Очаква се съставът на каталунците довечера да е доста експериментален. На вратата ще започне Диего Лопес, а пред него ще действат триото Налдо, Луис Лопес и Бернардо. Коршия и Вила ще са двамата халф-бекове, а в средата ще действат Итураспе, Мелендо и  Гранеро. В атака ще се разчита на Ву Лей и Ферейра.

Лига Европа, 3 кръг:

ЛУДОГОРЕЦ - ЕСПАНЬОЛ

Вероятни състави:

ЛУДОГОРЕЦ: Илиев, Сисиньо, Форстър, Моци, Недялков, Баджи, Анисе, Лукоки, Битон, Вандерсон, Марселиньо

ЕСПАНЬОЛ: Д. Лопес, Налдо, Л. Лопес, Бернардо, Гранеро, Итураспе, Мелендо, Коршия, Вила, Лей, Ферейра

Стадион: “Лудогорец Арена”, Разград
Съдия: Алияр Агайев (Азербайджан)
Начало: 19:55 часа

МИНУТА ПО МИНУТА

СТАТИСТИКА ОТ МАЧА

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Лига Европа
3 кръг, четвъртък 24 октомври
Лудогорец
19:55предстои
Еспаньол
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2.37 3.4 3
1 x 2
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
2
2
0
0
8:1 (7)
6
2 Еспаньол Еспаньол
2
1
1
0
3:1 (2)
4
3 Ференцварош Ференцварош
2
0
1
1
1:4 (-3)
1
4 ЦСКА (Москва) ЦСКА (Москва)
2
0
0
2
1:7 (-6)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
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(Гост) 46
отговор
24 октомври 2019 | 15:52

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sin dominator
(Гост) 45
отговор
24 октомври 2019 | 15:29

Ха е мастиия долна ловешка-менте оранжево.каде си да ти го наффарфоля Рейтинг: 0 2

Лудите от Разград
(Гост) 44
отговор
24 октомври 2019 | 14:59

Успех Орли,вие можете-с вас сме!!Пък и да паднем и да бием пак ще се напием... Рейтинг: 6 1

Цаки
(Гост) 43
отговор
24 октомври 2019 | 14:31

Ще си сипя една ракия довечера и ще глдам мача с удоволствие и се надявам Лудогорец да нашият една тройка на испанците.От Левски съм но подкрепям всички Български отбори в евро турнирите. Пожелавам им късмет на Лудогорец и се надявам да гледаме един хубав мач Рейтинг: 25 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

Киро
(Гост) 42
отговор
24 октомври 2019 | 14:26

Два на Един за Лудогорец Рейтинг: 19 0

Лудия
(Гост) 41
отговор
24 октомври 2019 | 13:58

Само Лудогорец и поздрави на синия ни сателит от село подуяни Рейтинг: 10 3

Норге
(Гост) 40
отговор
24 октомври 2019 | 13:57

Местя си го в другия крачол.. Ще гледам HBO и природни канали. Тъкмо опаравиха апа на Ola tv. 50 000 канала. Точно нямахорец ли ще гледам?! Хахаха.. Рейтинг: 4 16

nwk
(Гост)
24 октомври 2019 | 15:43

Ти ли бре кучко продажна-пръв ще си пред телевизора.Ще гледаш Шампиона и тайничко ще се надяваш и умрелият ти отбор някога да се добере на групи в Евротурнирите. Рейтинг: 4 0

Обективен
(Гост) 39
отговор
24 октомври 2019 | 13:33

Благодарение на Лудогорец , в момента Цска Москва се славят с най-лошата защита в Лига Европа ! Рейтинг: 20 2

Никола
(Гост) 38
отговор
24 октомври 2019 | 13:25

Ще стане мач , двата отбора са без допусната загуба в групата ! Рейтинг: 17 0

Андон
(Гост) 37
отговор
24 октомври 2019 | 13:23

Лудогорец е отбора вкарал най-много голове от всички водещи отбори от всички групи в ЛЕ до сега - 8 гола ! Рейтинг: 18 0

Явор
(Гост) 36
отговор
24 октомври 2019 | 13:20

Станиол за Еспаньол ! Рейтинг: 1 3

Hristo Stoichkov
(Гост) 35
отговор
24 октомври 2019 | 13:20

България откога търгува с Русия.По голем от мене няма.Отделно черноморец и сливен са на европа а не на русия. Рейтинг: 0 4

.
(Гост) 34
отговор
24 октомври 2019 | 13:17

Време е Лудогорец да падне Рейтинг: 3 28

ракия
(Гост)
24 октомври 2019 | 15:45

Е и какво като падне??Нито ти ще станеш по умен нито любимият ти отбор по силен.Аман от олигофрени! Рейтинг: 2 0

...
(Гост) 33
отговор
24 октомври 2019 | 13:17

Време е Лудогорец да загупи Рейтинг: 2 26

Ваньо
(Гост) 32
отговор
24 октомври 2019 | 13:15

Добре дошли в Разград , Иберийци !!! Рейтинг: 13 2

ГАНЬО
(Гост)
24 октомври 2019 | 13:51

не се ли пише Рязанград? Рейтинг: 2 19

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