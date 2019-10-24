Ключов мач за Лудогорец в Лига Европа

|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|3:4КР
|Ф91 Дюделанж
|Група A
|ФК Карабак
|0:3КР
|Севиля
|Група B
|ФК Копенхаген
|1:0КР
|Лугано
|Група B
|Динамо (Киев)
|1:0КР
|Малмьо ФФ
|Група C
|Хетафе
|1:0КР
|Трабзонспор
|Група D
|ПСВ Айндховен
|3:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Стандарт Лиеж
|2:0КР
|Витория Гимараеш
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|0:3КР
|Арсенал
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|1:0КР
|Астана
|Група L
|Партизан
|2:2КР
|АЗ Алкмаар
|Група K
|Слован Братислава
|4:2КР
|Бешикташ
|Група K
|Уулвърхамптън
|0:1КР
|Брага
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|0:4КР
|Волфсбергер
|Група J
|Рома
|4:0КР
|Истанбул Башакшехир
|Група I
|Гент
|3:2КР
|Сент Етиен
|Група I
|Волфсбург
|3:1КР
|Олександрия
|Група H
|Еспаньол
|1:1КР
|Ференцварош
|Група H
|Лудогорец
|5:1КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|АЗ Алкмаар
|0:0КР
|Манчестър Юнайтед
|Група K
|Брага
|2:2КР
|Слован Братислава
|Група K
|Бешикташ
|0:1КР
|Уулвърхамптън
|Група J
|Волфсбергер
|1:1КР
|Рома
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|1:1КР
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Сент Етиен
|1:1КР
|Волфсбург
|Група I
|Олександрия
|1:1КР
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|0:2КР
|Еспаньол
|Група H
|Ференцварош
|0:3КР
|Лудогорец
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|1:4КР
|ФК Карабак
|Група A
|Севиля
|1:0КР
|АПОЕЛ Никозия
|Група B
|Лугано
|0:0КР
|Динамо (Киев)
|Група B
|Малмьо ФФ
|1:1КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Трабзонспор
|2:2КР
|Базел
|Група D
|Розенборг
|1:4КР
|ПСВ Айндховен
|Група D
|Спортинг Лисабон
|2:1КР
|ЛАСК Линц
|Група F
|Арсенал
|4:0КР
|Стандарт Лиеж
|Група F
|Витория Гимараеш
|0:1КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група A
|ФК Карабак
|24.1019:55
|АПОЕЛ Никозия
|Група L
|Партизан
|24.1019:55
|Манчестър Юнайтед
|Група L
|АЗ Алкмаар
|24.1019:55
|Астана
|Група K
|Слован Братислава
|24.1019:55
|Уулвърхамптън
|Група J
|Рома
|24.1019:55
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|24.1019:55
|Волфсбергер
|Група I
|Сент Етиен
|24.1019:55
|Олександрия
|Група H
|ЦСКА Москва
|24.1019:55
|Ференцварош
|Група A
|Севиля
|24.1022:00
|Ф91 Дюделанж
|Група B
|Динамо (Киев)
|24.1022:00
|ФК Копенхаген
|Група C
|Трабзонспор
|24.1022:00
|Краснодар
|Група D
|ПСВ Айндховен
|24.1022:00
|ЛАСК Линц
|Група D
|Спортинг Лисабон
|24.1022:00
|Розенборг
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|24.1022:00
|Стандарт Лиеж
|Група F
|Арсенал
|24.1022:00
|Витория Гимараеш
|Група F
|Витория Гимараеш
|06.1117:50
|Арсенал
|Група L
|Астана
|07.1117:50
|АЗ Алкмаар
|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|07.1119:55
|ФК Карабак
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|07.1119:55
|Севиля
|Група B
|ФК Копенхаген
|07.1119:55
|Динамо (Киев)
|Група C
|Краснодар
|07.1119:55
|Трабзонспор
|Група D
|Розенборг
|07.1119:55
|Спортинг Лисабон
|Група D
|ЛАСК Линц
|07.1119:55
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Стандарт Лиеж
|07.1119:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|07.1122:00
|Партизан
|Група K
|Уулвърхамптън
|07.1122:00
|Слован Братислава
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|07.1122:00
|Рома
|Група J
|Волфсбергер
|07.1122:00
|Истанбул Башакшехир
|Група I
|Олександрия
|07.1122:00
|Сент Етиен
|Група H
|Ференцварош
|07.1122:00
|ЦСКА Москва
|Група F
|Витория Гимараеш
|27.1117:50
|Стандарт Лиеж
|Група L
|Астана
|28.1117:50
|Манчестър Юнайтед
|Група C
|Трабзонспор
|28.1117:50
|Хетафе
|Група L
|АЗ Алкмаар
|28.1119:55
|Партизан
|Група K
|Брага
|28.1119:55
|Уулвърхамптън
|Група K
|Бешикташ
|28.1119:55
|Слован Братислава
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|28.1119:55
|Рома
|Група J
|Волфсбергер
|28.1119:55
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Олександрия
|28.1119:55
|Волфсбург
|Група I
|Сент Етиен
|28.1119:55
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|28.1119:55
|Лудогорец
|Група H
|Ференцварош
|28.1119:55
|Еспаньол
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|28.1122:00
|АПОЕЛ Никозия
|Група A
|Севиля
|28.1122:00
|ФК Карабак
|Група B
|Малмьо ФФ
|28.1122:00
|Динамо (Киев)
|Група B
|Лугано
|28.1122:00
|ФК Копенхаген
|Група D
|Спортинг Лисабон
|28.1122:00
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Арсенал
|28.1122:00
|Айнтрахт Франкфурт
|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|12.1219:55
|Севиля
|Група A
|ФК Карабак
|12.1219:55
|Ф91 Дюделанж
|Група B
|ФК Копенхаген
|12.1219:55
|Малмьо ФФ
|Група B
|Динамо (Киев)
|12.1219:55
|Лугано
|Група C
|Базел
|12.1219:55
|Трабзонспор
|Група D
|ПСВ Айндховен
|12.1219:55
|Розенборг
|Група D
|ЛАСК Линц
|12.1219:55
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Стандарт Лиеж
|12.1219:55
|Арсенал
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|12.1219:55
|Витория Гимараеш
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|12.1222:00
|АЗ Алкмаар
|Група K
|Уулвърхамптън
|12.1222:00
|Бешикташ
|Група K
|Слован Братислава
|12.1222:00
|Брага
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|12.1222:00
|Истанбул Башакшехир
|Група J
|Рома
|12.1222:00
|Волфсбергер
|Група I
|Гент
|12.1222:00
|Олександрия
|Група I
|Волфсбург
|12.1222:00
|Сент Етиен
|Група H
|Еспаньол
|12.1222:00
|ЦСКА Москва
|Група H
|Лудогорец
|12.1222:00
|Ференцварош
|
Ключов мач за Лудогорец в Лига Европа24 октомври 2019 | 07:17 - Обновена
|Лига Европа
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Лудогорец
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8:1 (7)
|
6
|2
|Еспаньол
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
4
|3
|Ференцварош
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1:4 (-3)
|
1
|4
|ЦСКА (Москва)
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1:7 (-6)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 19220
(Гост) 46
отговор
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(Гост) 45
отговор
Ха е мастиия долна ловешка-менте оранжево.каде си да ти го наффарфоля Рейтинг: 0 2
(Гост) 44
отговор
Успех Орли,вие можете-с вас сме!!Пък и да паднем и да бием пак ще се напием... Рейтинг: 6 1
(Гост) 43
отговор
Ще си сипя една ракия довечера и ще глдам мача с удоволствие и се надявам Лудогорец да нашият една тройка на испанците.От Левски съм но подкрепям всички Български отбори в евро турнирите. Пожелавам им късмет на Лудогорец и се надявам да гледаме един хубав мач Рейтинг: 25 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 42
отговор
Два на Един за Лудогорец Рейтинг: 19 0
(Гост) 41
отговор
Само Лудогорец и поздрави на синия ни сателит от село подуяни Рейтинг: 10 3
(Гост) 40
отговор
Местя си го в другия крачол.. Ще гледам HBO и природни канали. Тъкмо опаравиха апа на Ola tv. 50 000 канала. Точно нямахорец ли ще гледам?! Хахаха.. Рейтинг: 4 16
(Гост)
Ти ли бре кучко продажна-пръв ще си пред телевизора.Ще гледаш Шампиона и тайничко ще се надяваш и умрелият ти отбор някога да се добере на групи в Евротурнирите. Рейтинг: 4 0
(Гост) 39
отговор
Благодарение на Лудогорец , в момента Цска Москва се славят с най-лошата защита в Лига Европа ! Рейтинг: 20 2
(Гост) 38
отговор
Ще стане мач , двата отбора са без допусната загуба в групата ! Рейтинг: 17 0
(Гост) 37
отговор
Лудогорец е отбора вкарал най-много голове от всички водещи отбори от всички групи в ЛЕ до сега - 8 гола ! Рейтинг: 18 0
(Гост) 36
отговор
Станиол за Еспаньол ! Рейтинг: 1 3
(Гост) 35
отговор
България откога търгува с Русия.По голем от мене няма.Отделно черноморец и сливен са на европа а не на русия. Рейтинг: 0 4
(Гост) 34
отговор
Време е Лудогорец да падне Рейтинг: 3 28
(Гост)
Е и какво като падне??Нито ти ще станеш по умен нито любимият ти отбор по силен.Аман от олигофрени! Рейтинг: 2 0
(Гост) 33
отговор
Време е Лудогорец да загупи Рейтинг: 2 26
(Гост) 32
отговор
Добре дошли в Разград , Иберийци !!! Рейтинг: 13 2
(Гост)
не се ли пише Рязанград? Рейтинг: 2 19