Трети кръг в групите на Лига Европа ни предлага нови сериозни битки

24 октомври 2019 | 06:55 - Обновена
Трети кръг в групите на Лига Европа ни предлага нови сериозни битки
  • копирано
  • 0
Днес ще се изиграят срещите от третия кръг в груповата фаза на Лига Европа. Турнирът навлиза във все по-важна фаза и всяка грешка оттук нататък може да бъде доста неприятна. Затова можем да очакваме поредните интересни сблъсъци по терените на Стария континент.

Днес е важен ден и за българския шампион Лудогорец, който ще опита да продължи с отличната си серия и да запише трета поредна победа в група “Н”. “Орлите” приемат Еспаньол в Разград, а в другия мач в групата ЦСКА (Москва) е домакин на Ференцварош.

Освен това обаче има и други любопитни сблъсъци тази вечер. Неубедително представящият се до момента Манчестър Юнайтед гостува на Партизан в Белград в мач от група “L” и срещата ще бъде повече от интересна. Друг фаворит в турнира в лицето на Севиля ще има далеч по-лека задача с домакинство на Дюделанж в група “А”.



Един от най-интересните сблъсъци противопоставя Рома и Борусия (Мьонхенгладбах) на “Олимпико” в група “J”. Другият римски тим Лацио също ще има тежък мач срещу Селтик в Глазгоу от група “Е”. Интерес предизвиква и битката между Порто и Глазгоу Рейнджърс в група “G”, а можем да обърнем внимание и на друг от фаворитите Арсенал, който е домакин на Витория Гимараеш в група “F”.

Не на последно място са и “българските” срещи. Карабах на Симеон Славчев приема АПОЕЛ в мач от група “А”. Слован (Братислава) и Васил Божиков пък ще имат тежък двобой с Уулвърхамптън в група “К”.

Лига Европа, групова фаза, 3 кръг:

От 19:55 часа:

Карабах - АПОЕЛ

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Порто - Рейнджърс

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Йънг Бойс - Фейенорд

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Гент - Волфсбург

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Сент Етиен - Олександрия

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

ЦСКА (М) - Ференцварош

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Лудогорец - Еспаньол

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Рома - Борусия (М)

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Истанбул Б - Волфсбергер

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Бешикташ - Брага

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Слован - Уулвърхамптън

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Партизан - Манчестър Юнайтед

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

АЗ Алкмаар - Астана

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!


от 22:00 часа:

Селтик - Лацио

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Рен - ЧФР Клуж

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Арсенал - Витория Гимараеш

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Айнтрахт (Фр) - Стандард (Л)

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Севиля - Дюделанж

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Динамо (К) - Копенхаген

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Малмьо - Лугано

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Хетафе - Базел

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Трабзонспор - Краснодар

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Спортинг (Л) - Розенборг

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

ПСВ Айндховен - ЛАСК

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

  • копирано
  • 0
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1966

Коментирай



Няма коментари.


›› Отбори

АЗ АлкмаарАЗ Алкмаар АПОЕЛ НикозияАПОЕЛ Никозия Айнтрахт (Франкфурт)Айнтрахт (Франкфурт) АрсеналАрсенал АстанаАстана БазелБазел БешикташБешикташ Борусия (Мьонхенгладбах)Борусия (Мьонхенгладбах) БрагаБрага Витория (Гимараеш)Витория (Гимараеш) ВолфсбергерВолфсбергер ВолфсбургВолфсбург ГентГент Динамо (Киев)Динамо (Киев) ЕспаньолЕспаньол Истанбул БашакшехирИстанбул Башакшехир Йънг БойсЙънг Бойс КраснодарКраснодар ЛАСК (Линц)ЛАСК (Линц) ЛациоЛацио ЛуганоЛугано ЛудогорецЛудогорец Малмьо ФФМалмьо ФФ Манчестър ЮнайтедМанчестър Юнайтед ОлександрияОлександрия ПСВ АйндховенПСВ Айндховен ПартизанПартизан ПортоПорто РейнджърсРейнджърс РенРен РозенборгРозенборг РомаРома СевиляСевиля СелтикСелтик Сент ЕтиенСент Етиен Слован БратиславаСлован Братислава Спортинг (Лисабон)Спортинг (Лисабон) Стандард (Лиеж)Стандард (Лиеж) ТрабзонспорТрабзонспор УулвърхамптънУулвърхамптън Ф91 ДюделанжФ91 Дюделанж ФК КарабакФК Карабак ФК КопенхагенФК Копенхаген ФейенордФейенорд ФеренцварошФеренцварош ХетафеХетафе ЦСКА (Москва)ЦСКА (Москва) ЧФР КлужЧФР Клуж

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки