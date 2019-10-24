Трети кръг в групите на Лига Европа ни предлага нови сериозни битки

Лига Европа, групова фаза, 3 кръг:

Днес ще се изиграят срещите от третия кръг в груповата фаза на Лига Европа. Турнирът навлиза във все по-важна фаза и всяка грешка оттук нататък може да бъде доста неприятна. Затова можем да очакваме поредните интересни сблъсъци по терените на Стария континент.Днес е важен ден и за българския шампион Лудогорец, който ще опита да продължи с отличната си серия и да запише трета поредна победа в група “Н”. “Орлите” приемат Еспаньол в Разград, а в другия мач в групата ЦСКА (Москва) е домакин на Ференцварош.Освен това обаче има и други любопитни сблъсъци тази вечер. Неубедително представящият се до момента Манчестър Юнайтед гостува на Партизан в Белград в мач от група “L” и срещата ще бъде повече от интересна. Друг фаворит в турнира в лицето на Севиля ще има далеч по-лека задача с домакинство на Дюделанж в група “А”.Един от най-интересните сблъсъци противопоставя Рома и Борусия (Мьонхенгладбах) на “Олимпико” в група “J”. Другият римски тим Лацио също ще има тежък мач срещу Селтик в Глазгоу от група “Е”. Интерес предизвиква и битката между Порто и Глазгоу Рейнджърс в група “G”, а можем да обърнем внимание и на друг от фаворитите Арсенал, който е домакин на Витория Гимараеш в група “F”.Не на последно място са и “българските” срещи. Карабах на Симеон Славчев приема АПОЕЛ в мач от група “А”. Слован (Братислава) и Васил Божиков пък ще имат тежък двобой с Уулвърхамптън в група “К”.Карабах - АПОЕЛПорто - РейнджърсЙънг Бойс - ФейенордГент - ВолфсбургСент Етиен - ОлександрияЦСКА (М) - ФеренцварошЛудогорец - ЕспаньолРома - Борусия (М)Истанбул Б - ВолфсбергерБешикташ - БрагаСлован - УулвърхамптънПартизан - Манчестър ЮнайтедАЗ Алкмаар - АстанаСелтик - ЛациоРен - ЧФР КлужАрсенал - Витория ГимараешАйнтрахт (Фр) - Стандард (Л)Севиля - ДюделанжДинамо (К) - КопенхагенМалмьо - ЛуганоХетафе - БазелТрабзонспор - КраснодарСпортинг (Л) - РозенборгПСВ Айндховен - ЛАСК