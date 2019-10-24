Трети кръг в групите на Лига Европа ни предлага нови сериозни битки

Днес ще се изиграят срещите от третия кръг в груповата фаза на Лига Европа. Турнирът навлиза във все по-важна фаза и всяка грешка оттук нататък може да бъде доста неприятна. Затова можем да очакваме поредните интересни сблъсъци по терените на Стария континент.
Днес е важен ден и за българския шампион Лудогорец, който ще опита да продължи с отличната си серия и да запише трета поредна победа в група “Н”. “Орлите” приемат Еспаньол в Разград, а в другия мач в групата ЦСКА (Москва) е домакин на Ференцварош.
Освен това обаче има и други любопитни сблъсъци тази вечер. Неубедително представящият се до момента Манчестър Юнайтед гостува на Партизан в Белград в мач от група “L” и срещата ще бъде повече от интересна. Друг фаворит в турнира в лицето на Севиля ще има далеч по-лека задача с домакинство на Дюделанж в група “А”.
Един от най-интересните сблъсъци противопоставя Рома и Борусия (Мьонхенгладбах) на “Олимпико” в група “J”. Другият римски тим Лацио също ще има тежък мач срещу Селтик в Глазгоу от група “Е”. Интерес предизвиква и битката между Порто и Глазгоу Рейнджърс в група “G”, а можем да обърнем внимание и на друг от фаворитите Арсенал, който е домакин на Витория Гимараеш в група “F”.
Не на последно място са и “българските” срещи. Карабах на Симеон Славчев приема АПОЕЛ в мач от група “А”. Слован (Братислава) и Васил Божиков пък ще имат тежък двобой с Уулвърхамптън в група “К”.Лига Европа, групова фаза, 3 кръг:От 19:55 часа:
Карабах - АПОЕЛМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Порто - Рейнджърс
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Йънг Бойс - ФейенордМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Гент - ВолфсбургМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Сент Етиен - Олександрия МИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
ЦСКА (М) - ФеренцварошМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Лудогорец - ЕспаньолМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Рома - Борусия (М)МИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Истанбул Б - ВолфсбергерМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Бешикташ - БрагаМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Слован - УулвърхамптънМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Партизан - Манчестър ЮнайтедМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
АЗ Алкмаар - АстанаМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!от 22:00 часа:
Селтик - ЛациоМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Рен - ЧФР КлужМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Арсенал - Витория Гимараеш
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Айнтрахт (Фр) - Стандард (Л)МИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Севиля - ДюделанжМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Динамо (К) - КопенхагенМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Малмьо - ЛуганоМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Хетафе - БазелМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Трабзонспор - КраснодарМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
Спортинг (Л) - РозенборгМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК!
ПСВ Айндховен - ЛАСК
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