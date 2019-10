Жалба в УЕФА след инцидента на мача между Дюделанж и Карабах

Футболната федерация на Азербайджан подаде жалба в УЕФА във връзка с инцидента от мача межу Дюделанж и Карабах в турнира Лига Европа. Срещата в Люксембург бе прекъсната в 32-а минута заради дрон, който прелетя над терена с флага на Нагорни Карабах. Съдията спря мача за около 20 минути, след което играта бе подновена, а тимът от Азербайджан спечели с 4:1.

The Europa League match between F91 Dudelange and FK Qarabag was delayed when a drone carrying what appeared to be a political flag was flown above the pitch. pic.twitter.com/1UrH9BmoJ5