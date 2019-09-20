УЕФА обяви Кешерю за №1 в Лига Европа, двама от Лудогорец са в идеалния тим

20 септември 2019 | 13:53 - Обновена
УЕФА обяви Кешерю за №1 в Лига Европа, двама от Лудогорец са в идеалния тим
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Голаджията на Лудогорец Клаудиу Кешерю беше определен за най-добър футболист в изминалия първи кръг от груповата фаза на Лига Европа. Той влиза и в идеалния тим на кръга заедно със своя съотборник Антон Недялков.



В четвъртък Кешерю наниза три попадения в мрежата на ЦСКА (Москва) при победата с 5:1 в Разград. Левият защитник пък се отличи с две асистенции.

В индивидуалната класация румънският щурмовак събира 3252 точки и изпреварва Джонатан Дейвид от Гент (3058 точки) и Данел Синани от Дюделанж (2999 точки). Точките се изчислявят от специална програма, която взима под внимание характерни за позицията на всеки футболист данни.

Идеалният отбор:

Вратар: Емилиано Мартинес (Арсенал)
Защитници: Калъм Чеймбърс (Арсенал), Антон Недялков (Лудогорец), Аксел Таунзебе (Манчестър Юн) и Борна Баришич (Рейнджърс)

Халфове: Букайо Сака (Арсенал), Бибрас Натхо (Партизан), Николо Дзаниоло (Рома) и Кевин Буа (Базел)

Нападатели: Клаудиу Кешерю (Лудогорец) и Андраж Шпорар (Слован)
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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 8386

Добави коментар ›› Коментари (11)

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Може ли отг
(Гост) 11
отговор
20 септември 2019 | 14:35

Защо Пламен Илиев не игра като е доста по-добър от Ренан, травма ли има? Рейтинг: 0 0

DDDD
(Гост)
20 септември 2019 | 14:36

няма травма, но в последните мачове му беше спаднала формата леко Рейтинг: 0 0

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DDDD
(Гост) 10
отговор
20 септември 2019 | 14:32

Не вярвайте на Ловешката пропаганда, 9 от играчите на ЦСКА Москва снощи играха и срещу Реал Мадрид и ги победиха с 3-0 Рейтинг: 0 0

Ембриона
(Гост) 9
отговор
20 септември 2019 | 14:31

Всеки проект има свой край . влагат се едни пари ,търсят се в петорен размер и който играл , играл , който не , ще продължи във вторият проект Авиоотряд 1945 + 3 От догодина може да има дерби на Анадола с привкус на ГЕЛ ! Рейтинг: 0 0

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ooo ludogorec vekoveeen
(Гост) 7
отговор
20 септември 2019 | 14:25

а лефски и сесека къде са ? Рейтинг: 0 0

Неутрален
(Гост)
20 септември 2019 | 14:28

Едните с 26 , другите с 31 , а вие къде сте ? Рейтинг: 2 1

Лудогорец
(Гост) 6
отговор
20 септември 2019 | 14:15

Наи големия успех Лудогорец и аз бях там на трибуна Моци Рейтинг: 5 0

!!!
(Гост)
20 септември 2019 | 14:18

Така ли ве фес ! Щото скоро няма да видиш такава победа .. а аз бях при братушките Рейтинг: 3 15

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:
(Гост) 5
отговор
20 септември 2019 | 14:13

Оргиналните ЦСКА и Славия са ЦСКА Москва и Славия Прага Рейтинг: 7 1

Оригинала
(Гост)
20 септември 2019 | 14:23

А оригиналния Лудогорец е Разград 2000 Антибиотик Рейтинг: 4 3

Зико
(Гост) 4
отговор
20 септември 2019 | 14:08

Не се учудвам че е така , като цяло играта им беше отлична като за гранд отбор от Европа! Рейтинг: 9 0

Неутрален
(Гост)
20 септември 2019 | 14:23

ЦСКА Моска са сериозен отбор с история , но нека не се залъгваме, освен вратаря , бяха излезли с децата ,за жалост няма да прескочим групата ! Рейтинг: 1 4

!!!
(Гост) 3
отговор
20 септември 2019 | 14:08

Горе главите Армейци скоро ще им затворим устите на сините и зелените! ние че ги тресеме у София а вие че ги треснете в Москва! Само ЦСКА София и Москва Рейтинг: 1 19

000
(Гост)
20 септември 2019 | 14:10

..и тесни п.чки Рейтинг: 3 0

Hhh
(Гост)
20 септември 2019 | 14:14

Лепилар Рейтинг: 4 0

Митко
(Гост)
20 септември 2019 | 14:17

На теб ти се е спукала язвата от яд! Рейтинг: 2 0

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саса
(Гост) 2
отговор
20 септември 2019 | 13:59

божке дори са му сгрешили името - Неделков... както и да е Рейтинг: 1 3

хах
(Гост)
20 септември 2019 | 14:25

Как няма да го объркат , кой го е чувал тоя ? Рейтинг: 1 1

sdsds
(Гост) 1
отговор
20 септември 2019 | 13:58

Никой не говори за Недялков - единственият българин в отбора игра супер добре и направи асистенция. Недялков определено е сред най-добрите български футболисти в наши дни. Рейтинг: 21 0

Неутрален
(Гост)
20 септември 2019 | 14:28

Къде е Дяков , Бакалов , Терзиев ? Само с черни перли ? Мода стана с тия печки всички отбори са така в България , как да има национален ! Ще вземаме Марселиньо , Вандерсон и тем подобни печки в Национала , сипи водка и Преслава до дупка ! Рейтинг: 1 1

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