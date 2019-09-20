УЕФА обяви Кешерю за №1 в Лига Европа, двама от Лудогорец са в идеалния тим

|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|3:4КР
|Ф91 Дюделанж
|Група A
|ФК Карабак
|0:3КР
|Севиля
|Група B
|ФК Копенхаген
|1:0КР
|Лугано
|Група B
|Динамо (Киев)
|1:0КР
|Малмьо ФФ
|Група C
|Хетафе
|1:0КР
|Трабзонспор
|Група D
|ПСВ Айндховен
|3:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Стандарт Лиеж
|2:0КР
|Витория Гимараеш
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|0:3КР
|Арсенал
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|1:0КР
|Астана
|Група L
|Партизан
|2:2КР
|АЗ Алкмаар
|Група K
|Слован Братислава
|4:2КР
|Бешикташ
|Група K
|Уулвърхамптън
|0:1КР
|Брага
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|0:4КР
|Волфсбергер
|Група J
|Рома
|4:0КР
|Истанбул Башакшехир
|Група I
|Гент
|3:2КР
|Сент Етиен
|Група I
|Волфсбург
|3:1КР
|Олександрия
|Група H
|Еспаньол
|1:1КР
|Ференцварош
|Група H
|Лудогорец
|5:1КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|АЗ Алкмаар
|03.1019:55
|Манчестър Юнайтед
|Група K
|Брага
|03.1019:55
|Слован Братислава
|Група K
|Бешикташ
|03.1019:55
|Уулвърхамптън
|Група J
|Волфсбергер
|03.1019:55
|Рома
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|03.1019:55
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Сент Етиен
|03.1019:55
|Волфсбург
|Група I
|Олександрия
|03.1019:55
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|03.1019:55
|Еспаньол
|Група H
|Ференцварош
|03.1019:55
|Лудогорец
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|03.1022:00
|ФК Карабак
|Група A
|Севиля
|03.1022:00
|АПОЕЛ Никозия
|Група B
|Лугано
|03.1022:00
|Динамо (Киев)
|Група B
|Малмьо ФФ
|03.1022:00
|ФК Копенхаген
|Група C
|Трабзонспор
|03.1022:00
|Базел
|Група D
|Розенборг
|03.1022:00
|ПСВ Айндховен
|Група D
|Спортинг Лисабон
|03.1022:00
|ЛАСК Линц
|Група F
|Арсенал
|03.1022:00
|Стандарт Лиеж
|Група F
|Витория Гимараеш
|03.1022:00
|Айнтрахт Франкфурт
|Група A
|ФК Карабак
|24.1019:55
|АПОЕЛ Никозия
|Група L
|Партизан
|24.1019:55
|Манчестър Юнайтед
|Група L
|АЗ Алкмаар
|24.1019:55
|Астана
|Група K
|Слован Братислава
|24.1019:55
|Уулвърхамптън
|Група J
|Рома
|24.1019:55
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|24.1019:55
|Волфсбергер
|Група I
|Сент Етиен
|24.1019:55
|Олександрия
|Група H
|ЦСКА Москва
|24.1019:55
|Ференцварош
|Група A
|Севиля
|24.1022:00
|Ф91 Дюделанж
|Група B
|Динамо (Киев)
|24.1022:00
|ФК Копенхаген
|Група C
|Трабзонспор
|24.1022:00
|Краснодар
|Група D
|ПСВ Айндховен
|24.1022:00
|ЛАСК Линц
|Група D
|Спортинг Лисабон
|24.1022:00
|Розенборг
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|24.1022:00
|Стандарт Лиеж
|Група F
|Арсенал
|24.1022:00
|Витория Гимараеш
|Група F
|Витория Гимараеш
|06.1117:50
|Арсенал
|Група L
|Астана
|07.1117:50
|АЗ Алкмаар
|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|07.1119:55
|ФК Карабак
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|07.1119:55
|Севиля
|Група B
|ФК Копенхаген
|07.1119:55
|Динамо (Киев)
|Група C
|Краснодар
|07.1119:55
|Трабзонспор
|Група D
|Розенборг
|07.1119:55
|Спортинг Лисабон
|Група D
|ЛАСК Линц
|07.1119:55
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Стандарт Лиеж
|07.1119:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|07.1122:00
|Партизан
|Група K
|Уулвърхамптън
|07.1122:00
|Слован Братислава
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|07.1122:00
|Рома
|Група J
|Волфсбергер
|07.1122:00
|Истанбул Башакшехир
|Група I
|Олександрия
|07.1122:00
|Сент Етиен
|Група H
|Ференцварош
|07.1122:00
|ЦСКА Москва
|Група F
|Витория Гимараеш
|27.1117:50
|Стандарт Лиеж
|Група L
|Астана
|28.1117:50
|Манчестър Юнайтед
|Група C
|Трабзонспор
|28.1117:50
|Хетафе
|Група L
|АЗ Алкмаар
|28.1119:55
|Партизан
|Група K
|Брага
|28.1119:55
|Уулвърхамптън
|Група K
|Бешикташ
|28.1119:55
|Слован Братислава
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|28.1119:55
|Рома
|Група J
|Волфсбергер
|28.1119:55
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Олександрия
|28.1119:55
|Волфсбург
|Група I
|Сент Етиен
|28.1119:55
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|28.1119:55
|Лудогорец
|Група H
|Ференцварош
|28.1119:55
|Еспаньол
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|28.1122:00
|АПОЕЛ Никозия
|Група A
|Севиля
|28.1122:00
|ФК Карабак
|Група B
|Малмьо ФФ
|28.1122:00
|Динамо (Киев)
|Група B
|Лугано
|28.1122:00
|ФК Копенхаген
|Група D
|Спортинг Лисабон
|28.1122:00
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Арсенал
|28.1122:00
|Айнтрахт Франкфурт
|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|12.1219:55
|Севиля
|Група A
|ФК Карабак
|12.1219:55
|Ф91 Дюделанж
|Група B
|ФК Копенхаген
|12.1219:55
|Малмьо ФФ
|Група B
|Динамо (Киев)
|12.1219:55
|Лугано
|Група C
|Базел
|12.1219:55
|Трабзонспор
|Група D
|ПСВ Айндховен
|12.1219:55
|Розенборг
|Група D
|ЛАСК Линц
|12.1219:55
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Стандарт Лиеж
|12.1219:55
|Арсенал
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|12.1219:55
|Витория Гимараеш
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|12.1222:00
|АЗ Алкмаар
|Група K
|Уулвърхамптън
|12.1222:00
|Бешикташ
|Група K
|Слован Братислава
|12.1222:00
|Брага
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|12.1222:00
|Истанбул Башакшехир
|Група J
|Рома
|12.1222:00
|Волфсбергер
|Група I
|Гент
|12.1222:00
|Олександрия
|Група I
|Волфсбург
|12.1222:00
|Сент Етиен
|Група H
|Еспаньол
|12.1222:00
|ЦСКА Москва
|Група H
|Лудогорец
|12.1222:00
|Ференцварош
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УЕФА обяви Кешерю за №1 в Лига Европа, двама от Лудогорец са в идеалния тим20 септември 2019 | 13:53 - Обновена
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 8386
(Гост) 11
отговор
Защо Пламен Илиев не игра като е доста по-добър от Ренан, травма ли има? Рейтинг: 0 0
(Гост)
няма травма, но в последните мачове му беше спаднала формата леко Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
Не вярвайте на Ловешката пропаганда, 9 от играчите на ЦСКА Москва снощи играха и срещу Реал Мадрид и ги победиха с 3-0 Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
Всеки проект има свой край . влагат се едни пари ,търсят се в петорен размер и който играл , играл , който не , ще продължи във вторият проект Авиоотряд 1945 + 3 От догодина може да има дерби на Анадола с привкус на ГЕЛ ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
а лефски и сесека къде са ? Рейтинг: 0 0
(Гост)
Едните с 26 , другите с 31 , а вие къде сте ? Рейтинг: 2 1
(Гост) 6
отговор
Наи големия успех Лудогорец и аз бях там на трибуна Моци Рейтинг: 5 0
(Гост)
Така ли ве фес ! Щото скоро няма да видиш такава победа .. а аз бях при братушките Рейтинг: 3 15
(Гост) 5
отговор
Оргиналните ЦСКА и Славия са ЦСКА Москва и Славия Прага Рейтинг: 7 1
(Гост)
А оригиналния Лудогорец е Разград 2000 Антибиотик Рейтинг: 4 3
(Гост) 4
отговор
Не се учудвам че е така , като цяло играта им беше отлична като за гранд отбор от Европа! Рейтинг: 9 0
(Гост)
ЦСКА Моска са сериозен отбор с история , но нека не се залъгваме, освен вратаря , бяха излезли с децата ,за жалост няма да прескочим групата ! Рейтинг: 1 4
(Гост) 3
отговор
Горе главите Армейци скоро ще им затворим устите на сините и зелените! ние че ги тресеме у София а вие че ги треснете в Москва! Само ЦСКА София и Москва Рейтинг: 1 19
(Гост)
..и тесни п.чки Рейтинг: 3 0
(Гост)
Лепилар Рейтинг: 4 0
(Гост)
На теб ти се е спукала язвата от яд! Рейтинг: 2 0
(Гост) 2
отговор
божке дори са му сгрешили името - Неделков... както и да е Рейтинг: 1 3
(Гост)
Как няма да го объркат , кой го е чувал тоя ? Рейтинг: 1 1
(Гост) 1
отговор
Никой не говори за Недялков - единственият българин в отбора игра супер добре и направи асистенция. Недялков определено е сред най-добрите български футболисти в наши дни. Рейтинг: 21 0
(Гост)
Къде е Дяков , Бакалов , Терзиев ? Само с черни перли ? Мода стана с тия печки всички отбори са така в България , как да има национален ! Ще вземаме Марселиньо , Вандерсон и тем подобни печки в Национала , сипи водка и Преслава до дупка ! Рейтинг: 1 1