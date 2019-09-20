Станислав Генчев: На почивката казах, че можем да вкараме 2-3 гола! Гоним излизане от групата

20 септември 2019 | 00:08 - Обновена
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Наставникът на Лудогорец Станислав Генчев беше доволен след 5:1 над ЦСКА (Москва) в групите на Лига Европа. Младият специалист призна, че шампионите се целят в достигане на 1/8-финалите.

"Първо да благодаря на футболистите за себераздаването през целия мач, следвахме нашия план. Мачът не започна добре за нас, на полувремето им казах, че ако продължаваме така, можем да вкараме 2-3 гола. За моя радост вкарахме три бързи гола, момчетата се отпуснаха. Щом бихме ЦСКА (М) с 5:1, нормално е това да се счита за най-добрият ни мач. Искам да започнем да показваме все по-добри игри. След като поведоха, футболистите на ЦСКА продължиха да атакуват, те са опитен и силен отбор. Не допуснахме нов техен гол, а след това им вкарахме пет.

Да, наистина, пет гола за едно полувреме са много срещу такъв отбор, но резултатът е справедлив. Нашата цел е да излезем от групата. Ако победим Ференцварош, днешното им 1:1 с Еспаньол, ще е добре дошло за нас. Срещу Ференцварош през лятото ни липсваха пет човека от основните футболисти. Очаквам различен мач сега. Третият ни гол днес беше изключително красив и ни дава увереност. Във всеки мач излизаме за победа. Надявам се на класиране за елиминациите. Гледам да използвам всяка минута и всеки шанс, който ми е даден. Най-важно е представянето на отбора, не мога да кажа, че това е мой момент, това е момент на отбора", каза Генчев след мача.
Лига Европа
1 кръг, четвъртък 19 септември
Лудогорец
5:1краен резулат
ЦСКА Москва
Стадион: Лудогорец арена
Съдия:
33
3
21
4
90
12
25
44
8
88
17
35
2
23
78
62
7
8
98
25
11
9
Стойчо Стоев
Виктор Гончаренко
4-2-3-1
3-5-1-1
Титуляри
Ренан Ренан33 Игор Акинфеев35 Игор Акинфеев
Сисиньо Сисиньо4 Игор Дивеев78 Игор Дивеев
Драгош Григоре Драгош Григоре21 Хьордур Магнусон23 Хьордур Магнусон
Рафаел Форстър Рафаел Форстър90 Вадим Карпов62 Вадим Карпов
Антон Недялков Антон Недялков3 Марио Фернандес2 Марио Фернандес
Анисе Абел Анисе Абел12 Яка Бийол29 Яка Бийол
Стефан Баджи Стефан Баджи25 Кристиян Бистрович25 Кристиян Бистрович
Джоди Лукоки Джоди Лукоки92 Иван Обляков98 Иван Обляков
Марселиньо Марселиньо84 Константин Кучаев20 Константин Кучаев
Вандерсон Вандерсон88 Никола Влашич8 Никола Влашич
Клаудиу Кешеру Клаудиу Кешеру28 Такума Нишимура19 Такума Нишимура
Резерви
Дан Битон Дан Битон8 Илзат Ахметов7 Илзат Ахметов
Жоржиньо Жоржиньо17 Лукас Сантос11 Лукас Сантос
Яцек Горалски Яцек Горалски44 Фьодор Чалов9 Фьодор Чалов
Клаудиу Кешеруизлиза Клаудиу Кешеру  86'
Дан Битонвлиза Дан Битон 
Сисиньожълт картон Сисиньо  85'
Джоди Лукокиизлиза Джоди Лукоки  84'
Жоржиньовлиза Жоржиньо 
Марселиньоизлиза Марселиньо  74'
Яцек Горалскивлиза Яцек Горалски 
Клаудиу Кешерудузпа Клаудиу Кешеру  73'
72' Игор Акинфеев  Игор Акинфеевжълт картон
71' Константин Кучаев  Константин Кучаевизлиза
Лукас Сантос  Лукас Сантосвлиза
Клаудиу Кешеругол Клаудиу Кешеру  68'
61' Вадим Карпов  Вадим Карповжълт картон
53' Такума Нишимура  Такума Нишимураизлиза
Илзат Ахметов  Илзат Ахметоввлиза
Клаудиу Кешеругол Клаудиу Кешеру  52' Яка Бийол  Яка Бийолизлиза
Фьодор Чалов  Фьодор Чаловвлиза
Джоди Лукокигол Джоди Лукоки  50'
Вандерсонгол Вандерсон  47'
11' Игор Дивеев  Игор Дивеевгол
2 Ъглови удари 8
2 Засади 3
9 Точни удари 5
6 Неточни удари 5
56 Притежание на топката % 44
1 Жълти картони 2
3 Смени 3
9 Извършени фалове 14
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
1
1
0
0
5:1 (4)
3
2 Еспаньол Еспаньол
1
0
1
0
1:1 (0)
1
3 Ференцварош Ференцварош
1
0
1
0
1:1 (0)
1
4 ЦСКА (Москва) ЦСКА (Москва)
1
0
0
1
1:5 (-4)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Мотика
(Гост) 5
отговор
20 септември 2019 | 00:46

Че да не са само Лудогорец вчера като гледах ПСЖ един французин в Реал един испанец в Юве само Бонучи италианец Рейтинг: 0 0

ha
(Гост) 4
отговор
20 септември 2019 | 00:44

Само тролове са останали в кенефа на цар Киро и няма да едно адекватно мнение : Рейтинг: 0 0

ha
(Гост) 3
отговор
20 септември 2019 | 00:35

Аз съм жалко хюмненци Рейтинг: 0 0

Бай Тошо
(Гост) 2
отговор
20 септември 2019 | 00:27

Мангали играят в цяла Европа. И не само в Европа. ,но и у нас .Важното е да играят и да бият . Рейтинг: 0 3

ha
(Гост)
20 септември 2019 | 00:40

Катуна на цар Киро по-голям отбор ли е от ЦСКА Москва? Защо руснаците не са се напълнили с всякаква сволоч от цялото земно кълбо, а пуснаха децата днес? По-малко пари и съответно амбиции ли имат? Търсят идентичност и баланс. Как да го разбере това един полуидиот... Рейтинг: 0 0

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ha
(Гост) 1
отговор
20 септември 2019 | 00:22

Циганите пак полетяха в облаците :: Катуна игра с 10 м*нгала срещу младежкия отбор на руснаците, но са супер горди иначе! Жалка работа. Какво минаване на групите бълнува този като 45 минути циганите не можаха да вкарат гол на детския отбор? Рейтинг: 0 13

Бай Тошо
(Гост)
20 септември 2019 | 00:31

Лудогорец е най-добрия отбор у нас .Факт!А кой играе като националност в няма значение .Например в националните отбори на Англия,Германия,Испания и други е пълно с негра,турци и цигани .Ти да не си сляп?Или си расист ? Рейтинг: 2 2

ha
(Гост)
20 септември 2019 | 00:37

Няма значение само за антибългарските боклуци! И пак си пишете някакви ваши си малоумия... Защо изгониха Серкан, който беше национал на България? При 1-3 спокойно можеше да натрупа малко опит! Руснаците могат да пуснат децата и не са се напълнили с 30 гнусни м*нгага, които да са резрви на резервите. Захапваш ли? Рейтинг: 0 2

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

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Втори гол за Кешерю и 4:1 за Лудогорец
Феновете на Лудогорец ликуват след трите гола срещу ЦСКА-Москва
Лудогорец прегази ЦСКА (Москва) с 5:1
Лудогорец излезе напред в резултата след гол на Джоди Лукоки

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