Станислав Генчев: На почивката казах, че можем да вкараме 2-3 гола! Гоним излизане от групата

|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|3:4КР
|Ф91 Дюделанж
|Група A
|ФК Карабак
|0:3КР
|Севиля
|Група B
|ФК Копенхаген
|1:0КР
|Лугано
|Група B
|Динамо (Киев)
|1:0КР
|Малмьо ФФ
|Група C
|Хетафе
|1:0КР
|Трабзонспор
|Група D
|ПСВ Айндховен
|3:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Стандарт Лиеж
|2:0КР
|Витория Гимараеш
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|0:3КР
|Арсенал
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|1:0КР
|Астана
|Група L
|Партизан
|2:2КР
|АЗ Алкмаар
|Група K
|Слован Братислава
|4:2КР
|Бешикташ
|Група K
|Уулвърхамптън
|0:1КР
|Брага
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|0:4КР
|Волфсбергер
|Група J
|Рома
|4:0КР
|Истанбул Башакшехир
|Група I
|Гент
|3:2КР
|Сент Етиен
|Група I
|Волфсбург
|3:1КР
|Олександрия
|Група H
|Еспаньол
|1:1КР
|Ференцварош
|Група H
|Лудогорец
|5:1КР
|ЦСКА Москва
|Група L
|АЗ Алкмаар
|03.1019:55
|Манчестър Юнайтед
|Група K
|Брага
|03.1019:55
|Слован Братислава
|Група K
|Бешикташ
|03.1019:55
|Уулвърхамптън
|Група J
|Волфсбергер
|03.1019:55
|Рома
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|03.1019:55
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Сент Етиен
|03.1019:55
|Волфсбург
|Група I
|Олександрия
|03.1019:55
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|03.1019:55
|Еспаньол
|Група H
|Ференцварош
|03.1019:55
|Лудогорец
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|03.1022:00
|ФК Карабак
|Група A
|Севиля
|03.1022:00
|АПОЕЛ Никозия
|Група B
|Лугано
|03.1022:00
|Динамо (Киев)
|Група B
|Малмьо ФФ
|03.1022:00
|ФК Копенхаген
|Група C
|Трабзонспор
|03.1022:00
|Базел
|Група D
|Розенборг
|03.1022:00
|ПСВ Айндховен
|Група D
|Спортинг Лисабон
|03.1022:00
|ЛАСК Линц
|Група F
|Арсенал
|03.1022:00
|Стандарт Лиеж
|Група F
|Витория Гимараеш
|03.1022:00
|Айнтрахт Франкфурт
|Група A
|ФК Карабак
|24.1019:55
|АПОЕЛ Никозия
|Група L
|Партизан
|24.1019:55
|Манчестър Юнайтед
|Група L
|АЗ Алкмаар
|24.1019:55
|Астана
|Група K
|Слован Братислава
|24.1019:55
|Уулвърхамптън
|Група J
|Рома
|24.1019:55
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|24.1019:55
|Волфсбергер
|Група I
|Сент Етиен
|24.1019:55
|Олександрия
|Група H
|ЦСКА Москва
|24.1019:55
|Ференцварош
|Група A
|Севиля
|24.1022:00
|Ф91 Дюделанж
|Група B
|Динамо (Киев)
|24.1022:00
|ФК Копенхаген
|Група C
|Трабзонспор
|24.1022:00
|Краснодар
|Група D
|ПСВ Айндховен
|24.1022:00
|ЛАСК Линц
|Група D
|Спортинг Лисабон
|24.1022:00
|Розенборг
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|24.1022:00
|Стандарт Лиеж
|Група F
|Арсенал
|24.1022:00
|Витория Гимараеш
|Група F
|Витория Гимараеш
|06.1117:50
|Арсенал
|Група L
|Астана
|07.1117:50
|АЗ Алкмаар
|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|07.1119:55
|ФК Карабак
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|07.1119:55
|Севиля
|Група B
|ФК Копенхаген
|07.1119:55
|Динамо (Киев)
|Група C
|Краснодар
|07.1119:55
|Трабзонспор
|Група D
|Розенборг
|07.1119:55
|Спортинг Лисабон
|Група D
|ЛАСК Линц
|07.1119:55
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Стандарт Лиеж
|07.1119:55
|Айнтрахт Франкфурт
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|07.1122:00
|Партизан
|Група K
|Уулвърхамптън
|07.1122:00
|Слован Братислава
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|07.1122:00
|Рома
|Група J
|Волфсбергер
|07.1122:00
|Истанбул Башакшехир
|Група I
|Олександрия
|07.1122:00
|Сент Етиен
|Група H
|Ференцварош
|07.1122:00
|ЦСКА Москва
|Група F
|Витория Гимараеш
|27.1117:50
|Стандарт Лиеж
|Група L
|Астана
|28.1117:50
|Манчестър Юнайтед
|Група C
|Трабзонспор
|28.1117:50
|Хетафе
|Група L
|АЗ Алкмаар
|28.1119:55
|Партизан
|Група K
|Брага
|28.1119:55
|Уулвърхамптън
|Група K
|Бешикташ
|28.1119:55
|Слован Братислава
|Група J
|Истанбул Башакшехир
|28.1119:55
|Рома
|Група J
|Волфсбергер
|28.1119:55
|Борусия Мьонхенгладбах
|Група I
|Олександрия
|28.1119:55
|Волфсбург
|Група I
|Сент Етиен
|28.1119:55
|Гент
|Група H
|ЦСКА Москва
|28.1119:55
|Лудогорец
|Група H
|Ференцварош
|28.1119:55
|Еспаньол
|Група A
|Ф91 Дюделанж
|28.1122:00
|АПОЕЛ Никозия
|Група A
|Севиля
|28.1122:00
|ФК Карабак
|Група B
|Малмьо ФФ
|28.1122:00
|Динамо (Киев)
|Група B
|Лугано
|28.1122:00
|ФК Копенхаген
|Група D
|Спортинг Лисабон
|28.1122:00
|ПСВ Айндховен
|Група F
|Арсенал
|28.1122:00
|Айнтрахт Франкфурт
|Група A
|АПОЕЛ Никозия
|12.1219:55
|Севиля
|Група A
|ФК Карабак
|12.1219:55
|Ф91 Дюделанж
|Група B
|ФК Копенхаген
|12.1219:55
|Малмьо ФФ
|Група B
|Динамо (Киев)
|12.1219:55
|Лугано
|Група C
|Базел
|12.1219:55
|Трабзонспор
|Група D
|ПСВ Айндховен
|12.1219:55
|Розенборг
|Група D
|ЛАСК Линц
|12.1219:55
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Стандарт Лиеж
|12.1219:55
|Арсенал
|Група F
|Айнтрахт Франкфурт
|12.1219:55
|Витория Гимараеш
|Група L
|Манчестър Юнайтед
|12.1222:00
|АЗ Алкмаар
|Група K
|Уулвърхамптън
|12.1222:00
|Бешикташ
|Група K
|Слован Братислава
|12.1222:00
|Брага
|Група J
|Борусия Мьонхенгладбах
|12.1222:00
|Истанбул Башакшехир
|Група J
|Рома
|12.1222:00
|Волфсбергер
|Група I
|Гент
|12.1222:00
|Олександрия
|Група I
|Волфсбург
|12.1222:00
|Сент Етиен
|Група H
|Еспаньол
|12.1222:00
|ЦСКА Москва
|Група H
|Лудогорец
|12.1222:00
|Ференцварош
|
Станислав Генчев: На почивката казах, че можем да вкараме 2-3 гола! Гоним излизане от групата20 септември 2019 | 00:08 - Обновена
|Титуляри
|Ренан
|33
|35
|Игор Акинфеев
|Сисиньо
|4
|78
|Игор Дивеев
|Драгош Григоре
|21
|23
|Хьордур Магнусон
|Рафаел Форстър
|90
|62
|Вадим Карпов
|Антон Недялков
|3
|2
|Марио Фернандес
|Анисе Абел
|12
|29
|Яка Бийол
|Стефан Баджи
|25
|25
|Кристиян Бистрович
|Джоди Лукоки
|92
|98
|Иван Обляков
|Марселиньо
|84
|20
|Константин Кучаев
|Вандерсон
|88
|8
|Никола Влашич
|Клаудиу Кешеру
|28
|19
|Такума Нишимура
|Резерви
|Дан Битон
|8
|7
|Илзат Ахметов
|Жоржиньо
|17
|11
|Лукас Сантос
|Яцек Горалски
|44
|9
|Фьодор Чалов
|Клаудиу Кешеруизлиза
|86'
|Дан Битонвлиза
|Сисиньожълт картон
|85'
|Джоди Лукокиизлиза
|84'
|Жоржиньовлиза
|Марселиньоизлиза
|74'
|Яцек Горалскивлиза
|Клаудиу Кешерудузпа
|73'
|72'
|Игор Акинфеевжълт картон
|71'
|Константин Кучаевизлиза
|Лукас Сантосвлиза
|Клаудиу Кешеругол
|68'
|61'
|Вадим Карповжълт картон
|53'
|Такума Нишимураизлиза
|Илзат Ахметоввлиза
|Клаудиу Кешеругол
|52'
|Яка Бийолизлиза
|Фьодор Чаловвлиза
|Джоди Лукокигол
|50'
|Вандерсонгол
|47'
|11'
|Игор Дивеевгол
|Лига Европа
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Лудогорец
|
1
|
1
|
0
|
0
|
5:1 (4)
|
3
|2
|Еспаньол
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1:1 (0)
|
1
|3
|Ференцварош
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1:1 (0)
|
1
|4
|ЦСКА (Москва)
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1:5 (-4)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 3502
(Гост) 5
отговор
Че да не са само Лудогорец вчера като гледах ПСЖ един французин в Реал един испанец в Юве само Бонучи италианец Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Само тролове са останали в кенефа на цар Киро и няма да едно адекватно мнение : Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Аз съм жалко хюмненци Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Мангали играят в цяла Европа. И не само в Европа. ,но и у нас .Важното е да играят и да бият . Рейтинг: 0 3
(Гост)
Катуна на цар Киро по-голям отбор ли е от ЦСКА Москва? Защо руснаците не са се напълнили с всякаква сволоч от цялото земно кълбо, а пуснаха децата днес? По-малко пари и съответно амбиции ли имат? Търсят идентичност и баланс. Как да го разбере това един полуидиот... Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 1
отговор
Циганите пак полетяха в облаците :: Катуна игра с 10 м*нгала срещу младежкия отбор на руснаците, но са супер горди иначе! Жалка работа. Какво минаване на групите бълнува този като 45 минути циганите не можаха да вкарат гол на детския отбор? Рейтинг: 0 13
(Гост)
Лудогорец е най-добрия отбор у нас .Факт!А кой играе като националност в няма значение .Например в националните отбори на Англия,Германия,Испания и други е пълно с негра,турци и цигани .Ти да не си сляп?Или си расист ? Рейтинг: 2 2
(Гост)
Няма значение само за антибългарските боклуци! И пак си пишете някакви ваши си малоумия... Защо изгониха Серкан, който беше национал на България? При 1-3 спокойно можеше да натрупа малко опит! Руснаците могат да пуснат децата и не са се напълнили с 30 гнусни м*нгага, които да са резрви на резервите. Захапваш ли? Рейтинг: 0 2
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук