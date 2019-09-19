Започва шоуто в Лига Европа

19 септември 2019 | 07:55 - Обновена
Започва шоуто в Лига Европа
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След 4 квалификационни кръга с немалко изненади, днес започва същинската фаза на Лига Европа. 48 отбора, разпределени в 12 групи, ще изиграят първите си мачове. България ще бъде представена от Лудогорец, който приема ЦСКА (Москва) от 22:00 часа в Разград. Двама родни национали, които се подвизават в чужбина, също стигнаха до групите на ЛЕ - Симеон Славчев и Карабах ще са домакини на Севиля, а Васил Божиков и Слован (Братислава) ще посрещнат Бешикташ

С най-голям интерес се чака мачът между Айнтрахт (Франкфурт) и Арсенал. През миналия сезон "топчиите" загубиха финала от градския си съперник Челси, а на полуфиналите "сините" елиминираха именно Айнтрахт. Манчестър Юнайтед стартира кампанията си с домакинство на Астана. Третият английски тим Уулвърхамптън пък излиза срещу Брага.


В групата на Лудогорец другият мач е между Еспаньол и Ференцварош. Унгарците отстраниха българския първенец във втория предварителен кръг на Шампионската лига, но сега жребият събра двата тима в Лига Европа.

Сред двубоите, които със сигурност ще предложат много емоции на феновете тази вечер, са ПСВ Айндховен - Спортинг (Лисабон), Рейнджърс - Фейенорд, Рома - Истанбул Башакшехир, Базел - Краснодар, ЧФР Клуж - Лацио и Хетафе - Трабзонспор.
 
Лига Европа - 1-и кръг:

Група "А":

АПОЕЛ Никозия - Дюделанж

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Карабах - Севиля

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Група "В":

Динамо (Киев) - Малмьо

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

ФК Копенхаген - Лугано

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Група "С":

Базел - Краснодар

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Хетафе - Трабзонспор

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Група "D":

ПСВ Айндховен - Спортинг (Лисабон)

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

ЛАСК Линц - Розенборг

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Група "Е":

Рен - Селтик

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

ЧФР Клуж - Лацио

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Група "F":

Айнтрахт (Франкурт) - Арсенал

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Стандард (Лиеж) - Витория (Гимараеш)

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Група "G":

Порто - Йънг Бойс

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Рейнджърс - Фейенорд

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Група "Н":

Лудогорец - ЦСКА (Москва)

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Еспаньол - Ференцварош

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Група "I":

Волфсбург - Олександрия

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Гент - Сент Етиен

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Група "J":

Рома - Истанбул Башакшехир

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Борусия (Мьонхенгладбах) - Волфсбергер

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Група "K": 

Уулвърхамптън  - Брага

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Слован (Братислава) - Бешикташ

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Група "L":

Манчестър Юнайтед - Астана

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Партизан - АЗ Алкмаар

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК
Лига Европа
1 кръг, четвъртък 19 септември
Лудогорец
22:00предстои
ЦСКА Москва
Bet365
2.75 3 2.8
1 x 2
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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