Започва шоуто в Лига Европа

След 4 квалификационни кръга с немалко изненади, днес започва същинската фаза на Лига Европа. 48 отбора, разпределени в 12 групи, ще изиграят първите си мачове. България ще бъде представена от Лудогорец
, който приема ЦСКА (Москва)
от 22:00 часа в Разград. Двама родни национали, които се подвизават в чужбина, също стигнаха до групите на ЛЕ - Симеон Славчев и Карабах ще са домакини на Севиля
, а Васил Божиков и Слован (Братислава) ще посрещнат Бешикташ
.
С най-голям интерес се чака мачът между Айнтрахт (Франкфурт)
и Арсенал
. През миналия сезон "топчиите" загубиха финала от градския си съперник Челси
, а на полуфиналите "сините" елиминираха именно Айнтрахт. Манчестър Юнайтед
стартира кампанията си с домакинство на Астана. Третият английски тим Уулвърхамптън
пък излиза срещу Брага
.
В групата на Лудогорец другият мач е между Еспаньол
и Ференцварош. Унгарците отстраниха българския първенец във втория предварителен кръг на Шампионската лига, но сега жребият събра двата тима в Лига Европа.
Сред двубоите, които със сигурност ще предложат много емоции на феновете тази вечер, са ПСВ Айндховен
- Спортинг (Лисабон)
, Рейнджърс - Фейенорд
, Рома
- Истанбул Башакшехир
, Базел
- Краснодар
, ЧФР Клуж
- Лацио
и Хетафе
- Трабзонспор
. Лига Европа - 1-и кръг:Група "А":АПОЕЛ Никозия - ДюделанжМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУККарабах - СевиляМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКГрупа "В":Динамо (Киев) - МалмьоМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКФК Копенхаген - ЛуганоМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКГрупа "С":Базел - КраснодарМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКХетафе - ТрабзонспорМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКГрупа "D":ПСВ Айндховен - Спортинг (Лисабон)МИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКЛАСК Линц - РозенборгМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКГрупа "Е":Рен - СелтикМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКЧФР Клуж - ЛациоМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКГрупа "F":Айнтрахт (Франкурт) - АрсеналМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКСтандард (Лиеж) - Витория (Гимараеш)МИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКГрупа "G":Порто - Йънг БойсМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКРейнджърс - ФейенордМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКГрупа "Н":Лудогорец - ЦСКА (Москва)МИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКЕспаньол - ФеренцварошМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКГрупа "I":Волфсбург - ОлександрияМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКГент - Сент ЕтиенМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКГрупа "J":Рома - Истанбул БашакшехирМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКБорусия (Мьонхенгладбах) - ВолфсбергерМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКГрупа "K": Уулвърхамптън - БрагаМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКСлован (Братислава) - БешикташМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКГрупа "L":Манчестър Юнайтед - АстанаМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУКПартизан - АЗ АлкмаарМИНУТА ПО МИНУТАГЛЕДАЙТЕ ТУК
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