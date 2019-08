Ференцварош влезе в групите на ЛЕ

Унгарският Ференцварош, който елиминира Лудогорец в първия предварителен кръг на Шампионската лига, влезе в групите на втория по сила турнир Лига Европа.

Тази вечер унгарският тим със солидно украинско присъствие в него, победи литовския Судува с 4:2 у дома и след 0:0 в първия мач продължава напред. Гостите започнаха фантастично, като откриха още в 11-ата минута чрез Вербикас, но допуснаха обрат още преди почивката чрез Варга (36-дузпа) и Боли (45).

66' | 3-2 | Tokmac also finds the net! We take the lead again! #fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/WuPrPwVfUW