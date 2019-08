"Вълците" показаха голова мощ в Торино и спечелиха дербито от плейофите в Лига Европа

Торино и Уулвърхамптън оправдаха очакванията, че техният сблъсък от плейофите за влизане в групите на Лига Европа ще бъде един от най-интересните в тази фаза на надпреварата. Двата тима изиграха много интересен двубой на “Олимпико Гранде Торино“, в който си вкараха пет гола. В крайна сметка Уулвърхамптън спечели с 3:2 като гост и направи голяма крачка към крайния успех. “Вълците“ взеха преднина за първи път непосредствено преди почивката след автогол на Глеисон. Диого Жота удвои в 59-ата минута, но Лоренцо Де Силвестри (61‘) бързо върна едно попадение. Раул Хименес (72‘) възстанови преднината от два гола на англичаните. Минута пред края Андреа Белоти реализира дузпа, с която съхрани шансовете на “ биковете“.

Нуно Еспирито Санто бе заложил на силен стартов състав, в който бе направил четири промени в сравнение с двубоя с Манчестър Юнайтед през уикенда. Хесус Вайехо, Ромен Саис, Адама Траоре и Рубен Винагре замениха съответно Райън Бенет, Рубен Невеш, Мат Дохърти и Джони Кастро.

Валтер Мадзари излезе с офанзивна формация със Симоне Дзадза, Андре Белоти и Алекс Беренгер. Яго Фалке пропусна и този двубой заради контузия.

Първата чиста възможност създадоха гостите. В 13-ата минута Адама Траоре използва техниката и скоростта си и направи много добър пробив отдясно, след което намери добре Жота в наказателното поле. Нападателят стреля по земя, но Сиригу успя да избие с крак.

Торино отговори в 20-ата минута, когато отбраната на Уулвс не се справи добре с едно центриране от фаул. Последва ново високо подаване отляво, което Н‘Кулу засече с глава, нанасяйки силен удар. Топката обаче срещна напречната греда и след това излезе в аут. Английският тим продължи да се чувства по-комфортно през този период. В 24-ата минута малко не остана на Дендокер да открие резултата, след като засече с глава центриране на Моутиньо от свободен удар. Тук топката премина встрани от целта.

В последния ¼ час на първото полувреме Торино взе инициативата и започна да атакува по-опасно. В 39-ата минута Беренгер центрира добре към далечната греда, където Белоти засече с глава от малък ъгъл, но Патрисио спаси. Точно тогава гостите нанесоха своя удар. Моутиньо центрира от поредния свободен удар, а Саис засече с глава, давайки аванс на Уулвс в 43-тата минута. Оказа се обаче, че последен с топката е играл Глеисон Бремер, така че попадението бе записано като автогол.

Adama Traoré made more interceptions (5) than any other player on the pitch from Wolves 3-2 win vs. Torino despite playing 63 minutes.



*AND* he provided an assist. pic.twitter.com/allL9h6j2i