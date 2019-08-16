Всички резултати от срещите в Лига Европа

16 август 2019 | 00:17 - Обновена
Всички резултати от срещите в Лига Европа
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Тази нощ станаха ясни всички участници в плейофите за влизане в Лига Европа. Футболната вечер премина без големи изненади. Само един български отбор остана в битката на европейска сцена - Лудогорец, след като ЦСКА-София и Локомотив (Пловдив) отстъпиха съответно пред Зоря (Луганск) и Страсбург. Вижте всички резултати от тази нощ.

ХИК - Рига 2:2 (3:3 общ резултат, Рига продължава напред)
Динамо (Тбилиси) - Фейенорд 1:1 (1:5)
Спартак (Москва) - ФК Тюн 2:1 (5:3)
АИК - Шериф 1:1 (3:2)
Аполон Лимасол - Аустрия (Виена) 3:1 (5:2)
БАТЕ (Борисов) - ФК Сараево 0:0 (2:1)
Бней Йехуда - Нефтчи 2:1 (4:3)
Млада (Болеслав) - ФКСБ (Румъния) 0:1 (0:1)
Шахтьор (Солигорск) - Торино 1:1 (1:6)
Судува - Макаби (Тел Авив) 2:1 (4:2)
Малатияспор - Партизан 1:0 (2:3)
Зоря - ЦСКА-София 1:0 (2:1)
Жрински Мостар - Малмьо 1:0 (1:3)
Апоел Беер Шева - Нордкьопинг 3:1 (4:2)
ТНС - Лудогорец 0:4 (0:9)
Трабзонспор - Спарта (Прага) 2:1 (4:3)
АЕК (Атина) - Университатя (Крайова) 1:1 (3:1)
Валета - Астана 0:4 (1:9)
Виктория (Пилзен) - Роял Антверп 2:1 (2:2 след продължения)
Арис Солун - Молде 3:1 (3:4 след продължения)
АЗ Алкмаар - Мариупол 4:0 (4:0)
Айнтрахт (Франкфурт) - ФК Вадуц 1:0 (6:0)
Гент - АЕК (Ларнака) 3:0 (4:1)
ПСВ Айндховен - Хаугесун 0:0 (1:0)
Страсбург - Локомотив (Пловдив) 1:0 (2:0)
Абърдийн - Риека 0:2 (0:4)
Брага - Брьондби 3:1 (7:3)
Рейнджърс - Мидтиланд 3:1 (7:3)
Уулвърхамптън - Пюник 4:0 (8:0)
Еспаньол - Люцерн 3:0 (6:0)
*Подчертаните отбори се класират

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лиско
(Гост) 2
отговор
15 август 2019 | 23:48

следя Литекс Етрополе сбирщайн, прекрасно се представят Рейтинг: 0 2

Lissa
(Гост) 1
отговор
15 август 2019 | 21:39

П︆︆ос︆︆ет︆︆ет︆︆е н︆︆а︆︆й-д︆︆о︆︆б︆︆ри︆︆я с︆︆е︆︆к︆︆с са︆︆й︆︆т за за︆︆п︆︆о︆︆з︆︆на︆︆нс︆︆тв︆︆а >︆︆>︆︆> w︆︆w︆︆w.︆︆B︆︆r︆︆e︆︆d︆︆h︆︆o︆︆t.︆︆C︆︆o︆︆m Рейтинг: 0 4

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