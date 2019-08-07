Пожар изправи на нокти Страсбург преди Локо (Пловдив)

07 август 2019 | 08:32 - Обновена
Пожар изправи на нокти Страсбург преди Локо (Пловдив)
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Пожар, избухнал в сградата, в която живее треньорът на Страсбург Тиери Лори, изправи елзасците на нокти преди гостуването на Локомотив (Пловдив) в Лига Европа. Наставникът е пострадал и дори е прекарал нощта на понеделник срещу вторник в болница, но е бил изписан по-късно на същия ден. 

Пламъците са унищожили покрива на сградата, а в потушаването на бедствието са се включили повече от 40 пожарникари, като двама от тях също са с травми.

Лори е ударил рамото си, докато е бързал да излезе от горящата сграда и е слизал по стълбите. Вчерашните занимания на Страсбург са били водени от асистентът на Лори - Себастиен Рои. Медиите във Франция съобщават, че въпреки травмата и стресовата ситуация, Лори ще пътува за България.
Лига Европа
3 кръг, четвъртък 8 август
Локомотив (Пловдив)
20:30предстои
Страсбург
Bet365
6 3.8 1.5
1 x 2
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Добави коментар ›› Коментари (10)

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Левски
(Гост) 10
отговор
07 август 2019 | 10:41

Успех за Локо... Рейтинг: 0 0

Иван
(Гост) 9
отговор
07 август 2019 | 10:30

Направена му е черна копанарска магия от фенове на локо от малцинствата! Рейтинг: 0 0

Южен славянин
(Гост) 8
отговор
07 август 2019 | 10:06

Крушата е пуснал градобойна ракета на покрива на Лори. Рейтинг: 0 0

Локомотивец
(Гост) 7
отговор
07 август 2019 | 09:43

Дано инкасираме по - малко и поне да отбележим гол за разлика от един резил , досети се кой е отбора , Милан , Бока ,Юбилей ,Дюнер , трактористи , сервитьори, Седморен чеп от някакви галфони ! Рейтинг: 0 1

Марин
(Гост) 6
отговор
07 август 2019 | 09:08

Казанчето на тоалетната на един от нападателите на Страсбург не работи . Просто ще играят доста стресирани. Рейтинг: 2 1

31
(Гост) 5
отговор
07 август 2019 | 09:05

Дано няма други жертви и ранени! Рейтинг: 1 0

космин гъзоци
(Гост) 4
отговор
07 август 2019 | 09:04

това е добре планиран атентат от жители на столипиново преобразени като зидаро мазачи и кофражисти.Може да означава само едно Локо отстранява клетите петли от Страсбург Рейтинг: 4 1

Локо Пд
(Гост) 3
отговор
07 август 2019 | 08:56

Това е непогрешим знак на съдбата. Тези изгоряха в ада на Лаута. Рейтинг: 4 2

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Слочаенос
(Гост) 1
отговор
07 август 2019 | 08:47

Фенове на Локо, строители, са запалили сградата Рейтинг: 1 1

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