|АЕК Ларнака
|08.0818:30
|Гент
|Пюник
|08.0819:00
|Уулвърхамптън
|Спарта Прага
|08.0819:00
|Трабзонспор
|Университатя Крайова
|08.0819:15
|АЕК
|Шериф
|08.0820:00
|АИК Стокхолм
|Хаугесун
|08.0820:00
|ПСВ Айндховен
|Иличивец
|08.0820:00
|АЗ Алкмаар
|Мьолде
|08.0820:00
|Арис (Солун)
|Тюн
|08.0820:00
|Спартак Москва
|Малмьо ФФ
|08.0820:00
|Зрински Мостар
|Нефтчи
|08.0820:00
|Бней Йехуда
|Макаби Тел-Авив
|08.0820:30
|Судува
|Антверп
|08.0820:30
|Виктория Пилзен
|ЦСКА-София
|08.0820:30
|Заря Луганск
|Фейенорд
|08.0820:30
|Динамо Тбилиси
|Сараево
|08.0820:45
|БАТЕ Борисов
|Ф91 Дюделанж
|08.0821:00
|Нъме Калю
|Аустрия Виена
|08.0821:30
|Аполон
|ФКСБ
|08.0821:30
|Млада Болеслав
|Торино
|08.0822:00
|Шахтьор Солигорск
|Легия Варшава
|08.0822:00
|Атромитос
|Партизан
|08.0822:00
|Йени Малтияспор
|Нъме Калю
|13.0819:00
|Ф91 Дюделанж
|Атромитос
|14.0819:00
|Легия Варшава
|Спартак Москва
|15.0819:45
|Тюн
|Судува
|15.0820:00
|Макаби Тел-Авив
|АИК Стокхолм
|15.0820:00
|Шериф
|БАТЕ Борисов
|15.0820:00
|Сараево
|Шахтьор Солигорск
|15.0820:00
|Торино
|Аполон
|15.0820:00
|Аустрия Виена
|Заря Луганск
|15.0820:00
|ЦСКА-София
|Бней Йехуда
|15.0820:00
|Нефтчи
|Динамо Тбилиси
|15.0820:00
|Фейенорд
|Млада Болеслав
|15.0820:00
|ФКСБ
|Йени Малтияспор
|15.0820:00
|Партизан
|Трабзонспор
|15.0820:30
|Спарта Прага
|ПСВ Айндховен
|15.0821:00
|Хаугесун
|Виктория Пилзен
|15.0821:00
|Антверп
|Зрински Мостар
|15.0821:00
|Малмьо ФФ
|АЕК
|15.0821:00
|Университатя Крайова
|АЗ Алкмаар
|15.0821:30
|Иличивец
|Арис (Солун)
|15.0821:30
|Мьолде
|Гент
|15.0821:30
|АЕК Ларнака
|Уулвърхамптън
|15.0821:45
|Пюник
|
Пожар изправи на нокти Страсбург преди Локо (Пловдив)07 август 2019 | 08:32 - Обновена
Strasbourg manager Thierry Laurey was taken to hospital last night after a fire in his home injured him - he has since been discharged. (AFP)— Get French Football News (@GFFN) August 6, 2019
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 12766
(Гост) 10
отговор
Успех за Локо... Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
Направена му е черна копанарска магия от фенове на локо от малцинствата! Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
Крушата е пуснал градобойна ракета на покрива на Лори. Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
Дано инкасираме по - малко и поне да отбележим гол за разлика от един резил , досети се кой е отбора , Милан , Бока ,Юбилей ,Дюнер , трактористи , сервитьори, Седморен чеп от някакви галфони ! Рейтинг: 0 1
(Гост) 6
отговор
Казанчето на тоалетната на един от нападателите на Страсбург не работи . Просто ще играят доста стресирани. Рейтинг: 2 1
(Гост) 5
отговор
Дано няма други жертви и ранени! Рейтинг: 1 0
(Гост) 4
отговор
това е добре планиран атентат от жители на столипиново преобразени като зидаро мазачи и кофражисти.Може да означава само едно Локо отстранява клетите петли от Страсбург Рейтинг: 4 1
(Гост) 3
отговор
Това е непогрешим знак на съдбата. Тези изгоряха в ада на Лаута. Рейтинг: 4 2
(Гост) 1
отговор
Фенове на Локо, строители, са запалили сградата Рейтинг: 1 1