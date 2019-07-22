Жребият за шампионския поток в Лига Европа

22 юли 2019 | 14:14 - Обновена
Жребият за шампионския поток в Лига Европа
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В Нион бе изтеглен жребия за шампионския поток в третия квалификационен кръг на Лига Европа. В него се срещат загубилите във втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу победителите във втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Пълният жребий (в по-тъмен цвят са двойките, от които ще участва загубилият):
Сутиеска (Черна гора)/АПОЕЛ Никозия (Кипър) - Торншавн (Фарьорски острови)/Линфийлд (Северна Ирландия)
Клуж (Румъния)/Макаби Тел Авив (Израел) - Тре Пене (Сан Марино)/Судува (Литва)
Арарат (Армения)/Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Сабуртало (Грузия)/Динамо Загреб (Хърватия)
Пиаст (Полша)/Рига (Латвия) - Цървена звезда (Сърбия)/ХИК Хелзинки (Финландия)
Валур (Исландия)/Лудогорец (БЪЛГАРИЯ) - Дъ Ню Сейнтс (Уелс)/ ФК Копенхаген (Дания)
Сараево (Босна и Херцеговина) - БАТЕ Борисов (Беларус)/Розенборг (Норвегия)
Скендия (Македония)/Дюделанж (Люксембург) - Селтик (Шотландия)/Номе Калю (Естония)
Санта Колома (Андора)/Астана (Казахстан) - Ференцварош (Унгария)/Валета (Малта)
Партизани (Албания)/Шериф Тираспор (Молдова) - Марибор (Словения)/АИК (Швеция)
Слован Братислава (Словакия)/Фероникели (Косово) - Дъндолк (Ирландия)/Карабах (Азербайджан)


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Добави коментар ›› Коментари (2)

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DB
(Гост) 2
отговор
22 юли 2019 | 15:14

Тоя мач сме го гледали. Не завършва добре... Рейтинг: 0 0

.....
(Гост) 1
отговор
22 юли 2019 | 14:56

Защо Сараево прескача този кръг??? Рейтинг: 0 0

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