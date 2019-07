Жребият за шампионския поток в Лига Европа

Пълният жребий (в по-тъмен цвят са двойките, от които ще участва загубилият):

Сутиеска (Черна гора)/АПОЕЛ Никозия (Кипър) - Торншавн (Фарьорски острови)/Линфийлд (Северна Ирландия)

Клуж (Румъния)/Макаби Тел Авив (Израел) - Тре Пене (Сан Марино)/Судува (Литва)

Арарат (Армения)/Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Сабуртало (Грузия)/Динамо Загреб (Хърватия)

Пиаст (Полша)/Рига (Латвия) - Цървена звезда (Сърбия)/ХИК Хелзинки (Финландия)

Валур (Исландия)/Лудогорец (БЪЛГАРИЯ) - Дъ Ню Сейнтс (Уелс)/ ФК Копенхаген (Дания)

Сараево (Босна и Херцеговина) - БАТЕ Борисов (Беларус)/Розенборг (Норвегия)

Скендия (Македония)/Дюделанж (Люксембург) - Селтик (Шотландия)/Номе Калю (Естония)

Санта Колома (Андора)/Астана (Казахстан) - Ференцварош (Унгария)/Валета (Малта)

Партизани (Албания)/Шериф Тираспор (Молдова) - Марибор (Словения)/АИК (Швеция)

Слован Братислава (Словакия)/Фероникели (Косово) - Дъндолк (Ирландия)/Карабах (Азербайджан)

@EuropaLeague draw 3rd round



Winners from Linfield and HB Tórshavn in 2nd round will face losers from FK Sutjeska (Montenegro) / Apoel (Cyprus) in the 3rd round.