Официално: Милан аут от Европа

Италианският гранд вече беше наказан заради нарушаване на Финансовия феърплей заради лоши финансови резултати през последните години. "Росонерите" обаче обжалваха пред Спортния арбитражен съд и съответно изпълнението на санкцията беше спряно. Казусът обаче няма да бъде гледан преди 14 август, когато вече ще са стартирали квалификациите в Лига Европа. Това означава, че италианският тим ще може да се включи в битката.



Все пак сега от клуба прецениха, че е добре да се съгласят сега да изтърпят наказанието си, за да имат възможност да се стабилизират финансово, за да не се стигне до ново непокриване на условията на Финансовия феърплей след време.

AC Milan are out of Europe



Torino should now take their place in the Europa League pic.twitter.com/frMPY5WJLw