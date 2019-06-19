Рома и Айнтрахт започват от втория кръг на Лига Европа (пълният жребий)

Един български отбор ще започне участието си от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Локомотив (Пловдив)
ще се изправи срещу Радник (Босна и Херцеговина) или Спартак Търнава (Словакия). Три други български отбори започват участието си от първия кръг.
Във втория квалификационен кръг се включват някои сериозни европейски отбори като Рома
и Айнтрахт. Италианците ще се изправят срещу Дебрецен (Унгария) и Кукеши (Албания), а германците срещу Раднички Ниш (Сърбия) или Флора Талин (Естония). Жребий за втория квалификационен кръг на Лига Европа:
Норшьопинг (Швеция)/Сейнт Патрик'с (Република Ирландия) - Динамо Минск (Беларус)/Лиепая (Латвия)
Бари Таун (Уелс) или Клифтънвил (Северна Ирландия)/Хаугесунд (Норвегия) - Щурм Грац (Австрия)
Лехия Гданск (Полша) - Интер
Турку (Финландия)/Брьондби (Дания)
Домжале (Словения)/Балзан (Малта) - Малмьо (Швеция)/Балимена (Северна Ирландия) или Рунавик (Фарьорски острови) ЦСКА-София
(България)/Титоград (Черна гора) - НК Осиек
(Хърватия)
Лачи (Албания)/Апоел Беер-Шева (Израел) - Широки брег (Босна и Херцеговина)/Кайрат (Казахстан) АЕК
Ларнака (Кипър)/Петрокуб-Хънчещи (Молдова) - Левски
(България)/Ружомберок (Словакия)
Зета (Черна гора)/Фехервар (Унгария) - Брейдаблик (Исландия)/Вадуц (Лихтенщайн)
Молде (Норвегия)/Рейкявик (Исландия) - Чукарички
(Сърбия)/Банантс (Армения)
Рома (Италия) - Дебрецен (Унгария)/Кукеши (Албания) Арсенал
Тула (Русия) - Нефтчи (Азербайджан)/Сперанта Молдова)
Сант Жулия (Андора) или Европа (Гибралтар)/Легия Варшава (Полша) - Витебск (Беларус)/КуПС Куопио (Финландия)
Габала (Азербайджан) - Динамо Тбилиси (Грузия) или Ла Фиорита (Сан Марино)/Енгордани (Андора)
Абърдийн (Шотландия)/РоПС Рованиеми (Финландия) - Фола Еш (Люксембург)/Чихура (Грузия) Люцерн
(Швейцария) - Ритериай (Литва) или Клаксвик (Фарьорски острови)/Тре Фиори (Сан Марино) Еспаньол
(Испания) - Стярнан (Исландия)/Левадия Талин (Естония) Утрехт
(Холандия) - Академия Пандев (Северна Македония)/Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) Малатияспор
(Турция) - Олимпия Любляна (Словения)/Рига (Латвия) Антверп
(Белгия) - Виторул (Румъния)
Прищина (Косово) или Сейнт Джоузеф'с (Гибралтар)/Рейнджърс (Шотландия) - Корк Сити (Реп. Ирландия)/Прогрес (Люксембург) или Кардиф МУФК (Уелс) Краковия
Краков (Полша)/Дунайска стреда (Словакия) - Атромитос
(Гърция)
Пюник (Армения)/Шкупи (Македония) - Яблонец (Чехия)
Раднички Ниш (Сърбия)/Флора Талин (Естония) - Айнтрахт Франкфурт (Германия)
Будучност (Черна гора)/Нарва Транс (Естония) - Зоря Луганск (Украйна)
Вентспилс (Латвия)/Теута (Албания) - Гзира Юнайтед (Малта)/Хайдук Сплит (Хърватия) Страсбург
(Франция) - Макаби Хайфа (Израел)/Мура (Словения)
Уувърхемптън (Англия) - Крусейдърс (Северна Ирландия)/Б36 Торсхавн (Фарьорски острови)
Млада Болеслав (Чехия) - Ордабаси (Казахстан)/Торпедо Кутаиси (Грузия) Арис
Солун (Гърция) - АЕЛ Лимасол (Кипър)
Бран (Норвегия)/Шамрок Роувърс (Република Ирландия) - Кауно Жалгирис (Литва)/Аполон Лимасол (Кипър)
Жюнес Еш (Люксембург)/Тобол (Казахстан) - Витория (Португалия) АЗ Алкмаар
(Холандия) - Хекен (Швеция)
Хонвед (Унгария)/Жалгирис Вилнюс (Литва) - Сабаил (Азербайджан)/Университатя Крайова 1948 (Румъния)
Алашкерт (Армения)/Македония Скопие (Северна Македония) - ФКСБ
(Румъния)/Милсами Орхей (Молдова)
Шахтьор Солигорск (Беларус)/Хибърниънс (Малта) - Есберг (Дания)
Локомотив Пловдив (България) - Радник (Босна и Херцеговина)/Спартак Търнава (Словакия)
Кона'с Куей (Уелс)/Килмарнък (Шотландия) - Партизан
(Сърбия)
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