Рома и Айнтрахт започват от втория кръг на Лига Европа (пълният жребий)

19 юни 2019 | 16:09 - Обновена
Рома и Айнтрахт започват от втория кръг на Лига Европа (пълният жребий)
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Един български отбор ще започне участието си от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Локомотив (Пловдив) ще се изправи срещу Радник (Босна и Херцеговина) или Спартак Търнава (Словакия). Три други български отбори започват участието си от първия кръг.

Във втория квалификационен кръг се включват някои сериозни европейски отбори като Рома и Айнтрахт. Италианците ще се изправят срещу Дебрецен (Унгария) и Кукеши (Албания), а германците срещу Раднички Ниш (Сърбия) или Флора Талин (Естония).

Жребий за втория квалификационен кръг на Лига Европа:

Норшьопинг (Швеция)/Сейнт Патрик'с (Република Ирландия) - Динамо Минск (Беларус)/Лиепая (Латвия)
Бари Таун (Уелс) или Клифтънвил (Северна Ирландия)/Хаугесунд (Норвегия) - Щурм Грац (Австрия)
Лехия Гданск (Полша) - Интер Турку (Финландия)/Брьондби (Дания)
Домжале (Словения)/Балзан (Малта) - Малмьо (Швеция)/Балимена (Северна Ирландия) или Рунавик (Фарьорски острови)
ЦСКА-София (България)/Титоград (Черна гора) - НК Осиек (Хърватия)
Лачи (Албания)/Апоел Беер-Шева (Израел) - Широки брег (Босна и Херцеговина)/Кайрат (Казахстан)
АЕК Ларнака (Кипър)/Петрокуб-Хънчещи (Молдова) - Левски (България)/Ружомберок (Словакия)
Зета (Черна гора)/Фехервар (Унгария) - Брейдаблик (Исландия)/Вадуц (Лихтенщайн)
Молде (Норвегия)/Рейкявик (Исландия) - Чукарички (Сърбия)/Банантс (Армения)
Рома (Италия) - Дебрецен (Унгария)/Кукеши (Албания)
Арсенал Тула (Русия) - Нефтчи (Азербайджан)/Сперанта Молдова)
Сант Жулия (Андора) или Европа (Гибралтар)/Легия Варшава (Полша) - Витебск (Беларус)/КуПС Куопио (Финландия)
Габала (Азербайджан) - Динамо Тбилиси (Грузия) или Ла Фиорита (Сан Марино)/Енгордани (Андора)
Абърдийн (Шотландия)/РоПС Рованиеми (Финландия) - Фола Еш (Люксембург)/Чихура (Грузия)
Люцерн (Швейцария) - Ритериай (Литва) или Клаксвик (Фарьорски острови)/Тре Фиори (Сан Марино)
Еспаньол (Испания) - Стярнан (Исландия)/Левадия Талин (Естония)
Утрехт (Холандия) - Академия Пандев (Северна Македония)/Зрински Мостар (Босна и Херцеговина)
Малатияспор (Турция) - Олимпия Любляна (Словения)/Рига (Латвия)
Антверп (Белгия) - Виторул (Румъния)
Прищина (Косово) или Сейнт Джоузеф'с (Гибралтар)/Рейнджърс (Шотландия) - Корк Сити (Реп. Ирландия)/Прогрес (Люксембург) или Кардиф МУФК (Уелс)
Краковия Краков (Полша)/Дунайска стреда (Словакия) - Атромитос (Гърция)
Пюник (Армения)/Шкупи (Македония) - Яблонец (Чехия)
Раднички Ниш (Сърбия)/Флора Талин (Естония) - Айнтрахт Франкфурт (Германия)
Будучност (Черна гора)/Нарва Транс (Естония) - Зоря Луганск (Украйна)
Вентспилс (Латвия)/Теута (Албания) - Гзира Юнайтед (Малта)/Хайдук Сплит (Хърватия)
Страсбург (Франция) - Макаби Хайфа (Израел)/Мура (Словения)
Уувърхемптън (Англия) - Крусейдърс (Северна Ирландия)/Б36 Торсхавн (Фарьорски острови)
Млада Болеслав (Чехия) - Ордабаси (Казахстан)/Торпедо Кутаиси (Грузия)
Арис Солун (Гърция) - АЕЛ Лимасол (Кипър)
Бран (Норвегия)/Шамрок Роувърс (Република Ирландия) - Кауно Жалгирис (Литва)/Аполон Лимасол (Кипър)
Жюнес Еш (Люксембург)/Тобол (Казахстан) - Витория (Португалия)
АЗ Алкмаар (Холандия) - Хекен (Швеция)
Хонвед (Унгария)/Жалгирис Вилнюс (Литва) - Сабаил (Азербайджан)/Университатя Крайова 1948 (Румъния)
Алашкерт (Армения)/Македония Скопие (Северна Македония) - ФКСБ (Румъния)/Милсами Орхей (Молдова)
Шахтьор Солигорск (Беларус)/Хибърниънс (Малта) - Есберг (Дания)
Локомотив Пловдив (България) - Радник (Босна и Херцеговина)/Спартак Търнава (Словакия)
Кона'с Куей (Уелс)/Килмарнък (Шотландия) - Партизан (Сърбия)


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