Ето пълния жребий за първия предварителен кръг на Лига Европа

Пълен жребий за първия квалификационен кръг на Лига Европа:
Малмьо (Швеция) - Балимена (Северна Ирландия)/Рунавик (Фарьорски о-ви)
Ордабаси (Казахстан) - Торпедо Кутаиси (Грузия)
Макаби Хайфа (Израел) - Мура (Словения)
Крусейдърс (Северна Ирландия) - Б36 Торсхавн (Фарьорски острови)
Левски (България) - Ружомберок (Словакия)
Олимпия Любляна (Словения) - Рига (Латвия)
Динамо Тбилиси (Грузия) - Ла Фиорита (Сан Марино)/Енгордани (Андора)
Кона'с Куей (Уелс) - Килмарнък (Шотландия)
Сант Жулия (Андора)/Европа (Гибралтар) - Легия Варшава (Полша)
Дебрецен (Унгария) - Кукеши (Албания)
Интер Турку (Финландия) - Брьондби (Дания)
Академия Пандев (Сев. Македония) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина)
Хонвед (Унгария) - Жалгирис Вилнюс (Литва)
Широки брег (Босна и Херцеговина) - Кайрат (Казахстан)
Витебск (Беларус) - КуПС Куопио (Финландия)
ЦСКА-София (България) - Титоград (Черна гора)
Чукарички (Сърбия) - Банантс (Армения)
Молде (Норвегия) - Рейкявик (Исландия)
Нефтчи (Азербайджан) - Сперанта Молдова)
Алашкерт (Армения) - Македония Скопие (Северна Македония)
Краковия Краков (Полша) - Дунайска стреда (Словакия)
Брейдаблик (Исландия) - Вадуц (Лихтенщайн)
Гзира Юнайтед (Малта) - Хайдук Сплит (Хърватия)
Жюнес Еш (Люксембург) - Тобол (Казахстан)
Прищина (Косово)/Сейнт Джоузеф'с (Гибралтар) - Рейнджърс (Шотландия)
Зета (Черна гора) - Фехервар (Унгария)
Радник (Босна и Херцеговина) - Спартак Търнава (Словакия)
Кауно Жалгирис (Литва) - Аполон Лимасол (Кипър)
Бран (Норвегия) - Шамрок Роувърс (Република Ирландия)
Раднички Ниш (Сърбия) - Флора Талин (Естония)
ФКСБ (Румъния) - Милсами Орхей (Молдова)
Корк Сити (Реп. Ирландия) - Прогрес (Люксембург)/Кардиф МУФК (Уелс)
Шахтьор Солигорск (Беларус) - Хибърниънс (Малта)
Фола Еш (Люксембург) - Чихура (Грузия)
Вентспилс (Латвия) - Теута (Албания)
Стярнан (Исландия) - Левадия Талин (Естония)
Домжале (Словения) - Балзан (Малта)
Бари Таун (Уелс)/Клифтънвил (Сев. Ирландия) - Хаугезунд (Норвегия)
Лачи (Албания) - Апоел Беер-Шева (Израел)
Ритериай (Литва) - Клаксвик (Фарьорски о-ви)/Тре Фиори (Сан Марино)
Будучност (Черна гора) - Нарва Транс (Естония)
Динамо Минск (Беларус) - Лиепая (Латвия)
Сабаил (Азербайджан) - Университатя Крайова 1948 (Румъния)
Норшьопинг (Швеция) - Сейнт Патрик'с (Република Ирландия)
Пюник (Армения) - Шкупи (Македония)
Абърдийн (Шотландия) - РоПС Рованиеми (Финландия)
АЕК Ларнака (Кипър) - Петрокуб-Хънчещи (Молдова)
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