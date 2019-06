Сериозна група от европейски клубове се обявиха против предложените промени в ШЛ и Лига Европа

Група от клубове от Западна Европа обявиха негативното си мнение и тоталното несъгласие с промените, които предвиждат превръщането на Шампионската лига в затворен турнир след 2024-а година.

Предложенията на въпросните клубове ще бъдат внесени на среща та 232-та члена на Европейската клубна асоциация и тяхна работна група трябва да изработи промени в турнирите, които да удовлетворяват всички.

На среща на Европейската клубна асоциация, която се проведе вчера и днес в Малта, много клубове изразиха мнение, че турнирите и по-специално Шампионската лига се нуждаят от освежаване.

#Juventus & #ECA chief Andrea Agnelli accuses #SerieA of ‘protectionism’ after it threw out his plans for #ChampionsLeague reform https://t.co/OY1qixYDdu #UCL #UEFA pic.twitter.com/BWvH43eZtg