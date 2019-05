Педро влезе в историята със забележително постижение

Нещо повече: испанецът е единственият играч, печелил всички най-престижни международни трофеи. В колекцията си той има Шампионската лига, Лига Европа, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство, а с националния отбор е световен и европейски шампион.

Pedro has scored in 37 games for Chelsea (41 goals).



Chelsea have won 35 of them and drawn two (Frankfurt and Burnley) #CFC #Unbeaten