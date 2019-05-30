Азар призна: Това вероятно беше последният ми мач за Челси

Нападателят на Челси Еден Азар, който отбеляза два гола и помогна на "сините" да победят с 4:1 Арсенал и да вдигнат трофея в Лига Европа, заяви, че вероятно е изиграл последния мач за клуба.

"Това вероятно бе последният ми мач за Челси, но във футбола никога не се знае. Въпреки всичко аз винаги ще обичам Челси и ще бъда от семейството на Челси", заяви веднага след края на срещата белгиецът.

Според медиите в Западна Европа Азар ще премине в състава на Реал Мадрид, като ще бъде представен в новия си клуб до дни.