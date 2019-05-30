Азар призна: Това вероятно беше последният ми мач за Челси

|Група G
|Рапид (Виена)
|2:0КР
|Спартак Москва
|Група H
|Марсилия
|1:2КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Бешикташ
|3:1КР
|Сарпсборг 08
|Група J
|Севиля
|5:1КР
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|0:1КР
|Краснодар
|Група K
|Динамо Киев
|2:2КР
|Астана
|Група L
|Видеотон
|0:2КР
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|0:1КР
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|2:3КР
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|2:3КР
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|1:1КР
|Зенит
|Група C
|Славия Прага
|1:0КР
|Бордо
|Група D
|Спартак (Търнава)
|1:0КР
|Андерлехт
|Група D
|Динамо (Загреб)
|4:1КР
|Фенербахче
|Група E
|Спортинг Лисабон
|2:0КР
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|4:2КР
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Олимпиакос
|0:0КР
|Реал Бетис
|Група A
|Байер Леверкузен
|4:2КР
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|1:3КР
|Ред Бул Лайпциг
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|3:1КР
|Селтик
|Група C
|Бордо
|1:2КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Зенит
|1:0КР
|Славия Прага
|Група D
|Фенербахче
|2:0КР
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Андерлехт
|0:2КР
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|1:2КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Реал Бетис
|3:0КР
|Дюделанж
|Група F
|Милан
|3:1КР
|Олимпиакос
|Група G
|Спартак Москва
|3:3КР
|Виляреал
|Група G
|Рейнджърс
|3:1КР
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|4:1КР
|Лацио
|Група I
|Сарпсборг 08
|3:1КР
|Генк
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|2:1КР
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Яблонец
|2:2КР
|Динамо Киев
|Група L
|БАТЕ Борисов
|1:4КР
|ПАОК
|Група A
|ФК Цюрих
|3:2КР
|Байер Леверкузен
|Група A
|АЕК Ларнака
|1:1КР
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|3:0КР
|Розенборг
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|2:0КР
|Селтик
|Група C
|ФК Копенхаген
|0:1КР
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|2:2КР
|Фенербахче
|Група D
|Спартак (Търнава)
|1:2КР
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|0:1КР
|Ворскла (Полтава)
|Група E
|Спортинг Лисабон
|0:1КР
|Арсенал
|Група F
|Милан
|1:2КР
|Реал Бетис
|Група F
|Дюделанж
|0:2КР
|Олимпиакос
|Група G
|Рейнджърс
|0:0КР
|Спартак Москва
|Група G
|Виляреал
|5:0КР
|Рапид (Виена)
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|2:0КР
|Аполон
|Група I
|Сарпсборг 08
|1:1КР
|Малмьо
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|2:1КР
|Краснодар
|Група J
|Севиля
|6:0КР
|Акхисар Блд Спор
|Група K
|Рен
|1:2КР
|Динамо Киев
|Група L
|Челси
|3:1КР
|БАТЕ Борисов
|Група D
|Фенербахче
|2:0КР
|Андерлехт
|Група G
|Спартак Москва
|4:3КР
|Рейнджърс
|Група G
|Рапид (Виена)
|0:0КР
|Виляреал
|Група H
|Аполон
|2:3КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Малмьо
|1:1КР
|Сарпсборг 08
|Група J
|Краснодар
|2:1КР
|Стандард (Лиеж)
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|2:3КР
|Севиля
|Група K
|Динамо Киев
|3:1КР
|Рен
|Група L
|БАТЕ Борисов
|0:1КР
|Челси
|Група A
|Байер Леверкузен
|1:0КР
|ФК Цюрих
|Група A
|Лудогорец
|0:0КР
|АЕК Ларнака
|Група B
|Розенборг
|2:5КР
|Ред Бул Залцбург
|Група B
|Селтик
|2:1КР
|Ред Бул Лайпциг
|Група C
|Славия Прага
|0:0КР
|ФК Копенхаген
|Група D
|Динамо (Загреб)
|3:1КР
|Спартак (Търнава)
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|0:1КР
|Карабах
|Група E
|Арсенал
|0:0КР
|Спортинг Лисабон
|Група F
|Реал Бетис
|1:1КР
|Милан
|Група F
|Олимпиакос
|5:1КР
|Дюделанж
|Група G
|Спартак Москва
|1:2КР
|Рапид (Виена)
|Група K
|Астана
|0:1КР
|Динамо Киев
|Група A
|ФК Цюрих
|1:2КР
|АЕК Ларнака
|Група A
|Байер Леверкузен
|1:1КР
|Лудогорец
|Група B
|Ред Бул Залцбург
|1:0КР
|Ред Бул Лайпциг
|Група C
|Зенит
|1:0КР
|ФК Копенхаген
|Група C
|Бордо
|2:0КР
|Славия Прага
|Група D
|Андерлехт
|0:0КР
|Спартак (Търнава)
|Група D
|Фенербахче
|0:0КР
|Динамо (Загреб)
|Група E
|Карабах
|1:6КР
|Спортинг Лисабон
|Група E
|Ворскла (Полтава)
|0:3КР
|Арсенал
|Група F
|Реал Бетис
|1:0КР
|Олимпиакос
|Група J
|Краснодар
|2:1КР
|Акхисар Блд Спор
|Група L
|БАТЕ Борисов
|2:0КР
|Видеотон
|Група H
|Айнтрахт Франкфурт
|4:0КР
|Марсилия
|Група I
|Сарпсборг 08
|2:3КР
|Бешикташ
|Група J
|Стандард (Лиеж)
|1:0КР
|Севиля
|Група G
|Виляреал
|2:0КР
|Спартак Москва
|Група G
|Рапид (Виена)
|1:0КР
|Рейнджърс
|Група H
|Лацио
|1:2КР
|Айнтрахт Франкфурт
|Група I
|Генк
|4:0КР
|Сарпсборг 08
|Група J
|Акхисар Блд Спор
|0:0КР
|Стандард (Лиеж)
|Група K
|Динамо Киев
|0:1КР
|Яблонец
|Група L
|ПАОК
|1:3КР
|БАТЕ Борисов
|Група A
|АЕК Ларнака
|1:5КР
|Байер Леверкузен
|Група B
|Ред Бул Лайпциг
|1:1КР
|Розенборг
|Група B
|Селтик
|1:2КР
|Ред Бул Залцбург
|Група C
|ФК Копенхаген
|0:1КР
|Бордо
|Група C
|Славия Прага
|2:0КР
|Зенит
|Група D
|Спартак (Търнава)
|1:0КР
|Фенербахче
|Група D
|Динамо (Загреб)
|0:0КР
|Андерлехт
|Група E
|Спортинг Лисабон
|3:0КР
|Ворскла (Полтава)
|Група F
|Дюделанж
|0:0КР
|Реал Бетис
|Група F
|Олимпиакос
|3:1КР
|Милан
|Рен
|3:3КР
|Реал Бетис
|Реал Бетис
|1:3КР
|Рен
|
Азар призна: Това вероятно беше последният ми мач за Челси30 май 2019 | 00:26 - Обновена
Нападателят на Челси Еден Азар, който отбеляза два гола и помогна на "сините" да победят с 4:1 Арсенал и да вдигнат трофея в Лига Европа, заяви, че вероятно е изиграл последния мач за клуба.
"Това вероятно бе последният ми мач за Челси, но във футбола никога не се знае. Въпреки всичко аз винаги ще обичам Челси и ще бъда от семейството на Челси", заяви веднага след края на срещата белгиецът.
Според медиите в Западна Европа Азар ще премине в състава на Реал Мадрид, като ще бъде представен в новия си клуб до дни.
|Титуляри
|Кепа Арисабалага
|1
|1
|Петер Чех
|Сесар Аспиликуета
|28
|5
|Сократис
|Андреас Кристенсен
|27
|6
|Лоран Косиелни
|Давид Луис
|30
|18
|Начо Монреал
|Емерсон Палмиери
|33
|15
|Ейнсли Мейтланд-Найлс
|Н'Голо Канте
|7
|11
|Лукас Торейра
|Жоржиньо
|5
|34
|Гранит Джака
|Матео Ковачич
|17
|31
|Сеад Коласинак
|Педро Родригес
|11
|10
|Месут Йозил
|Оливие Жиру
|18
|9
|Александре Лаказет
|Еден Азар
|10
|14
|Пиер-Емерик Обамеянг
|Резерви
|Вилиан
|22
|59
|Джоузеф Уилок
|Давиде Дзапакоста
|21
|29
|Матео Гендузи
|Рос Баркли
|8
|17
|Алекс Иуоби
|Еден Азаризлиза
|89'
|Давиде Дзапакоставлиза
|78'
|Месут Йозилизлиза
|Джоузеф Уилоквлиза
|Матео Ковачичизлиза
|76'
|Рос Баркливлиза
|Еден Азаргол
|72'
|Педро Родригесизлиза
|71'
|Вилианвлиза
|69'
|Алекс Иуобигол
|Андреас Кристенсенжълт картон
|68'
|66'
|Начо Монреализлиза
|Матео Гендузивлиза
|Лукас Торейраизлиза
|Алекс Иуобивлиза
|Еден Азардузпа
|65'
|Педро Родригесгол
|60'
|Педро Родригесжълт картон
|56'
|Оливие Жиругол
|49'
|Лига Европа
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Байер (Леверкузен)
|
6
|
4
|
1
|
1
|
16:9 (7)
|
13
|2
|ФК Цюрих
|
6
|
3
|
1
|
2
|
7:6 (1)
|
10
|3
|АЕК Ларнака
|
6
|
1
|
2
|
3
|
6:12 (-6)
|
5
|4
|Лудогорец
|
6
|
0
|
4
|
2
|
5:7 (-2)
|
4
|1
|Ред Бул Залцбург
|
6
|
6
|
0
|
0
|
17:6 (11)
|
18
|2
|Селтик
|
6
|
3
|
0
|
3
|
6:8 (-2)
|
9
|3
|Ред Бул Лайпциг
|
6
|
2
|
1
|
3
|
9:8 (1)
|
7
|4
|Розенборг
|
6
|
0
|
1
|
5
|
4:14 (-10)
|
1
|1
|Зенит
|
6
|
3
|
2
|
1
|
6:5 (1)
|
11
|2
|Славия Прага
|
6
|
3
|
1
|
2
|
4:3 (1)
|
10
|3
|Бордо
|
6
|
2
|
1
|
3
|
6:6 (0)
|
7
|4
|ФК Копенхаген
|
6
|
1
|
2
|
3
|
3:5 (-2)
|
5
|1
|Динамо (Загреб)
|
6
|
4
|
2
|
0
|
11:3 (8)
|
14
|2
|Фенербахче
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7:7 (0)
|
8
|3
|Спартак (Търнава)
|
6
|
2
|
1
|
3
|
4:7 (-3)
|
7
|4
|Андерлехт
|
6
|
0
|
3
|
3
|
2:7 (-5)
|
3
|1
|Арсенал
|
6
|
5
|
1
|
0
|
12:2 (10)
|
16
|2
|Спортинг (Лисабон)
|
6
|
4
|
1
|
1
|
13:3 (10)
|
13
|3
|Ворскла (Полтава)
|
6
|
1
|
0
|
5
|
4:13 (-9)
|
3
|4
|Карабах
|
6
|
1
|
0
|
5
|
2:13 (-11)
|
3
|1
|Виляреал
|
6
|
2
|
4
|
0
|
12:5 (7)
|
10
|2
|Рапид (Виена)
|
6
|
3
|
1
|
2
|
6:9 (-3)
|
10
|3
|Рейнджърс
|
6
|
1
|
3
|
2
|
8:8 (0)
|
6
|4
|Спартак (Москва)
|
6
|
1
|
2
|
3
|
8:12 (-4)
|
5
|1
|Реал Бетис
|
6
|
3
|
3
|
0
|
7:2 (5)
|
12
|2
|Олимпиакос
|
6
|
3
|
1
|
2
|
11:6 (5)
|
10
|3
|Милан
|
6
|
3
|
1
|
2
|
12:9 (3)
|
10
|4
|Дюделанж
|
6
|
0
|
1
|
5
|
3:16 (-13)
|
1
|1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|
6
|
6
|
0
|
0
|
17:5 (12)
|
18
|2
|Лацио
|
6
|
3
|
0
|
3
|
9:11 (-2)
|
9
|3
|Аполон
|
6
|
2
|
1
|
3
|
10:10 (0)
|
7
|4
|Марсилия
|
6
|
0
|
1
|
5
|
6:16 (-10)
|
1
|1
|Генк
|
6
|
3
|
2
|
1
|
14:8 (6)
|
11
|2
|Малмьо
|
6
|
2
|
3
|
1
|
7:6 (1)
|
9
|3
|Бешикташ
|
6
|
2
|
1
|
3
|
9:11 (-2)
|
7
|4
|Сарпсборг 08
|
6
|
1
|
2
|
3
|
8:13 (-5)
|
5
|1
|Динамо (Киев)
|
6
|
3
|
2
|
1
|
10:7 (3)
|
11
|2
|Рен
|
6
|
3
|
0
|
3
|
7:8 (-1)
|
9
|3
|Астана
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7:7 (0)
|
8
|4
|Яблонец
|
6
|
1
|
2
|
3
|
6:8 (-2)
|
5
|1
|Севиля
|
6
|
4
|
0
|
2
|
18:6 (12)
|
12
|2
|Краснодар
|
6
|
4
|
0
|
2
|
8:8 (0)
|
12
|3
|Стандард (Лиеж)
|
6
|
3
|
1
|
2
|
7:9 (-2)
|
10
|4
|Акхисарспор
|
6
|
0
|
1
|
5
|
4:14 (-10)
|
1
|1
|Челси
|
6
|
5
|
1
|
0
|
12:3 (9)
|
16
|2
|БАТЕ Борисов
|
6
|
3
|
0
|
3
|
9:9 (0)
|
9
|3
|Видеотон
|
6
|
2
|
1
|
3
|
5:7 (-2)
|
7
|4
|ПАОК
|
6
|
1
|
0
|
5
|
5:12 (-7)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 12561
(Гост) 7
отговор
Страхотен играч е Азар, наистина ще съм доволен, ако премине в Реал, вкарва красота в играта, може да бъде на няколко позиции, поема отговорност. До последно се раздаде за Челси и е с много голям принос за мястото им в ШЛ и купата от ЛЕ. Просто иска промяна в посока на нещо, за което може би мечтае от години. Едновременно да е в Реал и да работи със Зидан. Дано не се разочарова. Мисля, че може да се сработи страхотно с Бензема, чисто като стил на игра май ще си паснат много. Не знам защо трябва да го сравнят с Лампард, Тери и Дрогба - те играха в тим, който беше доста по-качествен и конкурентен. Ясно, че в Реал предстоят промени, но в Челси в настоящето положение максимумът в идните сезон-два е трето място и да се надява на някакъв пробив в Европа. В Реал нещата с правилната мотивация и още един или двама играчи от класата на Азар, паснали към играта, могат да се случат много бързо. В отбора има много класа, просто имаше изчерпване и липса на мотивация. Рейтинг: 0 0
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(Гост) 6
отговор
Може би за първи път откакто съм фен на Челси,се заглеждам в историята на отбора.Не е голяма,но я има. Дрогба,Лампард,Тери,Чех си тръгнаха общо взето по принуда.Е добре,без Дрогба,той се върна,а и неговото първо отказване от Челси беше след единствената ШЛ. Лично съм му писал писма на имейла да се върне в Челси.Това е легенда.Тери,Лампард и Чех можеха да играят до памперс,но политиката на ръководството не го позволи.Не хейтвам,харесвам стила на Азар,гениален е. Но никога няма да стигне до статута на тези мъже легенди,които правеха и невъзможното,само Челси да е ОК.Поредният наемник,само че от световна класа. Дано излезе нещо - от момчетата от школата : САМО ЧЕЛСИ! Рейтинг: 0 0
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(Гост)
За седем години направи много за този клуб и пак казвам, може да не го пуснат, а ако се купят правилните футболисти може и да остане, просто иска купата с ушите... Рейтинг: 0 0
(Гост)
Направи - не го отричам! Но ако остане,ще стане легенда на Челси,със сигурност. В Реал Мадрид е много по-малко вероятно това да се случи.Тепърва има да гради там,а тук вече е изградено.Не мисля,че Реал Мадрид може да му плати повече от Челси,нито че феновете,които дори и Роналдо освиркваха,ще го обичат повече. Иска ШЛ - това е ясно,но и в Челси може да я вземе,стига да го обича и да даде всичко от себе си. Просто е въпрос на избор и на мъжка постъпка. За крайните фенове на Челси като мен преминаване в Реал Мадрид е предателство. Дано размисли,но вече като гледам и на официалната страница на Челси има откъс от това интервю,така че вероятно е решено. Просто искаше да направи малък подарък,за да не го мразят и по-либералната част от феновете.ЛЕКА ВЕЧЕР и пак казвам,САМО ЧЕЛСИ! Рейтинг: 0 0
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(Гост)
Виж сега, Азар стана жертва на смяната на поколенията, изключително амбициозен е и днеска просто му олекна... Няма как да не е разочарован, след като имаше възможността да играе до Оскар,Мата,Де Бройне, Лукаку, Торес, Дрогба, Лампард, Тери, Коул и стигнеш до положението Жиру, Игуаин, Жоржиньо, Луишсърцат, но правещ грешки защитник, Алонсо и Баркли да речем... Аз в тоя състав освен него Уилиан, Канте и няколко от младите момчетаЧийк и Одой най-вече друго качество не виждам... Не може лявото ти крило да те носи два поредни сезона и да е плеймейкър с дефанзивни функции, безидейни в ШЛ при Моуриньо и дефанзивни при Конте, явно го отблсъсква начина на игра и в момента нямаха идея, Арсенал просто им позволиха да играят второто полувреме ... Отбора се нуждае от поне още един плеймейкър, при това корав, централен защитник, два бека и нападател, а Азар е на 28 иска да си изпълни мечтите и за мен е абсолютно разбираемо да си отиде, клуба със слабата си политика го принуди... И пак казвам, разбирам го, не отива в кръвен враг, като Тотнъм отива в Реал, само здраве и златна топка му желая, уникален футболист! keep the blue flag flying high и лека вечер! Рейтинг: 0 0
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(Гост) 5
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Азар поклон ти си велик футболист и само ще кажа едно много ще липсваш на отбора и феновете.Дори при награждаването днес беше най скромния и добър човек Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
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Добре дошъл.Hala Madrid Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
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ДАНО остане когато вкара втория гол стях да се разплача ще ми липсва МНОГА Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
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Само глупости пишете.Казал той на .........да не бъда груб.Дано не ви плащат за това Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
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Благодарим за всичко!!!! Великан!!! Рейтинг: 0 0