Азар призна: Това вероятно беше последният ми мач за Челси

30 май 2019 | 00:26 - Обновена
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Нападателят на Челси Еден Азар, който отбеляза два гола и помогна на "сините" да победят с 4:1 Арсенал и да вдигнат трофея в Лига Европа, заяви, че вероятно е изиграл последния мач за клуба.

"Това вероятно бе последният ми мач за Челси, но във футбола никога не се знае. Въпреки всичко аз винаги ще обичам Челси и ще бъда от семейството на Челси", заяви веднага след края на срещата белгиецът.

Според медиите в Западна Европа Азар ще премине в състава на Реал Мадрид, като ще бъде представен в новия си клуб до дни.

Лига Европа
final кръг, сряда 29 май
Челси
4:1краен резулат
Арсенал
Стадион: Baku National Stadium
Съдия: Джанлука Роки
1
28
30
21
33
27
8
22
5
7
18
1
5
6
31
34
15
59
14
9
17
29
Маурицио Сари
Унай Емери
4-3-3
3-4-1-2
Титуляри
Кепа Арисабалага Кепа Арисабалага1 Петер Чех1 Петер Чех
Сесар Аспиликуета Сесар Аспиликуета28 Сократис5 Сократис
Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен27 Лоран Косиелни6 Лоран Косиелни
Давид Луис Давид Луис30 Начо Монреал18 Начо Монреал
Емерсон Палмиери Емерсон Палмиери33 Ейнсли Мейтланд-Найлс15 Ейнсли Мейтланд-Найлс
Н'Голо Канте Н'Голо Канте7 Лукас Торейра11 Лукас Торейра
Жоржиньо Жоржиньо5 Гранит Джака34 Гранит Джака
Матео Ковачич Матео Ковачич17 Сеад Коласинак31 Сеад Коласинак
Педро Родригес Педро Родригес11 Месут Йозил10 Месут Йозил
Оливие Жиру Оливие Жиру18 Александре Лаказет9 Александре Лаказет
Еден Азар Еден Азар10 Пиер-Емерик Обамеянг14 Пиер-Емерик Обамеянг
Резерви
Вилиан Вилиан22 Джоузеф Уилок59 Джоузеф Уилок
Давиде Дзапакоста Давиде Дзапакоста21 Матео Гендузи29 Матео Гендузи
Рос Баркли Рос Баркли8 Алекс Иуоби17 Алекс Иуоби
Еден Азаризлиза Еден Азар  89'
Давиде Дзапакоставлиза Давиде Дзапакоста 
78' Месут Йозил  Месут Йозилизлиза
Джоузеф Уилок  Джоузеф Уилоквлиза
Матео Ковачичизлиза Матео Ковачич  76'
Рос Баркливлиза Рос Баркли 
Еден Азаргол Еден Азар  72'
Педро Родригесизлиза Педро Родригес  71'
Вилианвлиза Вилиан 
69' Алекс Иуоби  Алекс Иуобигол
Андреас Кристенсенжълт картон Андреас Кристенсен  68'
66' Начо Монреал  Начо Монреализлиза
Матео Гендузи  Матео Гендузивлиза
Лукас Торейра  Лукас Торейраизлиза
Алекс Иуоби  Алекс Иуобивлиза
Еден Азардузпа Еден Азар  65'
Педро Родригесгол Педро Родригес  60'
Педро Родригесжълт картон Педро Родригес  56'
Оливие Жиругол Оливие Жиру  49'
4 Голове 1
7 Ъглови удари 5
15 Центрирания 20
1 Засади 3
8 Точни удари 2
21 Тъчове 20
5 Неточни удари 8
11 Удари от вратата 7
51 Притежание на топката % 49
2 Жълти картони 0
1 Блокирани удари 3
3 Смени 3
2 Контра атаки 2
14 Извършени фалове 11
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Байер (Леверкузен) Байер (Леверкузен)
6
4
1
1
16:9 (7)
13
2 ФК Цюрих ФК Цюрих
6
3
1
2
7:6 (1)
10
3 АЕК Ларнака АЕК Ларнака
6
1
2
3
6:12 (-6)
5
4 Лудогорец Лудогорец
6
0
4
2
5:7 (-2)
4
1 Ред Бул Залцбург Ред Бул Залцбург
6
6
0
0
17:6 (11)
18
2 Селтик Селтик
6
3
0
3
6:8 (-2)
9
3 Ред Бул Лайпциг Ред Бул Лайпциг
6
2
1
3
9:8 (1)
7
4 Розенборг Розенборг
6
0
1
5
4:14 (-10)
1
1 Зенит Зенит
6
3
2
1
6:5 (1)
11
2 Славия Прага Славия Прага
6
3
1
2
4:3 (1)
10
3 Бордо Бордо
6
2
1
3
6:6 (0)
7
4 ФК Копенхаген ФК Копенхаген
6
1
2
3
3:5 (-2)
5
1 Динамо (Загреб) Динамо (Загреб)
6
4
2
0
11:3 (8)
14
2 Фенербахче Фенербахче
6
2
2
2
7:7 (0)
8
3 Спартак (Търнава) Спартак (Търнава)
6
2
1
3
4:7 (-3)
7
4 Андерлехт Андерлехт
6
0
3
3
2:7 (-5)
3
1 Арсенал Арсенал
6
5
1
0
12:2 (10)
16
2 Спортинг (Лисабон) Спортинг (Лисабон)
6
4
1
1
13:3 (10)
13
3 Ворскла (Полтава) Ворскла (Полтава)
6
1
0
5
4:13 (-9)
3
4 Карабах Карабах
6
1
0
5
2:13 (-11)
3
1 Виляреал Виляреал
6
2
4
0
12:5 (7)
10
2 Рапид (Виена) Рапид (Виена)
6
3
1
2
6:9 (-3)
10
3 Рейнджърс Рейнджърс
6
1
3
2
8:8 (0)
6
4 Спартак (Москва) Спартак (Москва)
6
1
2
3
8:12 (-4)
5
1 Реал Бетис Реал Бетис
6
3
3
0
7:2 (5)
12
2 Олимпиакос Олимпиакос
6
3
1
2
11:6 (5)
10
3 Милан Милан
6
3
1
2
12:9 (3)
10
4 Дюделанж Дюделанж
6
0
1
5
3:16 (-13)
1
1 Айнтрахт (Франкфурт) Айнтрахт (Франкфурт)
6
6
0
0
17:5 (12)
18
2 Лацио Лацио
6
3
0
3
9:11 (-2)
9
3 Аполон Аполон
6
2
1
3
10:10 (0)
7
4 Марсилия Марсилия
6
0
1
5
6:16 (-10)
1
1 Генк Генк
6
3
2
1
14:8 (6)
11
2 Малмьо Малмьо
6
2
3
1
7:6 (1)
9
3 Бешикташ Бешикташ
6
2
1
3
9:11 (-2)
7
4 Сарпсборг 08 Сарпсборг 08
6
1
2
3
8:13 (-5)
5
1 Динамо (Киев) Динамо (Киев)
6
3
2
1
10:7 (3)
11
2 Рен Рен
6
3
0
3
7:8 (-1)
9
3 Астана Астана
6
2
2
2
7:7 (0)
8
4 Яблонец Яблонец
6
1
2
3
6:8 (-2)
5
1 Севиля Севиля
6
4
0
2
18:6 (12)
12
2 Краснодар Краснодар
6
4
0
2
8:8 (0)
12
3 Стандард (Лиеж) Стандард (Лиеж)
6
3
1
2
7:9 (-2)
10
4 Акхисарспор Акхисарспор
6
0
1
5
4:14 (-10)
1
1 Челси Челси
6
5
1
0
12:3 (9)
16
2 БАТЕ Борисов БАТЕ Борисов
6
3
0
3
9:9 (0)
9
3 Видеотон Видеотон
6
2
1
3
5:7 (-2)
7
4 ПАОК ПАОК
6
1
0
5
5:12 (-7)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
player(49`) Оливие Жиру
1:0
 
player(60`) Педро Родригес
2:0
 
player(65`) Еден Азар
3:0
 
 
3:1
player (69`) Алекс Иуоби
player(72`) Еден Азар
4:1
 

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Добави коментар ›› Коментари (7)

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Hala Madrid
(Гост) 7
отговор
30 май 2019 | 08:31

Страхотен играч е Азар, наистина ще съм доволен, ако премине в Реал, вкарва красота в играта, може да бъде на няколко позиции, поема отговорност. До последно се раздаде за Челси и е с много голям принос за мястото им в ШЛ и купата от ЛЕ. Просто иска промяна в посока на нещо, за което може би мечтае от години. Едновременно да е в Реал и да работи със Зидан. Дано не се разочарова. Мисля, че може да се сработи страхотно с Бензема, чисто като стил на игра май ще си паснат много. Не знам защо трябва да го сравнят с Лампард, Тери и Дрогба - те играха в тим, който беше доста по-качествен и конкурентен. Ясно, че в Реал предстоят промени, но в Челси в настоящето положение максимумът в идните сезон-два е трето място и да се надява на някакъв пробив в Европа. В Реал нещата с правилната мотивация и още един или двама играчи от класата на Азар, паснали към играта, могат да се случат много бързо. В отбора има много класа, просто имаше изчерпване и липса на мотивация. Рейтинг: 0 0

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:
(Гост) 6
отговор
30 май 2019 | 01:18

Може би за първи път откакто съм фен на Челси,се заглеждам в историята на отбора.Не е голяма,но я има. Дрогба,Лампард,Тери,Чех си тръгнаха общо взето по принуда.Е добре,без Дрогба,той се върна,а и неговото първо отказване от Челси беше след единствената ШЛ. Лично съм му писал писма на имейла да се върне в Челси.Това е легенда.Тери,Лампард и Чех можеха да играят до памперс,но политиката на ръководството не го позволи.Не хейтвам,харесвам стила на Азар,гениален е. Но никога няма да стигне до статута на тези мъже легенди,които правеха и невъзможното,само Челси да е ОК.Поредният наемник,само че от световна класа. Дано излезе нещо - от момчетата от школата : САМО ЧЕЛСИ! Рейтинг: 0 0

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Blue Pride
(Гост)
30 май 2019 | 01:27

За седем години направи много за този клуб и пак казвам, може да не го пуснат, а ако се купят правилните футболисти може и да остане, просто иска купата с ушите... Рейтинг: 0 0

До Blue Pride
(Гост)
30 май 2019 | 01:42

Направи - не го отричам! Но ако остане,ще стане легенда на Челси,със сигурност. В Реал Мадрид е много по-малко вероятно това да се случи.Тепърва има да гради там,а тук вече е изградено.Не мисля,че Реал Мадрид може да му плати повече от Челси,нито че феновете,които дори и Роналдо освиркваха,ще го обичат повече. Иска ШЛ - това е ясно,но и в Челси може да я вземе,стига да го обича и да даде всичко от себе си. Просто е въпрос на избор и на мъжка постъпка. За крайните фенове на Челси като мен преминаване в Реал Мадрид е предателство. Дано размисли,но вече като гледам и на официалната страница на Челси има откъс от това интервю,така че вероятно е решено. Просто искаше да направи малък подарък,за да не го мразят и по-либералната част от феновете.ЛЕКА ВЕЧЕР и пак казвам,САМО ЧЕЛСИ! Рейтинг: 0 0

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Blue Pride
(Гост)
30 май 2019 | 01:59

Виж сега, Азар стана жертва на смяната на поколенията, изключително амбициозен е и днеска просто му олекна... Няма как да не е разочарован, след като имаше възможността да играе до Оскар,Мата,Де Бройне, Лукаку, Торес, Дрогба, Лампард, Тери, Коул и стигнеш до положението Жиру, Игуаин, Жоржиньо, Луишсърцат, но правещ грешки защитник, Алонсо и Баркли да речем... Аз в тоя състав освен него Уилиан, Канте и няколко от младите момчетаЧийк и Одой най-вече друго качество не виждам... Не може лявото ти крило да те носи два поредни сезона и да е плеймейкър с дефанзивни функции, безидейни в ШЛ при Моуриньо и дефанзивни при Конте, явно го отблсъсква начина на игра и в момента нямаха идея, Арсенал просто им позволиха да играят второто полувреме ... Отбора се нуждае от поне още един плеймейкър, при това корав, централен защитник, два бека и нападател, а Азар е на 28 иска да си изпълни мечтите и за мен е абсолютно разбираемо да си отиде, клуба със слабата си политика го принуди... И пак казвам, разбирам го, не отива в кръвен враг, като Тотнъм отива в Реал, само здраве и златна топка му желая, уникален футболист! keep the blue flag flying high и лека вечер! Рейтинг: 0 0

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Габровец
(Гост) 5
отговор
30 май 2019 | 01:13

Азар поклон ти си велик футболист и само ще кажа едно много ще липсваш на отбора и феновете.Дори при награждаването днес беше най скромния и добър човек Рейтинг: 0 0

Madrid
(Гост) 4
отговор
30 май 2019 | 01:11

Добре дошъл.Hala Madrid Рейтинг: 0 0

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
(Гост) 3
отговор
30 май 2019 | 00:49

ДАНО остане когато вкара втория гол стях да се разплача ще ми липсва МНОГА Рейтинг: 0 0

Само ЧЕЛСИ
(Гост) 2
отговор
30 май 2019 | 00:38

Само глупости пишете.Казал той на .........да не бъда груб.Дано не ви плащат за това Рейтинг: 0 0

Челси
(Гост) 1
отговор
30 май 2019 | 00:32

Благодарим за всичко!!!! Великан!!! Рейтинг: 0 0

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