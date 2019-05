Чех: Финалът на Лига Европа ще бъде забележителен край на кариерата ми

Стражът на Арсенал Петр Чех ще изиграе последния си мач в професионалния футбол в утрешния финал на Лига Европа в Баку срещу бившия си отбор Челси, с който постигна най-големите успехи в кариерата си. Чех се утвърди като един от най-добрите вратари по време на 11-е си сезона на "Стамфорд Бридж", като спечели 13 трофея, включително и Лига Европа през 2013 година.

През 2015 година той премина в Арсенал и добави Купата на английската Футболна асоциация в колекцията си, а след мача в сряда в Баку той "окача ръкавиците на пирона".

"Мачът срещу Челси ще бъде невероятен край на кариерата ми. Имах голямо желание да достигнем да този финал и аз да играя и това се осъществи. Сега последната ми мечта е да спечелим трофея", коментира 37-годишния Чех. Арсенал се стреми към първа титла от Евротурнирите от 1994 година, когато спечели вече несъществуващия турнир за Купата на носителите на национални купи.

"Той изигра последните ни мачове перфектно, представи се страхотно и на този финал искам да се насладя на края на кариерата му. Ще направим всичко възможно да победим заедно в този мач", коментира мениджърът на Арсенал Унай Емери. Испанският спец, обаче, не потвърди, че Чех ще бъде титуляр.

"Идеята ми, както преди всеки мач, е да говоря с футболистите и след това ще определя стартовите 11. В този момент вярвам и разчитам на него. Той показа, че е способен да направи изключителни представяния, така че може да го използвам, а може да използвам и (Бернд) Лено. Със сигурност той (Чех) заслужава цялото уважение, независимо дали ще играе, или не", каза Емери.

В британските медии преди дни се появиха информации, че през лятото Чех ще се завърне на "Стамфорд Бридж" като част от управата на клуба, най-вероятно като спортен директор, но вратарят отхвърли спекулациите.

Petr Cech is set to return to Chelsea as a sporting director, according to @SkySportsNews.



His final game as a player will be the Europa League final with Arsenal…against Chelsea. pic.twitter.com/94qVmuUrjl