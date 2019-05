Лено критикува УЕФА заради финала в Лига Европа

Вратарят Бернд Лено от Арсенал критикува решението на УЕФА Баку да приеме финала в Лига Европа през 2019 година. В мача за трофея във втория по сила европейски клубен турнир "артилеристите" ще се изправят срещу лондонския си съперник Челси на 29 май. Арменецът Хенрих Мхитарян, който е футболист на Арсенал, няма да пътува до Азербайджан заради мерки за своята лична сигурност.

Bernd Leno: "It's clear that I'm an athlete, I always want to play, especially in a final. For Arsenal it's a very important game, so I'm definitely not going to say, 'I'd rather not play'. I'm eager to play, that's my attitude." #AFC #Arsenal https://t.co/VQgacyilZ1