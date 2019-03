Жюлиен Стефан: Вторият гол на Арсенал беше от чиста засада

Отборът на Рен загуби от Арсенал с 0:3 и отпадна на осминафиналите в Лига Европа, но след мача от френския клуб изразиха претенции към съдийството. "Съдията ни ощети. Той допусна грешка, която се оказа ключова за развитието на мача. Вторият гол на Арсенал беше от чиста засада. Ситуацията е очевидна и няма нужда от ВАР", коментира старши треньорът на Рен Жюлиен Стефан.

A Rennes fan has gone to great lengths to demonstrate that Pierre-Emerick Aubameyang was offside & Arsenal’s 2nd goal should not have stood. pic.twitter.com/O2BafoxEzV