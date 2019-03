Проследете жребия за 1/4-финалите в Лига Европа със Sportal.bg

Снощи се изиграха реваншите от осминафиналите в Лига Европа. Станахме свидетели на оспорвани мачове и драматични развръзки, а в две от срещите крайният победител беше определен след продължения. Голямата изненада е отпадането на рекордьора по титли от турнира Севиля. Андалусийци се предадоха след 120-минутна битка със Славия (Прага).

Сред четвъртфиналистите има по два отбора от Испания (Виляреал и Валенсия) и Англия (Челси и Арсенал). С по един представител са Германия (Айнтрахт Фр), Италия (Наполи), Португалия (Бенфика) и Чехия (Славия Пр).

